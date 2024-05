Quellenhof Gourmetstube 1897, dove si incontrano il mondo e l'Alto Adige

Il Quellenhof Luxury Resort Passeier è uno degli alberghi più grandi ed esclusivi dell'Alto Adige. Al suo interno si trova il Quellenhof Gourmetstube 1897, ristorante fine dining affidato alle mani di Michael Mayr. Un luogo che rappresenta un punto d'incontro tra la cucina altoatesina e quella del resto del mondo.

La proposta del Quellenhof Gourmetstube 1897

Al Quellenhof Gourmetstube 1897, il percorso proposto dallo chef Mayr racconta le eccellenze dell’Alto Adige e della Val Passiria in particolare: con esse si fondono in una riuscita contaminazione ingredienti pregiati e tecniche da tutto il mondo. Lo stile di Michael Mayr ne dimostra un tocco di distintiva originalità che caratterizza ogni singolo piatto in modo peculiare. I ravioli alla barbabietola, piccione miéral, formaggio di malga e liquirizia, oppure il riso carnaroli di Termeno, limone salato ed erbe di primavera ne sono esempio. La sua è una chiave di lettura moderna, in cui le tecniche maturate nel corso di una lunga esperienza gli permettono di porre al centro l’esaltazione del gusto di ogni singola componente.

Di pari passo, ad accompagnare lo chef Mayr, troviamo gli abbinamenti del maître Matteo Lattanzi il quale, grazie a una profonda conoscenza enologica a livello locale e internazionale, propone abbinamenti che esaltano al meglio tutte le sfumature presenti nelle preparazioni. Vini di nicchia di piccole cantine locali si alternano a bottiglie pregiate provenienti da tutto il mondo, con etichette spesso difficili da reperire, frutto di una ricerca certosina. La stessa che gli ha dato modo di sviluppare una carta dei vini forte di oltre 1200 referenze e segnalata in occasione di Milano Wine Week Awards tra le dieci migliori d’Italia nella categoria fine dining.

Il Quellenhof Gourmetstube 1897 conta solo 15 coperti e un team di grande valore, così come un gruppo di produttori, allevatori e agricoltori del territorio con i quali si è creato un forte legame di collaborazione. Dal 2017, anno di fondazione dell’insegna, l'obiettivo di Mayr e Lattanzi è quello di offrire agli ospiti prodotti locali freschi, genuini e con caratteristiche uniche individuate attraverso una selezione qualitativa importante.

Via Passiria 47 - 39010 San Martino in Passiria (Bz)

Tel 0473 645499