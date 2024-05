Il ristorante A'Riccione va al mare... di Santa Margherita Ligure

Nomen omen. Così se ti chiami Riccione non ti puoi confinare solo a Milano. E allora dal 31 maggio al 30 settembre la storica insegna milanese, A'Riccione, apre la sua quarta location direttamente sulla spiaggia, scegliendo una delle località di villeggiatura più esclusive della Riviera di Levante, Santa Margherita Ligure (Ge).

La veranda di A’Riccione

A'Riccione, seasonal restaurant a Santa Margherita Ligure

Meta privilegiata di un turismo milanese esigente e raffinato, lo splendido borgo affacciato sul Golfo del Tigullio ospiterà infatti il nuovo seasonal restaurant dei fratelli Dante e Giuseppe di Paolo, già titolari dei tre locali milanesi del Gruppo: la storica sede di via Taramelli, A'Riccione Bistrot (in via Procaccini) e A' Riccione Terrazza 12 (in via Durini).

A'Riccione per la prima volta al mare

Per la sua prima volta al mare, A'Riccione non poteva che scegliere una location d'eccezione, ovvero quella dell'Oasi Al Mare Beach Club del Gruppo Ten Oasi, del quale i fratelli di Paolo cureranno tutta l'offerta di ristorazione. La proposta gastronomica verrà elaborata con la supervisione di Marco Fossati, executive chef di A'Riccione Terrazza 12, gastronomy director del Gruppo e loro socio in questa avventura.

L'esterno di A’Riccione 1/6 Il Chiringuito A’Riccione 2/6 La vista da A’Riccione 3/6 Mise en place da A’Riccione 4/6 L'accogliente sala di A’Riccione 5/6 Particolare della sala di A’Riccione 6/6 Previous Next

Cucina e mare da A'Riccione a Santa Margherita Ligure

La giornata di A'Riccione a Santa Margherita si aprirà alle nove del mattino con il primo caffè vista mare e si chiuderà a mezzanotte con gli ultimi brindisi sotto le stelle. Dalla colazione al pranzo, passando per l'aperitivo sino alla cena e oltre, gli ospiti potranno accomodarsi ai tavoli all'interno della location, in un ambiente dall'eleganza rilassata e perfettamente in linea con lo stile A'Riccione: la sala, infatti, si apre verso il mare con una scenografica veranda affacciata sulla spiaggia, per un totale di novanta posti a sedere. Oppure, sarà possibile sedere ai tavoli esterni del Chiringuito, in un contesto che esprime la quintessenza stessa dell'estate, con i suoi arredi candidi e il tempo che scorre al ritmo dell'acqua sul vicino bagnasciuga. Anche nella parte esterna i coperti sono novanta, per un totale di centottanta posti a sedere complessivi.

A'Riccione Santa Margherita

Viale Ammiraglio Canevaro 2 - 16038 Santa Margherita Ligure (Ge)

Tel +39 0185 215689