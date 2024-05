Olivo Country Club, gemma nascosta nel verde della Tuscia tra relax e buona cucina

Il contesto è quello, tinto di un verde acceso durante la bella stagione, del cuore della Tuscia viterbese. Con un antico borgo di origine etrusca da una parte, quasi metaforicamente a fare ombra con la sua storia millenaria, e la valle solcata dal Tevere dall'altra, con il “Biondo” fiume a rimarcarla, quella storia, sorge a una manciata di chilometri da Viterbo l'Olivo Country Club, un'oasi di benessere e relax che combina cucina, accoglienza e centro benessere capace di raccogliere, e accogliere, anche clientela proveniente da Roma.

L'Olivo Country Club a Bassano in Teverina (Vt)

La Capitale, dopotutto, non è molto distante da qui: basta un'oretta di auto per raggiungere la struttura che, nelle intenzioni di proprietà e staff, vuole diventare un punto di riferimento per quanto riguarda l'accoglienza e il wellness in Tuscia. Camere, suites, un ampio prato verde delimitato da cipressi e, volgendo lo sguardo verso l'alto, la città vecchia di Bassano in Teverina che sovrasta tutto. Ristorante e spa completano l'ampia offerta dell'Olivo Country Club.

La piscina riscaldata del centro benessere all'Olivo Country Club

Olivo Country Club: una cucina tra Tuscia e Sicilia

Fa strano forse a leggere “cucina del territorio con influenze siciliane”. Eppure la proposta di Gianmarco Pallotta, giovane chef che da pochi mesi ha assunto le redini del ristorante dell'Olivo, è contaminata da “omaggi” alla terra sicula o, più in generale, alla cucina di mare. Omaggi, dopotutto, verso la compagna Giada, cuoca e all'occorrenza presente anche in sala (i due si sono conosciuti in una scuola di cucina nella non lontana Tuscania) originaria proprio della Trinacria, territorio rappresentato anche da qualche etichetta di vino.

Il benvenuto dello chef con il cannolo ripieno di paté di fegato, arancino e maritozzo alla mortadella 1/3 Cappelletti ripieni di parmigiana di melanzane 2/3 Uovo fritto su crema di ricot 3/3 Previous Next

Omaggi, dicevamo. Ecco quindi che nel benvenuto dello chef compare un mini arancino e un cannolino salato ripieno di paté di fegato, tra gli antipasti è presente uno sgombro marinato poi scannellato con gel di limone, capperi e una spuma alla puttanesca. O ancora il ripieno a base di parmigiana di melanzane siciliana nei ravioli fatti in casa oppure le sarde che accompagnano tagliolini al finocchietto. Più in generale la proposta di cucina è attenta, pulita, ben ponderata e stagionale (a breve entrerà il menu estivo) con la carta che si compone di 3 antipasti, 4 primi e altrettanti secondi (ci sono, all'occorrenza, anche due percorsi degustazione con alcuni fuori menu).

La sala dell'Olivo Country Club

Tra i signature segnaliamo un uovo barzotto fritto con marmellata di lamponi dei monti Cimini (ne siamo, dopotutto, alle pendici) e fonduta di ricotta di pecora di un'azienda locale, i cappelletti alla parmigiana già citati con bufala e basilico oppure il medaglione di agnello con crema di carciofi e carciofo alla giudia, quando stagione.

Olivo Country: relax in un nuovissimo centro benessere

L'offerta dell'Olivo Country Club è completata poi da un centro benessere aperto recentemente, da circa un anno, all'interno di una struttura su più piani. Quello centrale in cui, oltre alla reception e gli spogliatoi, è presente un'ampia piscina riscaldata (a 32 gradi) con lettini e piccolo bar per chi volesse ordinare una centrifuga, un aperitivo o un semplice caffè.

La sauna del centro benessere dell'Olivo Country Club

Al piano inferiore è presente il bagno turco e la sauna finlandese, mentre a quello superiore ci sono due suite per gli ospiti. All'esterno della struttura, che affaccia sulla valle del Tevere (con il confine umbro poco distante) altri lettini e una vasca idromassaggio per un bagno, nella bella stagione, godendosi anche della luce solare. La proposta prevede, infine, anche una vasca del ghiaccio e un piccolo spazio gym, oltre alla possibilità di prenotare massaggi e trattamenti corpo a base di estratti naturali.

Foto di Gianmarco Carvone

