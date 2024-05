Come una nobile famiglia romana: è la Barberini Experience dell'Aleph Rome Hotel

Sei alla ricerca di un’esperienza unica, da vivere in albergo e in città, alla scoperta dell’arte, della storia e della bellezza di Roma? Per realizzare questo sogno, l’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, elegante albergo situata nel cuore della Città Eterna a pochi passi da Piazza Barberini, Fontana di Trevi e Via Veneto, presenta la novità del momento: la Barberini Experience, che prende il suo nome da una delle più affascinanti suite dell’albergo, la Suite Barberini. Un'esperienza senza pari, ispirata alla rinomata famiglia principesca romana.

In omaggio alla loro eredità storica e alla loro eleganza senza tempo, l'hotel ha creato un programma speciale per gli ospiti che prenotano la lussuosa Suite Barberini. La suite stessa, ampia e luminosa, offre un soggiorno speciale con i suoi ambienti dall’interior decoration contemporaneo, con i suoi colori tenui, con la terrazza di 80 metri quadrati in grado di far godere appieno il tepore del clima romano e il suo famoso ponentino, offrendo un lussuoso rifugio nel cuore di Roma.

Gli ospiti, al loro arrivo, troveranno ad accoglierli uno speciale cocktail di benvenuto, creato dal bartender Lorenzo Politano: il Noble Bee Cocktail. Ispirato al simbolismo dell'ape tipico della famiglia Barberini, questo cocktail è al tempo stesso un omaggio alla sostenibilità e all'importanza degli impollinatori per l'ecosistema. Con ingredienti come il London Dry Gin, il succo di limone e il cordiale di menta e camomilla, arricchito dal dolce profumo del miele, il Noble Bee Cocktail delizia i sensi e promuove la consapevolezza ambientale.

La Barberini Experience prosegue in città, con il tour privato a Palazzo Barberini, una volta dimora della nobile famiglia e oggi affascinante museo capitolino dedicato all’arte antica. L’edificio è un capolavoro di architettura, vero prototipo del palazzo barocco, frutto del lavoro dei più importanti architetti del Seicento, che crearono una “casa” prestigiosa e bellissima per la potente famiglia: Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. Oggi è sede della Galleria nazionale di Arte Antica, e ospita capolavori delle principali scuole pittoriche dal Duecento al Settecento, disposta su tre piani, la collezione è ricchissima di opere inestimabili, fra i quali spicca per notorietà la Fornarina di Raffaello.

Dopo questa esperienza di arte, bellezza e cultura niente di meglio che tornare nella propria suite dove vivere un’esperienza culinaria curata dall’executive chef Carmine Buonanno: nella terrazza della suite o nella sua sala da pranzo si potrà degustare un menu speciale, dedicato alla storia della famiglia. Si inizia con gli Gnudi di ricotta con salsa al pomodoro, spuma al parmigiano e croccante alla salvia, un primo piatto toscano, regione che ha dato i natali alla famiglia Barberini, originaria proprio di Barberino in Val D’Elsa. Si continua con il Vitello, Carciofi, maionese alle alici e polvere di cicoria, un secondo piatto che ci porta a Castel Gandolfo, luogo in cui la famiglia Barberini celebrò le nozze tra Taddeo Barberini, nipote del Papa Urbano VIII, e Anna Colonna, discendente di un’altra famiglia dell’aristocrazia romana. Si conclude in dolcezza con la Cheesecake al pecorino e pere con gelato al miele, ispirato al simbolo della famiglia, le api, che furono utilizzate anche dal Bernini in molte fontane commissionate per la città di Roma. Una di queste fontane, la Fontana delle Api, è stata realizzata proprio all'angolo tra piazza Barberini e via Veneto, a pochi passi dall’albergo.

