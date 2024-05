Pronti a provare il primo ristorante veg di Livigno? Apre Stua da Legn

Apre il 21 giugno il primo ristorante vegano e vegetariano di Livigno (So), la cittadina alpina più alta d'Europa. Il ristorante “Stua da Legn” situato all'interno dell'hotel Lac Salin Spa & Mountain Resort, che ha recentemente inaugurato la sua spa a cielo aperto. Alla guida della brigata di cucina, c'è il giovane chef Andrea Fugnanesi, che ha lanciato con successo lo scorso anno il ristorante fine dining “Stua Noa”, in centro a Livigno.

Lo chef di Stua da Legn Andrea Fugnanesi

Stua da Legn, il primo ristorante veg di Livigno

Stua da Legn abbraccia una trasformazione epocale, si rinnova e si trasforma, divenendo la destinazione culinaria dedicata ad esaltare il mondo vegetariano e vegano in chiave fine dining accogliendo i suoi ospiti in un'atmosfera calda, familiare, dove i ricercati sapori culinari si fondono con l'eleganza del legno tradizionale, nell'antica stube tipica delle baite livignasche.

L'atmosfera di Stua da Legn

Il nome per esteso è “Stua da Legn Alta cucina naturale” in quanto la natura svolge un ruolo primario in tutto il concept dell'innovativa proposta gourmet: ogni morso è un viaggio sensoriale attraverso sapori audaci e presentazioni artistiche. Ogni piatto è un'ode alla freschezza ed alla creatività e celebra ingredienti di stagione provenienti dalla Terra.

Lo chef Andrea Fugnanesi nell‘orto di Stua da Legn

Una connessione, quella con la Terra, che all'Hotel Lac Salin è facile ritrovare anche nel mondo naturale della spa alpina interna al resort, tra rituali al fieno e trattamenti alle erbe spontanee che crescono sui pendii di Livigno. La mission dello chef Fugnanesi è «trasformare il concetto di cucina vegetale e vegana, portando in tavola emozioni e sapori sorprendenti rivisitati in chiave fine dining. Questo tipo di esperienza completerà il soggiorno di benessere di chi sceglie l'hotel Lac Salin per il relax, il buon cibo ed il contatto con la natura alpina di Livigno».

Cosa si mangia da Stua da Legn, il primo ristorante veg di Livigno

Un menu ricco di proposte particolari: tra gli antipasti spicca la Scarola ripiena di pane raffermo, maionese al levistico, fondo vegetale e crema al prezzemolo; l'Uovo di selva in crosta di polenta, fonduta di caciotta di capra e tartufo nero e Verticalità Vegetale con sedano rapa, patata, ravanelli, zucchine, rapa bianca, maionese vegana alla curcuma, maionese vegana al pomodoro, maionese vegana al carbone vegetale, maionese vegana allo spinacio.

Scarola ripiena di pane raffermo e frutta secca, maionese di soia al tartufo e fondo vegetale di Stua da Legn 1/4 Tartelletta al sedano rapa Base di pasta filo, umami di sedano rapa, spuma di sedano rapa, polvere di aglio orsino 2/4 I vegetali in versione gourmet da Stua da Legn 3/4 La preparazione delle Crêpes suzette di Stua da Legn 4/4 Previous Next

Tra i primi non può mancare il Fungo che consiste in un raviolo ripieno di patata al rosmarino, polvere di funghi, crema di funghi, consommè di funghi e crema di prezzemolo (in questo piatto lo chef interpreta il fungo in tutte le sue forme: la pasta viene fatta in casa, quindi gli viene data una forma a fungo); il piatto battezzato con il lungo nome “Come se fosse una pasta e patate” propone la “Mescafrancesca” (tipica pasta tipica del sud Italia che comprende vari tipi di pasta, ovvero tante tipologie mescolate insieme), crema di patate del territorio, bitto (formaggio Dop a pasta stagionata tipico della Valtellina), olio con bucce di patate e chips di patata vitelotte. Le proposte dei secondi piatti sono altrettanto intriganti: Sedano rapa all' arancia; Spiedo di barbabietola in varie consistenze; Terrina di patata, radice di prezzemolo, erborinato di capra.

I dessert sono una dolce sinfonia: Crêpes suzette con succo di limone e arancia, Alpincello (liquore prodotto in Valchiavenna da erbe con sentori di limone coltivate in azienda lasciate in infusione per dare il giusto sapore) o Grand Marnier, accompagnata dal gelato al mirtillo della Valtellina fatto in casa; Soufflé al cioccolato con gelato alla panna; Macedonia con pesca arrostita, albicocca flambata al cognac, marmellata d'arancia, gelatina al mirtillo, coulis di fragola, gelato mela verde e basilico, mela vetrificata e salsa al kiwi; Panna cotta al latte di mandorla, fava tonka e confettura di peperone.

Stua da Legn- Hotel Lac Salin

Via Saroch 496/D - 23041 Livigno (So)

Tel 0342 990166