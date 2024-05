Non la solita pizzeria di quartiere: lo stile e il gusto pop di Slice of Capanno

È molto di più di una pizzeria di quartiere. Siamo da Slice of Capanno, la pizzeria d’autore e cocktail bar di Ostia (Rm), aperta a settembre 2023 da Cristiano Giacometti e Valerio Mazziotti. L’obiettivo, riuscito, è di offrire sul litorale romano un’esperienza che rompa gli schemi. Così da Slice, tutto è possibile: una bruschetta non è un antipasto, una birra può trasformarsi in un cocktail e uno chef dipinge sapori su una pizza. Tra pizza gourmet e miscelazione di qualità, Slice of Capanno diventa luogo di sperimentazione e ricerca di nuovi gusti. Il tutto in un ambiente accogliente e alla moda.

L‘ambiente pop di Slice of Capanno a Ostia Foto: Nicole Bigi e Luciano Marinelli

Come è la pizza di Slice of Capanno a Ostia

Bassa, fragrante e scrocchiarella, la pizza da Slice of Capanno è rigorosamente stesa al mattarello alla vecchia maniera romana. Al timone del forno c’è David Boncompagni, giovane e talentuoso pizzaiolo che a soli 26 anni vanta alle spalle diverse esperienze nella ristorazione. E così la pizza diventa anche mezzo per rivisitare i piatti della tradizione: «Slice rappresenta creatività, ricercatezza e voglia di sperimentare ed esprimere la mia visione di pizza tramite abbinamenti innovativi e rivisitando piatti tradizionali», racconta Boncompagni.

Vignarola di Slice of Capanno Foto: Nicole Bigi e Luciano Marinelli 1/5 Ciauboscolo di Slice of Capanno Foto: Nicole Bigi e Luciano Marinelli 2/5 Polpock d’oriente di Slice of Capanno Foto: Nicole Bigi e Luciano Marinelli 3/5 Ajo e Holi di Slice of Capanno Foto: Nicole Bigi e Luciano Marinelli 4/5 Flashback di Slice of Capanno Foto: Nicole Bigi e Luciano Marinelli 5/5 Previous Next

Grande attenzione alle materie prime e alla stagionalità degli ingredienti adoperati con topping elaborati. Una carta pensata all’insegna della tradizione romana rivisitata in chiave moderna, con una costante ricerca di nuovi sapori ed equilibri. Il segreto di leggerezza e digeribilità della pizza da Slice è racchiuso in ben 48 ore di lievitazione e maturazione con una miscela di farine 100% italiane, tutte provenienti dal Molino Paolo Mariani.

«Ogni pizza è una tela bianca dove convergono esperienze e viaggi vissute per trasformarla in un’opera d’arte da assaggiare con gli occhi prima ancora che con il palato - dice Boncompagni - Dietro le mie proposte c’è un lavoro di studio e ricerca delle materie prime d’eccellenza e stagionali, unite alla creatività per garantire ai clienti gusto, qualità e innovazione».

David Boncompagni, giovane e talentuoso pizzaiolo di Slice of Capanno Foto: Nicole Bigi e Luciano Marinelli

Come è il nuovo menu di Slice of Capanno a Ostia

Il menu delle pizze segue il ritmo delle stagioni e della reperibilità degli ingredienti. Sfogliando le nuove proposte dei fritti, c’è “Come uno spring roll” (involtino primavera ripieno di carota, cavolo cappuccio, porro avvolto da una panatura croccante con un gel di salsa agrodolce homemade e germogli di soia). Un involtino che fa crunch a ogni morso. "Du spaghi sul mare” (spaghettone alle vongole veraci, crema di prezzemolo e acqua delle vongole) è un tributo ad Ostia, un piatto che sa di pranzo al mare, avvolto da uno scrigno croccante. A volte un piatto evoca anche in sé profumi e ricordi come “Ravioli ricotta e spinaci” (crema di burro salato e polvere di salvia), un souvenir di famiglia tramandato da generazione.

Du spaghi sul mare di di Slice of Capanno Foto: Nicole Bigi e Luciano Marinelli 1/4 Ravioli, ricotta e spinaci di di Slice of Capanno Foto: Nicole Bigi e Luciano Marinelli 2/4 Come uno spring roll di di Slice of Capanno Foto: Nicole Bigi e Luciano Marinelli 3/4 Sandwich Tuna di di Slice of Capanno Foto: Nicole Bigi e Luciano Marinelli 4/4 Previous Next

Tra le new entry in carta spiccano tra le pizze speciali, la Vignarola, un omaggio al Lazio e alla primavera realizzata con crema di piselli, carciofi alla romana, guanciale croccante, porro bruciato, crema di fave, crema topinambur al limone e peperoncino, insalata baby (By the circle), menta, pecorino romano Dop, zeste di limone, olio Evo; “Polpock d’oriente” ispirata ad uno dei massimi esponenti dell’espressionismo astratto, Jackson Pollock. Precedentemente presente nel menu invernale, questa volta lo chef pizzaiolo la propone in versione orientale con crema patate e cipollotto, polpo laccato al barbecue orientale, fior di latte, cavolo viola stufato, crema di piselli, salsa di soia bbq, germogli di soia, tatsoi (By the circle), Olio Eco; Flashback riporta alla mente la madre Puglia proposta nel primo menu di Slice - naturalmente dedicata alla mamma e alla sue radici. La nuova proposta con Talli di zucchina ripassati, fior di latte, alici del Cantabrico, Ricotta di bufala Dop, bottarga di muggine, crema di olive verdi, zest di limone, spinach lemon (By the circle), Olio Evo risulta più pungente e acidula e ci porta in un nuovo territorio.

Molto interessante anche la Ciauboscolo, dedicata ad un amico nonché collega che chiamava David “il figlio lavorativo” e amava particolarmente il ciauscolo e stracchino. Rivisitata in carta con broccoletti ripassati, fior di latte, ciauscolo Igp, stracchino, lampone acidulato, provolone del Monaco Dop, olio Evo. Non mancano anche tra le pizze classiche da cui poter scegliere: Margherita, Marinara, Napoli, Diavola, Dop, Fiori e alici, patate porchetta provola, cicoria e salsiccia.

I dolci secondo Slice of Capanno a Ostia

Per chiudere l’esperienza, una selezione di proposte dell’iconico dolce signature di Slice, la Brusweety, un’irresistibile bruschetta dolce di pain brioché caramellato e tostato: oltre alla Passeggiata a Nemi (con Fragoline di bosco, crema pasticcera, coulis di fragola, panna, menta e lime) e quella Al Bacio (due ganache al cioccolato fondente e al latte, cremoso alla Gianduia, Noccioline e scaglie di fondente), c’è il Ricordo di una Pastiera (con ricotta mantecata, crema al grano cotto e fiori di arancio, gel al limoncello, crumble di pasta frolla, timo, limone, arancia candita) in memoria alle origini napoletane della nonna e della zia di David.

Passeggiata a Nemi di Slice of Capanno Foto: Nicole Bigi e Luciano Marinelli 1/3 Ricordo di una pastiera di Slice of Capanno Foto: Nicole Bigi e Luciano Marinelli 2/3 Cioccolato Fluo di di Slice of Capanno Foto: Nicole Bigi e Luciano Marinelli 3/3 Previous Next

Come è l’interior di Slice of Capanno a Ostia

Come detto, Slice of Capanno a Ostia è un locale accogliente e moderno, dallo stile pop contemporanea. Il ristorante accoglie fino a 100 sedute interne e circa 20 esterne. Appena varcato l’ingresso, l’imponente bottigliera appaga la vista degli ospiti, catturati dall’idea di movimento armonico e cromatico sulle nuances del blu del bancone che richiama le linee curve delle onde del mare.

Slice of Capanno

Lungomare Paolo Toscanelli 10/12 - 00121 Roma

Tel 328 3448317 - 06 89115 369