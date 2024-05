Un trucco per risparmiare sulla vacanza? Prenotare il martedì: ecco perché

Sognate una vacanza da sogno ma il budget è limitato? Niente paura, esiste un trucco semplice per risparmiare: prenotare il viaggio il martedì. Secondo quanto riportato da Truely, infatti, questo è il giorno della settimana in cui è possibile trovare le tariffe aeree più vantaggiose, ma non solo. Anche hotel e affitti per le vacanze tendono ad abbassare i loro prezzi in questo giorno della settimana.

Viaggi low cost? Prenota il martedì

Viaggi, perché è meglio prenotare il martedì?

Le compagnie aeree e le piattaforme di prenotazione online basano le loro tariffe su algoritmi che tengono conto di diversi fattori, tra cui domanda e offerta. Il lunedì, le compagnie aeree spesso lanciano nuove promozioni e sconti. Il martedì, le altre compagnie aeree adeguano le loro tariffe per rimanere competitive, creando una finestra di 24 ore in cui è possibile trovare i prezzi più bassi.

Ma prenotare il martedì non significa solo risparmiare denaro. Avere un po' di flessibilità nelle date di viaggio, soprattutto se si evita il weekend, aumenta le possibilità di ottenere tariffe ancora più vantaggiose. Inoltre, il martedì è generalmente un giorno con meno traffico sui siti web di prenotazione, quindi è più probabile trovare offerte lampo e sconti last minute.

Come sfruttare al meglio il "martedì travel deal"?

Ecco alcuni consigli per prenotare i viaggi il martedì: