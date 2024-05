Omaggio a Santa Maria Novella: com'è Binomio, ristorante e cocktail bar

Un ristorante ispirato a Santa Maria Novella. Proprio così. Siamo, naturalmente a Firenze, nell'affascinante quartiere di Santa Maria Novella, in via Jacopo da Diacceto 16/20, dove all’interno dell’Hotel Indigo Florence, ha aperto Binomio, il ristorante esclusivo dove tradizione e creatività si incontrano in una location contemporanea ed elegante. In cucina lo chef Donato Volpe. Ma c’è di più: Binomio non è solo un ristorante contemporaneo, ma anche un moderno e accogliente cocktail bar, pensato per tutti coloro che vogliono semplicemente consumare un aperitivo, un pasto veloce, senza rinunciare alla qualità.

Com'è il nuovo ristorante Binomio

In questo locale dalle linee moderne dal fascino fiorentino, il general manager Davide Grilli ha creato un mondo di armonia, privacy e attenzione alle esigenze degli ospiti. Il lusso, il tempo lento e la bellezza sono declinati nel più puro stile Binomio, dando al concetto di comfort un’estetica nuova. Ogni angolo sembra raccontare una storia dettata dal forte fascino e dal richiamo fiorentino, partendo dal simbolo di Firenze: la giraffa, arrivata dall’Egitto nel 1487 e donata alla famiglia de Medici divenuta poi un simbolo raffigurato da diversi artisti e in Binomio un’icona richiamata in diversi dipinti e come grande “installazione” collocata nella terrazza interna.

Anche il cocktail bar ha un richiamo marcatamente fiorentino, nello specifico alla Basilica di Santa Maria Novella dove i caratteristici archi ne disegnano la struttura. Infine, i lampadari a forma di cappello, ovvero il tipico cappello di paglia di Firenze, sintesi di tradizioni e storie che risalgono al medioevo.

Binomio, tra ristorante e cocktail bar

Binomio accoglie 80 coperti, tra interno e terrazza. All’ingresso gli ospiti verranno accolti nell’area lounge, per poi addentrarsi nella zona ristorante che include il bar visibile a ogni angolo del locale e un’area “privè” da riservare anche per eventi privati. Giulio Squilloni, classe 1990 fiorentino di nascita, è food & beverage manager di Binomio: sin da giovane ha maturato esperienze nel settore hospitality, come le collaborazioni a Londra presso Sketch e Amazonico.

Grazie alla sua passione e professionalità, pone l’attenzione a un concept a base di regionalità e un tocco di ispirazione internazionale, portandolo sia nel menu e nella carta dei vini del ristorante che nella drink list del cocktail bar. Insieme ai sommelier Emanuele Catalini e Giuseppina Morella, sono state selezionate oltre cento etichette per la carta dei vini ponendo principalmente l’attenzione a piccoli produttori, soprattutto toscani. Obiettivo: rendere unica e accessibile l’esperienza di degustazione.

La cucina di chef Donato Volpe a Binomio

Donato Volpe, salernitano classe 1982, è l’executive chef di Binomio Firenze. Sin da piccolo Volpe coltiva l’amore per la cucina, che negli anni rimane nella sua anima portandolo a lavorare nel mondo della ristorazione in tutta Italia. Volpe Vanta esperienze al Park Hyatt a Milano, Rocco Forte Hotels e Belmond.

La sua cucina guarda alla tradizione toscana con un tocco di internazionalità e un occhio sempre attento alla stagionalità. Tra i piatti “signature” che caratterizzano il menu di Binomio ci sono gli “Arancini al tartufo” (una fusione di regioni), il “Mezzo pacchero Binomio” (con pomodoro, pesto, burrata e basilico), un’interpretazione del “Filetto Rossini” (toscano con fegatini di pollo e salsa al Chianti), “Carrè di agnello gratinato” (con un impiattamento che richiama la piazza del Duomo di Firenze), l’inedita “Millefoglie di Brigidino” (servita con crema Buontalenti e composta di mela Annurca). Da non perdere il brunch domenicale, per vivere un’esperienza totale di buona cucina, convivialità e relax.

Lo chef di Binomio, Donato Volpe

Il tocco “fiorentino” al cocktail bar di Binomio

Sofia Sufi Abdi, classe 1984 di origini somale ma fiorentina a 360 gradi, è, invece, la head bartender di Binomio Firenze. La sua passione per il mondo della mixology l’ha resa una perfezionista attenta alla ricerca e allo sviluppo di nuove twist che compongono la drink list per il rito dell’aperitivo, ma anche in accompagnamento alla cena o per un momento after dinner.

Un tocco fiorentino è presente anche nei signature della Drink list di Binomio come “San Mary” (Patron Silver, Vino Rosso, Noce Moscata, Lime, Zucchero), “Golden Heaven” (Angel’s Envy al Tè Nero, Liquore Mediceo, Italicus, Angostura Bitter) e “Pur Flor” (Labaro Viola, Creme de Cassis, Limone, Zucchero, Bitter Cacao).

Binomio Firenze

Via Jacopo da Diacceto 16/20 – 50123 Firenze

Tel 055-2739198