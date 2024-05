Un'osteria emiliana in Umbria: siamo a La Favorita, Food & Wine Resort a Bastia Umbra

Vissuti in contrasto, percepiti antitetici, a momenti fattori di cruccio esistenziale, si arriva poi a Bastia Umbra (Pg), a breve distanza da Assisi (Pg), e si scopre gioiosamente, che i due concetti di immanente e trascendente convivono benissimo. L’uno supporta l’altro ed entrambi, sorta di ingranaggio a ruote dentate, innescano ascesa verso migliore qualità di vita. Siamo al Food & Wine Resort La Favorita. La trascendenza è erogata dalla vista in lontananza del Monte Subasio, da Assisi, dalla Porziuncola a Santa Maria degli Angeli. L’immanenza, ad erogarla doviziosamente, ci pensa la squadra de La Favorita.

L‘esterno de La Favorita

La Favorita, quando l’Emilia incontra l’Umbria

Squadra in origine emiliana. Dall’Emilia all’Umbria. Perché, come mai? Nume il prode Cesare Capredi, emiliano del modenese, giunto in Umbria per lavoro un quarto di secolo fa. Esperienza crescente nella ristorazione e nell’ospitalità. A compimento di quanto è connessione stretta tra competenza e passione, entrambe supportate dall’innata dote del talento, la creazione di questo gingillo nella campagna umbra che è il Food & Wine Resort La Favorita. E allora cosa si fa? Ci si ricorda che l’Emilia è scrigno che contiene le gemme tra le più preziose del nostro patrimonio agroalimentare, citando il Parmigiano Reggiano, l’Aceto balsamico tradizionale, il Lambrusco, e tante ancora, e si realizza l’Osteria Emiliana. Ed è immaginabile un’osteria emiliana senza la rezdora?! Assolutamente no! E difatti, l’Osteria Emiliana ha Rosy, la Rezdora che tutto fa perché tutto sa fare, in cucina.

Cosa si mangia a La Favorita

Un sunday lunch, sì insomma, il pranzo della domenica, bisogna concederselo (ed anche meritarselo, in considerazione dell’esito della prenotazione!). Da sole, le Lasagne della Rosy, sei strati di pasta verde con ragù tradizionale, valgono il pranzo ed il pranzo, a sua volta, vale il viaggio fino a Bastia Umbra.

I tradizionali cappelletti con crema di Parmigiano Reggiano de La Favorita
Pasta con salsiccia de La Favorita
Il benvenuto emiliano de La Favorita
Colazione a La Favorita

Ma non è che la domenica a pranzo, cominciare con il primo, sia pur esso la Lasagna della Rosy, depone male?! E allora c’è l’antipasto, non proprio frugale e vegetariano, che è Emilia Love. Appena tre taglieri. Sul primo, una selezione di salumi di Mora Romagnola, prosciutto nero di Parma, coppa piacentina, salame budello gentile, mortadella presidio Slow Food, Giardiniera croccante fatta in casa e Parmigiano Reggiano. Sul secondo tagliere: Pesto di lardo fatto in casa aromatizzato al Rosmarino, Parmigiano Reggiamo stagionato grattugiato, Squacquerone Dop di San Petrignano e verdure croccanti di stagione. Sul terzo tagliere, giusto per continuare a stare leggerini, Cacciatora di maiale in umido con Friggione e gelato allo squacquerone.

Ecco, adesso quel leggero languorino sta quasi scemando. Della Lasagna della Rosy, che adesso sopraggiunge si è già detto, e pensiamo allora, sarebbe d’uopo, al secondo. Si propende, felice la scelta, su La Grande Bazza: 1 kg di Tomahawk di Manzo frollato 60 giorni, con doppia impanatura e fritto. D’accanto, quasi un contornino, Prosciutto di Parma e crema di Parmigiano Reggiano 36 mesi. La Tomahawk è una bistecca gigante, chiamata così perché ha una forma che ricorda un’ascia da battaglia dei nativi americani. La Tomahawk si ricava dalla parte anteriore della lombata, precisamente dalla quinta alla prima vertebra dorsale fino al collo. Onde permanere nella levità che ha connotato l’intero pranzo, la scelta del dolce cade sulla Gran Barozzi, squisita rivisitazione della Barozzi di Vignola, torta al cioccolato con crema di mascarpone artigianale.

La carta dei vini è doviziosa e ben fatta. Nei nostri calici, dall’inizio alla fine, torta Gran Barozzi inclusa, uno charmat delizioso, da sole uve lambrusco salamino, l’Albone fatto da Il Podere Saliceto. È un Lambrusco di Modena Dop, ovviamente!

Dolce dormire a La Favorita

E Vignola, a noi pervenuta come luogo di origine della torta, è anche il nome della stanza dove si pernotta. Squisita la prima colazione dell’indomani mattina. Si parte in direzione Assisi, tutto ciò in coerenza con la vitalità dell’abbraccio gioioso tra immanenza e trascendenza.

La Favorita - Food & Wine Resort

Via Andrea Costa 18-20 - 06083 Bastia Umbra (Pg)

Tel 075 8002832