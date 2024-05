Quando il Perù arriva a Monte-Carlo: inizia la £$fiesta$£ al ristorante Coya

Festa (in salsa peruviana) e buona tavola a Monte-Carlo? Allora l’indirizzo giusto è Coya Monte-Carlo. Nel cuore dello Sporting Monte-Carlo, che quest’anno compie 50 anni, il Coya porta nel Principato i ritmi latino-peruviani e delizia le papille gustative dei suoi ospiti con la cucina a cura della chef Victoria Vallenilla. Per questa nuova stagione, Coya Monte-Carlo presenta degli interni completamente nuovi e una terrazza sul Mediterraneo completamente rinnovata per creare una versione lounge del Coya, sotto le stelle. Grazie a un nuovo menu a base di pesce, all’aggiunta in carta al Pisco bar del Macerado 1615 e a un nuovo programma musicale con le serate Coya music presents, fino al 26 ottobre Coya Monte-Carlo farà vivere agli ospiti un'avventura totalmente peruviana. E grazie al collegamento col Jimmy'z Monte-Carlo, l'esperienza del Coya può continuare fino a notte fonda.

La nuova terrazza del Coya Monte-Carlo Foto: Monte-Carlo SBM 1/3 La vista dalla terrazza del Coya Monte-Carlo Foto: Monte-Carlo SBM 2/3 Arredamento made in Perù da Coya Monte-Carlo Foto: Monte-Carlo SBM 3/3

Coya Monte-Carlo,100% peruviano

Come detto, gli interni del locale sono stati completamente ridisegnati durante la pausa invernale dall'agenzia First Within, con nuovi arredi interni e una serie di oggetti d'arte, la maggior parte dei quali di provenienza peruviana. Si va dalle statue dei guerrieri Inca alle ceramiche di stile Huaco e Shipibo, senza dimenticare gli specchi peruviani e i candelabri intagliati a mano: immaginare di essere a Lima è facilissimo.

La chef di Coya Monte-Carlo, Victoria Vallenilla Foto: Monte-Carlo SBM

All'esterno, la creazione di una terrazza sul mare rappresenta la grande novità della stagione. Situata direttamente sotto la nuova estensione della pergola, offre agli ospiti una nuova versione del Coya Monte-Carlo sotto le stelle garantendo una vista eccezionale sulla laguna vicina al Jimmy'z, di fronte al Mediterraneo. Al resto penserà la chef Victoria Vallenilla grazie al suo nuovo menu di street food peruviano, servito esclusivamente sulla terrazza del COYA e abbinato alle migliori varietà di pisco: si va dalle crocchette di tartare di tonno al tiradito all'aragosta e ai panini al granchio, senza dimenticare il chorizo, la tradizionale salsiccia peruviana alle spezie.

Coya Monte-Carlo, il nuovo menu della chef Victoria Vallenilla

Considerato piatto nazionale del Perù, per questa stagione il ceviche si presenta in tante nuove versioni, come quella al tartufo, quella al limone con cocco o quella di branzino classico. Insieme al Tiradito, un'altra delle specialità più note del Paese ispirato alla comunità giapponese in Perù, questi piatti condividono i riflettori del menu con nuove specialità di pesce e l'arrivo dei crostacei: si va dai gamberi tigre cotti a fuoco vivo, ai tartufi di mare alla griglia, marinati in una salsa piccante al peperoncino peruviano, sino alle ostriche con un condimento di mango e coriandolo.

Piatti e sapori del Perù da Coya Monte-Carlo Foto: Monte-Carlo SBM 1/4 Una creazione della chef Victoria Vallenilla di Coya Monte-Carlo Foto: Monte-Carlo SBM 2/4 Il pesce protagonista da Coya Monte-Carlo Foto: Monte-Carlo SBM 3/4 Tutto il gusto del Perù da Coya Monte-Carlo Foto: Monte-Carlo SBM 4/4

C’è spazio anche per gli amanti delle carni pregiate. Considerato il miglior manzo del mondo, il Wagyu viene proposto in tutti i suoi tagli e in un'ampia varietà di origini, per offrire una gamma di sapori il più possibile ampia: Cile, Australia, Giappone... e Namibia (novità della stagione 2024).

Coya Monte-Carlo il Macerado 1615 arriva al Pisco bar

Acquavite simbolo del Perù, il Pisco rappresenta anche il drink fondamentale dell'esperienza Coya e va bevuto responsabilmente. Novità di questa stagione è l'arrivo del Macerado 1615, il primo Pisco imbottigliato dopo essere stato aromatizzato al frutto della passione. Macerado 1615 è una creazione del Coya, in collaborazione con la distilleria 1615 Pisco di Lima, partner di lunga data del brand.

Il Pisco bar di Coya Monte-Carlo Foto: Monte-Carlo SBM

Il divertimento sale con Coya Music Presents

Una volta al mese, precisamente l’ultimo venerdì, Coya Monte-Carlo invita i suoi ospiti a una delle grandi serate intitolate Coya Music Presents. A partire dalle 21 il divertimento cresce, grazie a cantanti, ballerini e DJ set di Terence James e DJ Ollie. Anche quest'anno, gli ospiti troveranno il Coya Monte-Carlo nella lista delle migliori feste legate ai grandi eventi monegaschi (come Il Gran Premio di F1, Il Monaco Yacht Show, ecc.), con tantissime guest star attese sui palchi. Infine, l'ormai tradizionale Noche Blanca tornerà quest’anno il 28 giugno.

Coya Monte-Carlo - Sporting Monte-Carlo

26 avenue Princesse Grace - 98000 Monaco

Tel +377 98 06 20 20