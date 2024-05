Tre è meglio di due: Infinito Barberino è caffè bistrot, pizzeria e ristorante

Caffè bistrot, pizzeria, ristorante: tutto questo è Infinito Barberino, il nuovo punto di riferimento per gli amanti della buona tavola a Barberino di Mugello (Fi). Infinito Barberino, di proprietà di Impianti Italia Srl con sede a Napoli, è un luogo dove cibo, il verde e l'autenticità locale si uniscono in armonia per offrire un'esperienza da ricordare e ripetere. Posto a due passi dal vicino outlet, il locale mette al centro di ogni sua preparazione gli ingredienti freschi e di prima qualità, con l'impegno a valorizzare i prodotti a chilometro zero e le eccellenze delle regioni italiane. Senza dimenticare il rispetto per l'ambiente.

Il ristorante di Infinito Barberino

Caffè bistrot, pizzeria e ristorante: ecco Infinito Barberino

Infinito Barberino occupa una superficie di circa 700 mq e si divide, come detto, in tre aree: caffè bistrot, pizzeria, ristorante. Ogni area ha un menu differente in modo da poter soddisfare tutte le esigenze del pubblico: dalla pizza napoletana al prosciutto Pata negra, dalla pasta alla genovese alla mozzarella di bufala, dalla bistecca al babà.

Il Caffè di Infinito Barberino

Cosa si mangia da Infinito Barberino

Si inizia la mattina con la prima colazione dove l'inebriante miscela del caffè trova il suo raccordo con i caldi cornetti ed il profumo delle sfogliatelle. Per la pausa pranzo si possono degustare fragranti pizze e gustosissime schiacciate farcite, preparate dal mastro pizzaiolo Dario Lucarelli, vera e propria esplosione di sapori. Si passa alla pausa aperitivo con i cocktail della tradizione ed i taglieri mixati da raffinati e selezionatissimi salumi e formaggi.

Tagliere di salumi e formaggi da Infinito Barberino

Il cuore del percorso enogastronomico è il pranzo o la cena nel ristorante guidato dallo chef Antonio Cornacchia che delizia i palati più esigenti con pietanze della tradizione napoletana e toscana accompagnati da vini e champagne di eccellenza. Il fil rouge che lega i tre ambienti è la ricercatezza della materia prima: prodotti regionali selezionati per offrire un viaggio nel patrimonio gastronomico del nostro Paese con le eccellenze produttive che rendono la cucina italiana amata in tutto il mondo.

Le schiacciate farcite di Infinito Barberino

Infinito Barberino, locale green

Infinito Barberino è stato progettato come un edificio sostenibile, che mette al centro un unico principio: il rispetto dell'ambiente. Viene garantito un confort di qualità per il cliente con la creazione di un circolo virtuoso tra persone e risorse. L'intera struttura è alimentata da energia elettrica supportata da un impianto fotovoltaico con accumulo di energia elettrica di batterie e impianto solare termico, atto a garantire all'intera struttura acqua sanitaria costantemente riscaldata. La stessa è alimentata da tali impianti ad emissioni zero. Gli stessi fumi provenienti dalla cottura delle pietanze vengono trattati da un impianto ad alta tecnologia di filtri avanzati, garantendo la compensazione delle temperature delle varie sale. La scelta dei vetri garantisce l'insonorizzazione e la corretta escursione termica, e le grandi vetrate valorizzano la natura che circonda tale struttura.

L'esterno tutto green di Infinito Barberino

Sia per l'interno che per l'esterno è stato utilizzato un elemento naturale: il legno. Le sale del ristorante, come quelle della pizzeria e del Bistrot, presentano tavoli. sedute e boiserie in legno, materiale che si ritrova come elemento di decoro, e non solo, anche per l'esterno.

Ma ciò che rende un unicum il progetto Infinito Barberino, rispetto all'offerta dei locali adiacenti, è il suo esterno. La volontà della proprietà è quella di compiere una vera e propria operazione green per rendere l'area un'oasi verde. Se il riscaldamento globale è ormai una minaccia, gli sforzi a livello locale potrebbero col tempo fare la differenza. In piena fase di realizzazione è il giardino dove poter vivere nel verde i momenti di ristorazione e socialità. Ma non è finita.

Infinito Barberino, arriverà anche un vigneto

La collinetta, adiacente al retro della pizzeria, cambierà il suo volto con l'impianto di un vigneto e tutto intorno alberi da ombra e frutta. Sarà realizzato un piccolo anfiteatro che potrà fungere da trampolino di lancio per artisti alle prime armi e non, creando delle jam session o per eventi specifici come sfilate di moda. Il tutto per riprogettare e dare nuova vita ad uno spazio attualmente incolto che compenserà le emissioni di CO2 e fungerà da habitat per la fauna locale. L'idea è quella di realizzare un luogo dedicato ai momenti di aggregazione e al gioco dei bambini in chiave eco-friendly ed all'avanguardia. Non potevano mancare gli orti per la produzione di ortaggi a km0 da utilizzare per la preparazione dei propri piatti. Rinverdire l'aspetto di questo luogo per rendere i suoli più “ricettivi”, favorire l'infiltrazione delle acque e combattere l'innalzamento delle temperature: queste le misure di mitigazione e di adattamento al problema del climate change legate alla rigenerazione dei suoli. Questo è Infinito Barberino, non solo un punto di ristoro, ma un luogo dedicato al relax con food di eccellenza in grado di cambiare il volto di questa porzione di territorio del Mugello e migliorare la qualità di vita e salute dei cittadini.

Infinito Barberino

Via del lago - 50031 Barberino di Mugello

Tel 055 0572114