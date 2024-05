Mangiare all'aria aperta: ecco alcuni ristoranti da Milano alla Sicilia

La primavera è ormai entrata nel vivo e l'aria frizzante delle sere che anticipano l'estate invoglia a godersi dei momenti di relax e di gusto all'aria aperta. Ecco, allora, una selezione di ristoranti perfetti per questo periodo dell'anno, con spazi en plein air molto diversi tra loro, ma tutti allo stesso modo interessanti, così come la proposta gastronomica.

Primavera, i ristoranti dove mangiare all'aria aperta

Particolare - il giardino segreto di 100 mq nel cuore di Milano

Locale situato a Milano, in un giardino di oltre 100 mq nella zona di Porta Romana, in via Tiraboschi 5. Particolare annovera 26 coperti all’interno e una quarantina nel giardino esterno, dove si cena attorniati da piante e luci suggestive. La cucina è creativa e mediterranea, con un’attenta selezione di piccoli produttori e una forte attenzione a privilegiare un allevamento italiano ed etico.

Particolare a Milano

Una filiera di approvvigionamento degli ingredienti della cucina rigorosa. L’offerta gastronomica abbraccia differenti culture in modo elegante e rispettoso: tanti crudi, un salto in Spagna per la ricerca della carne più prelibata, qualche spunto e qualche tocco più innovativo dall’Asia. Una selezionata carta dei vini vanta sia etichette provenienti da piccoli produttori sia da grandi realtà d'eccellenza del territorio nazionale. Tante bollicine e diversi vitigni autoctoni rendono l’offerta completa dal nord a sud d’Italia senza annoiare nemmeno il consumatore più esigente. Ampia mescita anche in aperitivo che cambia di settimana in settimana, in base ai piaceri e all’estro del sommelier Luca Beretta.

Particolare | Via Gerolamo Tiraboschi 5 - 20135 Milano MI | Tel 0247755016

Classico - un ampio giardino interno con vibranti atmosfere liberty a Milano

Classico trattoria & cocktail rappresenta l’ultimo progetto imprenditoriale della famiglia Murray. Si tratta di un locale dotato di un ampio giardino interno in pieno stile liberty, dove, tra tavoli e sedie d’epoca che combinano dettagli déco a tessuti di tendenza come il velluto, si rievoca un elegante salotto in un contesto di Vecchia Milano.

Classico a Milano

La sinergia tra cucina e cocktail bar, le due anime di Classico, è il tratto distintivo del ristorante, che si trova al civico 6 di via Marcona. La proposta gastronomica di Classico trattoria & cocktail è affidata dal pranzo alla cena allo chef Massimiliano Ciocchetti che, attraverso la propria idea di cucina, riesce a rappresentare il legame profondo con il territorio e le materie prime italiane. Classico è quindi la visione contemporanea dell’antica trattoria italiana, un luogo conviviale in cui assaporare piatti appetitosi per sentirsi come a casa.

Classico | Via Marcona 6 - 20129 Milano | Tel 0249449135

Testone – il gusto della tradizione a Milano

Testone rappresenta la prima catena dedicata alla tradizionale torta al testo umbra. In particolare, il locale situato in zona Darsena presenta un ampio dehors esterno con oltre 100 coperti. Marchio distintivo della struttura l’inconfondibile stile dei locali Testone con i mattoni a vista e il design rural industrial, con cucina e camino a vista, in cui viene preparata e cotta la torta al testo.

Testone a Milano

La ricetta di Testone richiama l'antica tradizione secolare umbra, priva per origine di lieviti e grassi aggiunti. L’impasto a base di farina, acqua, bicarbonato e sale, veniva cotto su di una pietra circolare detta “testo”, che diventava rovente sotto le braci dei bivacchi, mentre la torta veniva coperta con la cenere sull'altro lato in cottura.

Testone | Via Vigevano 6 - 20144 Milano | Tel 0291558371

La Madernassa - un’oasi nelle Langhe piemontesi

La Madernassa di Guarene è un ristorante stellato e resort dotato di un bio parco da 15 mila mq che vanta oltre 400 erbe aromatiche, dai germogli ai fiori edibili. Si tratta di una struttura immersa in un bosco, un vero e proprio polmone verde incastonato nelle suggestive Langhe piemontesi. Un'oasi in cui flora e fauna sono protette, armonizzate e raccontate con passione, dove il termine “green” non indica una moda, ma la colonna portante dello statuto etico de La Madernassa.

La Madernassa

In aggiunta alle grandi aree di verde comprensive di un bosco autoctono, la struttura presenta l’area bistrot all’aperto, che dal solarium in legno gode di una vista suggestiva sul panorama delle Langhe e del Roero. A questo servizio si affianca anche la piscina panoramica esterna, il luogo dedicato al relax degli ospiti. Le aree verdi che circondano La Madernassa sono inoltre funzionali per l’offerta culinaria del ristorante, poiché è dagli orti e dalle serre che provengono numerose delle materie prime utilizzate che compongono l’offerta proposta gastronomica stellata dello chef Giuseppe D’Errico.

La Madernassa | Reg. Lora 2 - 12050 Guarene (Cn) | Tel 0173611716

La Casa degli Spiriti – il Garda veronese come non lo hai mai visto

La Casa degli Spiriti è una struttura localizzata a Costermano sul Garda, in una cornice naturale di rara bellezza che gode di una posizione privilegiata con vista sul Lago di Garda. Il compito del locale e della famiglia Chignola è celebrare a pieno i prodotti del territorio grazie al ristorante gourmet e all’informale Spiritino Osteria. E proprio per godere del meraviglioso panorama che circonda la Casa degli Spiriti sono presenti un grande giardino, dotato di divani a baldacchino, chaise longue e area relax bucolica.

La Casa degli Spiriti

Sulla terrazza, novità di quest’anno, ha aperto Spiritino Osteria. Un ambiente allo stesso tempo informale e chic, perfetto connubio tra semplicità e raffinatezza per un divertente pranzo tra amici oppure una romantica cena intima, il tutto incorniciato dal meraviglioso panorama sul Lago di Garda. Lo chef propone una cucina fortemente legata alla tradizione culinaria mediterranea che spazia tra piatti di carne, verdura, pesce di lago o pesce di mare. Non mancano naturalmente i primi di pasta fresca, rigorosamente fatta in casa. Tra le proposte un brunch domenicale, che consiste in una selezione di piatti gustosi e pop, realizzati con cura come la pizza, club sandwich, vitello tonnato, per citarne alcuni. Gli aperitivi vengono serviti sempre accompagnati dai famosi cicchetti veneti, gustosi bocconcini serviti su una fetta di pane, fritti oppure in umido.

La Casa degli Spiriti | Via Monte Baldo 28 - 37010 Costermano sul Garda VR | Tel 0456200766

L’Acciuga – a Perugia dove l’ordine è sinonimo di eleganza

Classificatosi al 24esimo posto nella classifica di “50 Top Italy 2023” nella categoria Cucina d’autore, L’Acciuga Ristorante stellato situato a Perugia. Oltre ad un’idea di cucina elegante ed identitaria, L’Acciuga si caratterizza per una location elegante e ben studiata in cui spiccano i colori del legno e una mis en place ordinata.

L'Acciuga a Perugia

Le ampie vetrate presenti lungo le pareti rendono l’atmosfera luminosa ed accogliente. Il ristorante vanta anche un piccolo spazio esterno comprensivo di 9 tavoli per un totale di circa 27 posti a sedere. Si tratta di un’ambiente che privo di copertura è un ottimo luogo per gustare all’aria aperta le proposte culinarie di un locale il cui nome è mutuato dall’omonimo pesce azzurro. Si tratta di una scelta che rappresenta un’idea di cucina il cui compito è elevare prodotti poveri, ma ricchi di sapore. Questa è infatti la filosofia dello chef Marco Lagrimino che ha garantito negli ultimi anni il successo del ristorante, utilizzando prodotti provenienti da produttori locali d’eccellenza.

L'Acciuga | Via Settevalli 217 - 06128 Perugia | Tel 3392632591

Cittadella – le casette del gusto a Parma

Secondo ristorante situato a Parma e fondato da Alberto Banchini, il primo è rappresentato dal locale già presente in Viale Duca Alessandro 45. L’offerta gastronomica vanta in particolare un’ampia scelta di pizze a lunga lievitazione preparate con i prodotti d’eccellenza del territorio parmense, a cui si aggiungono il servizio colazione e il cocktail bar, attivo anche in orario aperitivo.

Cittadella a Parma

A suggellare il tratto distintivo dei locali Cittadella contribuisce il suggestivo ambiente esterno, formato da esclusive “casette” di legno illuminate con sistemi di illuminazioni led allestiti con il supporto dei professionisti del Teatro Farnese. Nasce così un’atmosfera intima e accogliente ideale per provare l’offerta gastronomica del locale.

Cittadella | Via Paradigna 30 - 43122 Parma | Tel 05211587949

Cortile Arabo – cena sugli scogli dalle case dei pescatori a Marzamemi

Sugli scogli di Marzamemi in provincia di Siracusa nasce Cortile Arabo, un'“Osteria di Mare” che sul mare si riflette, dato che i tavoli giungono fin quasi a toccare la distesa mediterranea.

Cortile Araba a Marzamemi

Tra l’odore di salsedine e lo scroscio delle onde tra gli anfratti si sviluppa un’offerta culinaria a base di pescato fresco, che fotografa al meglio la tradizione di Marzamemi, storico villaggio di pescatori. Per rendere onore ai colori del mare è presente un ampio spazio esterno in cui predomina il colore bianco dei tavoli, delle sedie e dei chiari pigmenti delle tovaglie, corredati da dettagli d’azzurro. A completamento, sono presenti dettagli di stile arabesco, che richiamano il passato moro della terra di sicula.

Cortile Arabo | Vicolo Villadorata - 96018 Marzamemi (Sr) | Tel 0931841678

Attico sul mare – la terrazza sull’Adriatico

A due passi dall’Adriatico nasce Attico sul mare, una struttura incorniciata nello storico Palazzo Kursaal, a Grottammare nelle Marche. Il locale è gestito da Sara e Simone Marconi, due fratelli che svolgono rispettivamente i ruoli di sommelier e di responsabile di una sala che, contraddistinta da colori tenui, è illuminata grazie alle ampie vetrate poste lungo le pareti.

Attico sul Mare a Grottammare

L’offerta culinaria è affidata allo chef Tommaso Melzi, per un’idea di cucina in equilibrio tra contemporaneità e tradizione che può essere gustata sia nella terrazza del palazzo in cui è inserito il locale sia nella privilegiata torretta. Quest’ultima è situata all’ultimo piano del Palazzo Kursaal e raggiungibile tramite apposito ascensore, è disponibile solamente su prenotazione.

Attico sul mare | Piazza Kursaal 6 - 63066 Grottammare (Ap) | Tel 0735736394

Habita79 Pompeii MGallery – tre diversi ristoranti all’aperto alle porte degli scavi di Pompei

Il grande albergo Habita79 Pompeii MGallery, gode di una posizione straordinaria nel cuore di Pompei, si trova infatti a pochi passi dall’entrata dei meravigliosi scavi del Parco Archeologico, patrimonio Unesco. All’interno dell’hotel tre diverse proposte culinarie. “Il Circolo Osteria", in atmosfere che richiamano gli anni '50, l’ospite si ritrova circondato da incantevoli giardini. Infatti è possibile mangiare sia all’interno, la sala ha una capienza di 120 coperti, oppure all’esterno sotto l’ampio pergolato oppure sotto gli ombrelloni.

Habita79 a Pompei

Il ristorante, che richiama un moderno social club, offre ai clienti il piacere di una full immersion nella tradizione enogastronomica campana con l'immancabile presenza della regina dei piatti: la pizza. La carta dei vini spazia da un’attenta selezione dei vini del territorio campano a un’ampia lista di etichette sia italiane che estere. Il Bar "The Roof", sulla splendida terrazza dell'hotel, permette all’ospite di godere di una vista mozzafiato sul Vesuvio. Pensato come un giovane e dinamico cocktail bar è il luogo ideale per sorseggiare ottimi drink preparati dal barman Ferdinando Longobardi, accompagnati da piatti informali e sfiziosi, ma sempre ideati con grande attenzione alla qualità dei prodotti. L’offerta gastronomica si conclude con l’esclusivo Ristorante “RAW”, un ristorante all'aperto di haute cuisine diretto dallo chef Roberto Lepre. Solo 8 tavoli, per un totale di 16 coperti, che godono di una impareggiabile vista sugli scavi archeologici. Il ristorante offre un'esperienza gastronomica esclusiva, ricercata e raffinata.

Habita79 Pompeii MGallery | Via Roma 10 - 80045 Pompei NA | Tel 0815959625