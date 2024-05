I gusti unici e artigianali della Cioccolateria Masala in Sardegna

Non è facile trovarla, ma se siete dalle parti di Orgosolo o Alghero, fate un salto a Cuglieri, un comune di poco più di 2mila abitanti situato ad anfiteatro sul colle Bardosu. Lì, sorpresa, troverete una chicca dolciaria: la "Cioccolateria artigianale Masala" di Valeria Masala e Filippo Saurra. Moglie e marito di 35 e 36 anni che nel 2019, anno pre-Covid, hanno deciso di avviare la loro attività basandosi solo sulla testardaggine di Valeria e la sua esperienza in una pasticceria della zona. La ferrea volontà dei coniugi ha permesso di resistere e superare la terribile fase della pandemia ed emergere alla grande.

Cioccolateria Masala: un paradiso per gli amanti del cioccolato in Sardegna

Dal 2022 in poi, grazie a una bontà unica e a sapori indimenticabili, sono un punto di riferimento per l'isola, e non solo. Nel negozio-laboratorio di via Lamarmora, è come immergersi nel gusto antico rivisitato con le delizie moderne. I cioccolatini che Valeria e Filippo lavorano ogni giorno artigianalmente vanno letteralmente a ruba grazie ad abbinamenti insoliti con prodotti locali che sorprendono.

Gelato artigianale in Sardegna: i gusti unici della Cioccolateria Masala

«Nessun particolare segreto», dice Valeria, «innanzitutto la passione per il cioccolato che spinge a fare praline dai gusti innovativi e inimitabili. Sempre però, con i piedi ben piantati per terra. Per me, parlano le mie creazioni perché chi "loda, si imbroda". Ho iniziato ad appassionarmi ai dolci e al cioccolato in particolare nel 2008, poi è stato un amore e una dedizione continua a questo nettare degli dei. Alla base di tutto, sempre, ingredienti freschi e genuini che scegliamo, in primis, nella nostra splendida Sardegna da fornitori di fiducia. In aggiunta, il clima unico e la leggera brezza che arriva dal mare, che dista una decina di chilometri dal nostro laboratorio; lo ammiro ogni mattina dalle finestre di casa. È il tocco e la marcia in più che rendono inconfondibili i nostri dolci».

Cioccolateria Masala, il segreto sta nella qualità

Unica base la qualità: rigorosamente olio, miele e pecorino sardo, e ancora mandorle, nocciole, pistacchio, scorze d'arancia. Il cacao è un mix che arriva dall'Ecuador e dalla Tanzania. «E, piccolo segreto, da Siniscola», sottolinea Valeria, «ci forniscono il pompia, un agrume particolare, simile al limone: il tocco di classe. Per il resto ci affidiamo al nostro palato e a quello dei figli, primi assaggiatori (e critici) dei prodotti Masala. Abbiamo clienti che in estate ci raggiungono dalle spiagge di Alghero e dal nord dell'isola. Nella stagione invernale spediamo le praline anche ad "aficionados" di Milano, Roma, Verona, Brescia, Bergamo».

Adesso è stagione di gelati; non perdetevi quelli alla liquirizia, nocciola e pistacchio, una vera delizia!

Cioccolateria Masala

Via la Marmora 58 - 09073 Cuglieri (Or)

Tel 342 504 9548