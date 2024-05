Un indirizzo per magiare una pizza gourmet a Bologna? Il Portico di San Donato

La pizza è il piatto più amato dagli italiani e il suo consumo cresce di anno in anno. In base a una ricerca recentissima, curata da Coldiretti-Ipsos, quasi due italiani su tre la mangiano almeno una volta alla settimana, ma c’è anche un 13% che, nello stesso periodo, la mette nel piatto da 2 a 4 volte in pausa pranzo o come cena, a casa ma anche fuori, grazie a una rete di 121mila locali da nord a sud dello Stivale. Ogni giorno nel Belpaese si consumano quasi cinque milioni di pizze, tra rotonde, al taglio, al metro ed al tegamino. Il motivo di questo successo è da ricercarsi nel suo gusto inconfondibile associato a una natura festosa, adatta a momenti di condivisione, in famiglia o con gli amici. Poi l’amiamo perché fa anche bene alla salute come confermato da vari studi, concordi nell’affermare che chi consuma una pizza a settimana riduce in modo sensibile il rischio di infarto e da altre gravi malattie grazie ai suoi macronutrienti (carboidrati, proteine, grassi e fibre) tutti presenti in una dieta mediterranea equilibrata. Un indirizzo per mangiare una buona pizza a Bologna? Il Portico di San Donato.

L'impasto a lunga lievitazione della pizza de Il Portico di San Donato

La pizza: simbolo della cucina italiana

Senza dimenticare che la squisita ricetta della pizza, inserita dall’Unesco nel Patrimonio immateriale dell’Umanità, si presta ad innumerevoli varianti. Come la tela bianca di un pittore da riempire con una infinità di ingredienti colorati, ricchi di fantasia e proprietà benefiche. Prodotti quasi sempre poveri ma legati a filo doppio con la tradizione gastronomica mediterranea. Da alcuni anni, la sua base semplice e versatile viene spessissimo messa alla prova con preparazioni che riportano alla tipica eleganza dell’alta cucina. Sono così nate le pizze gourmet, talmente buone da leccarsi le dita.

Il Portico di San Donato: pizza gourmet con un tocco familiare

Anche a Bologna, regina italiana del cibo, ci sono varie “pizzerie d’autore” dove assaggiare il piatto simbolo del Made in Italy in versione gourmet. Tra queste un posto di riguardo spetta a “Il Portico di San Donato”, un locale con 70 posti a sedere - tra le due salette interne ed il dehor estivo - dove si respira un’atmosfera calda e calorosa. Si trova a due passi da Porta San Donato, uno degli storici accessi alla città, ed è capitanato da Giuseppe Giampaolo, un pizzaiolo di lungo corso di origini calabresi, da tempo trapiantato a Bologna, con la moglie Teresa ed il figlio Domenico.

La sala de Il Portico di San Donato 1/3 Particolare della sala de Il Portico di San Donato 2/3 L'accogliente locale de Il Portico di San Donato 3/3 Previous Next

Completa la squadra un altro Domenico Giampaolo, nipote di Giuseppe, che aiuta lo zio a preparare e sfornare i gustosi e saporiti “dischi” di pasta, croccanti e con un bel cornicione, a base di impasti a lunga lievitazione, almeno 72 ore, per favorirne un maggiore bouquet aromatico ed una migliore digeribilità.

Il Portico di San Donato: le nuove pizze

In via San Donato 18, le pizze sono regine della tavola: condite con ingredienti di alta qualità e farcite in maniera ricercata e fantasiosa tanto da risultare belle e variopinte. Poi sono declinate nel segno di tecnica e creatività con tante irresistibili sfumature capaci di catturare anche i palati più esigenti. Fra i suoi fiori all’occhiello, le generose farciture che valorizzano le eccellenze del Belpaese, come ad esempio la farina del Molino Scoppettuolo, il fiordilatte De Remigis, il pomodoro La Rosina, la mortadella Bologna Igp, i capperi di Salina, la ’Nduja di Spilinga, la burrata pugliese, il prosciutto crudo San Daniele Dop e l'olio Evo calabrese.

Pizza Intense Cafè de Il Portico di San Donato

Anche le due new entry di questi giorni, intriganti e stuzzicanti, sono frutto di un attento processo creativo che ha portato ad abbinare tra loro ingredienti assai diversi, amalgamandoli in modo sapiente. La prima è la pizza “Intense Cafè”, arricchita da mozzarella fiordilatte, guanciale croccante, pepe nero, polvere di caffè, dolcezza di cipolla e scaglie di ricotta salata. La seconda è “Sapori della mia terra”, una pizza impreziosita da pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese - Nocerino Dop, salame piccante, menta in foglie, marmellata di peperoncino e miele, stracciatella di Burrata e filamenti di peperoncino di Cayenna.

Pizza Sapori della mia terra de Il Portico di San Donato

Il Portico di San Donato: le 24 pizze nel menu

Le nuove entrate vanno ad aggiungersi ad una “carta” già molto interessante dove trovano posto altre 22 pizze che spaziano da quelle classiche alle più ricercate, con alcune scelte vegetariane. Tra le più apprezzate, la Bologna, un chiaro omaggio alla città delle Due Torri, a base di mortadella, burrata e pesto di pistacchio; la “Da Roma”, con fiordilatte, porchetta romana, patate fritte con la buccia, provola affumicata e affumicatura finita al tavolo; la “Lavica” con pomodoro San Marzano Dop, mozzarella fiordilatte, prosciutto crudo di Parma Dop, burratina, pesto di pistacchio e granella di pistacchio, la classicissima “Sabrina” a base di pomodoro San Marzano Dop, mozzarella fiordilatte, burratina, melanzane fritte e pesto di pistacchio ed il Trittico di pizza fritta, tre pezzi con diversi condimenti.

Pizza alla diavola de Il Portico di San Donato 1/8 Pizza Tartufata de Il Portico di San Donato 2/8 Pizza zucca e friarielli de Il Portico di San Donato 3/8 Pizza liquirizia e acciughe de Il Portico di San Donato 4/8 Pizza Sabrina de Il Portico di San Donato 5/8 Pizza Da Roma de Il Portico di San Donato 6/8 Pizza Bologna de Il Portico di San Donato 7/8 Pizza Re Sole de Il Portico di San Donato 8/8 Previous Next

Se poi si vuole strafare si può degustare la “Re Sole”, con pomodoro, fiordilatte, pancetta al forno, tuorlo d’uovo fritto, crema di tartufo e foglia oro, oppure la sopraffina “Calabra”, un inno ai sapori della terra del patron Giuseppe Giampaolo, a base di fiordilatte, filamenti di peperoncino, cipolla Rossa di Tropea Igp, capocollo calabrese e ‘nduja di Spilinga o la “Tartufata”, con pomodoro, fiordilatte, patate al forno, funghi porcini e olio al tartufo. Completato l’offerta le pizze fritte e quelle a base carciofi, verdure grigliate, porchetta, friarielli, zucca, speck, noci e bresaola della Valtellina Igp.

Il Portico di San Donato, l’alternativa alla pizza

Non rimarranno delusi neppure coloro che non amano la pizza. Sono infatti proposte delle invitanti e coreografiche insalatone - tra cui “Viene dal mare” e “Invernale” - e degli squisiti carpacci di bresaola, porchetta o tonno su letto di rucola. Gustoso anche il fine pasto con dessert inaspettati e sorprendenti, tra cui il cannolo scomposto, il rinomato tartufo di Pizzo Calabro nei gusti nocciola, pistacchio e cioccolato, il tiramisù, il tortino al cioccolato dal cuore tenero, la torta ricotta e cioccolato, e il mascarpone con pistacchio, cioccolato, caffè, caramello o mandorle e il nuovissimo croccante con crema pasticcera, crumble, cioccolato e zucchero caramellato.

Cosa si beve da Il Portico di San Donato

Completano l'offerta un servizio cortese e veloce (da quest’anno su ogni tavolo c’è anche un campanello, basta suonarlo e immediatamente arriva il cameriere) ed una interessante carta con 12 vini ed altrettante tipologie di birre artigianali, che si sposano alla perfezione con le pizze e che sicuramente invitano a provare una delle squisite specialità della casa.

Il Portico di San Donato

Via San Donato 18 - 40127 Bologna

Tel 3921910750