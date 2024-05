Mangiare in... Paradiso! Siamo al Ristorante Tonì di Sorrento

Siamo sulla linea di confine tra Sant'Agnello (Na) e Sorrento (Na). Stretta la stradina in salita, di quelle che, se non finissero mai, diremmo che ci sta portando in Paradiso. E poi alla fine si scopre che effettivamente in Paradiso siamo arrivati! Che sensazione, il Paradiso in terra, il Paradiso su vetta, il Paradiso che appena gli occhi (mai bastevoli per così tanto vedere) guardano in giù, si vede il mare della Penisola Sorrentina, il mare del golfo di Napoli. Siamo arrivati, beatitudine di corpo e anima, all'Art Hotel Gran Paradiso. Paradisiaco il panorama. All'arte inarrivabile del Creatore qui si affianca l'arte moderna con opere collezionate durante i decenni dalla famiglia Colonna, proprietaria dell'albergo. Arte trascendente ed arte immanente, e se non è questo il Paradiso!

La vista dell'Art Hotel Gran Paradiso

Art Hotel Gran Paradiso, in ogni camera un'opera d'arte

In ogni camera c'è un'opera di arte contemporanea. E le camere sono 100, ergo 100 camere per 100 artisti! Camere tutte molto belle, confortevolmente arredate. Le superior dispongono di terrazzo privato con vista sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio.

Ognuna delle 100 camere dell'Art Hotel Gran Paradiso ha un'opera d'arte contemporanea
La vista da una delle camere dell'Art Hotel Gran Paradiso
Una delle stanze dell'Art Hotel Gran Paradiso

Albergo lodevolmente pet friendly e con attenzione particolare ai pargoli. Piscina panoramica, solarium molto ampio, spa ben funzionante, ristorante.

Art Hotel Gran Paradiso, il Ristorante Tonì

Ecco, il ristorante! Quale piacevole esperienza a cena! Ristorante Tonì: attenzione particolare alle tipicità della Penisola Sorrentina, ma senza che ciò costituisca gabbia; proposte tutte gustose e ben meditate. Spiccata l'attenzione alla qualità degli ingredienti e alla loro freschezza.

Art Hotel Gran Paradiso, la splendida vista del Ristorante Tonì

La sala ristorante guarda sul golfo e ciò di per sé ben predispone. Tavoli ben distanziati tra loro, mise en place materica. Servizio di grande garbo, ben vistosa l'esperienza del personale di sala nel sapersi immediatamente adattare alle caratteristiche di una clientela dove sovente gli stranieri sono molto più numerosi degli italiani.

Il menu del Ristorante Tonì

Si comincia bene con Polipo scottato, crema di patate e dressing alla menta. Già da questa portata si comprende la maestria della brigata di cucina. Polipo magistralmente portato a cottura, texture perfetta, esaltante il contrappunto di sapori con la crema di patate. Nei calici, ben esprimendo così la sua duttilità, l'Irpinia Rosato Doc, da sole uve aglianico, fatto da Fonzone, azienda vitivinicola di Paternopoli (Av). Ammaliante il suo colore rosa tenue.

Polipo scottato, crema di patate e dressing alla menta del Ristorante Tonì
Scialatielli alla Nerano del Ristorante Tonì
Pasta al pomodoro del Ristorante Tonì

Sontuoso, un piccolo capolavoro, il primo piatto: scialatielli alla Nerano. Esecuzione impeccabile, ghiotta la generosa (ma non eccessiva) presenza del Provolone del Monaco Dop, presente sia in manteca che successivamente, al tavolo, in forma di lievi petali a caduta nel piatto. Trionfo di questo luogo magico che è la Penisola Sorrentina anche nel secondo: spigola pescata lì davanti, preventivamente visionata, al limone. Limone proveniente da? Dal limoneto che circonda l'albergo e che dona fascinosi profumi.

Servizio gueridon, sfilettatura e porzionatura perfette. Simbiosi da applausi per quanto bravissime sono entrambe le brigate: di cucina e di sala. Il Rosato ha egregiamente svolto il suo ruolo e cede il suo posto al limoncello che si pone servente, per adesso, ad una squisita delizia al limone.

E quindi, provvidenziale il bis, commutazione di ruolo del limoncello: da servente a protagonista.

Ristorante Tonì, ristorante con vista all'Art Hotel Gran Paradiso

A contarli, i passi sono una dozzina: dalla sala ristorante a bordo piscina. Il limoncello in una mano, l'altra ad intreccio. C'è falcetto di luna. Ischia è dirimpettaia e il suo monte Epomeo conversa a distanza con il Vesuvio, che a sua volta tutto abbraccia e sorveglia. Procida ascolta.

I tavoli bordo piscina del Ristorante Tonì all'Art Hotel Gran Paradiso

A dondolarsi nelle acque placide del Golfo, le lampare. In piacevole sottofondo, musica evergreen: Torna a Surriento. Ed un invito così suadente, imperioso al contempo, saggio di suo e latore di gioie a venire, potremmo mai ignorarlo?!

Art Hotel Gran Paradiso

Via Catigliano 9 - 80067 Sorrento (Na)

Tel 081 8073700