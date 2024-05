Aperitivo, cena o dopocena? Tutto al nuovo Duecentodue Bistrot di Solaro

Aperitivo, cena e cocktail room: tutto in uno. Accade al Duecentodue Bistrot, nuovissimo locale aperto a Solaro, territorio milanese incastonato tra la Brianza e il Varesotto, a due passi da Saronno. Nel nuovo concept si può fare cena e dopocena, tra fusioni di pesce freschissimo e drink.

La sala di Duecentodue Bistrot

Cosa si mangia da Duecentodue Bistrot

Ci sono tapas esclusivamente di pesce per l'aperitivo, con crudi e tartare in primo piano. Poi per cena si può proseguire con proposte dal baccalà alla ricciola, dove però il plateau con il pescato del giorno, a scelta dello chef, impera e gli antipasti sono da provare con cocktail anytime. La caratteristica è quella di uno spazio dove il relax si vive dalle 18 in poi, con la possibilità di partire coccolati dall'aperitivo e proseguire sino ben oltre la mezzanotte, accompagnati dalla musica.

La pasta di mare da Duecentodue Bistrot 1/3 Il tonno rosso secondo Duecentodue Bistrot 2/3 Monoporzioni da Duecentodue Bistrot 3/3 Previous Next

Per la cena sono una trentina i coperti, in una parte dedicata del locale ed è un “viaggio in mare” decisamente gourmand, con un banco a vista da dove escono i crudi. Un'esperienza a misura delle diverse esigenze del cliente, con l'idea di un luogo dove ci si possa fermare, per rallentare e rilassare. È ciò che si degusta e assapora ad accompagnare con ritmo ed energia. Dopocena le luci si abbassano e invitano a immergersi in un luogo dove il tempo rallenta ulteriormente, per lasciarsi alle spalle la giornata. L'atmosfera è alimentata anche dalla musica, mai invasiva, e dalle opere dell'artista Mattia Consonni che rendono il locale una galleria d'arte.

Come è nato Duecentodue Bistrot

“Duecentodue” è l'ulteriore evoluzione del Bakery Bistrot aperto a luglio 2023 al piano terra e ideato dai due soci Alessandro De Sano e Cristian Gnani. Un tandem che si è sperimentato in altre collaborazioni e oggi guarda al nuovo locale con orgoglio. Al piano superiore ha infatti trovato spazio una formula di accoglienza del cliente a tutto tondo.

Da sinistra Cristian Gnani e Alessandro De Sano di Duecentodue Bistrot

«Volevamo qualcosa di particolare, che mancava sul territorio - spiega De Sano - Qui la mixology la fa da padrone, con l'idea che il cocktail è una vera esperienza sensoriale da vivere con abbinamenti mai banali».

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Duecentodue, il mondo dei cocktail al centro

Da “Duecentodue” è una narrazione di sapori che inizia dal primo sorso, con cocktail storici, classici rivisitati, novità. De Sano, del resto, è nato professionalmente dietro a un bancone. Classe 1991, in principio fu il banco di un pub, dove iniziò a suonare da batterista jazz. Sognava di fare il musicista, ma la nuova esperienza fu una scoperta che sparigliò le carte in tavola e diede il via a una lunga formazione nel settore.

Cocktail protagonisti da Duecentodue Bistrot

«In fondo stare a una batteria e dietro al bancone è un po' la stessa cosa – commenta oggi - Nel fare cocktail e nel fare musica ci sono affinità non indifferenti. Ci metti la stessa creatività, da un punto di osservazione privilegiato, dove puoi guardare allo stesso modo clienti e ascoltatori e provare a offrire loro l'armonia migliore. Anche quella del bartender è a tutti gli effetti una performance life».

Cocktail room di Duecentodue Bistrot

Al Duecentodue ci sono alcolici ma anche drink low alcol. Niente bibite però: «Quello che si consuma qui non si deve trovare facilmente altrove». I due soci sono partiti da qui per immaginare un luogo dove il contatto con il cliente è discreto ma continuo. «Io sto in mezzo alla gente –c onclude De Sano - e spiego cosa c'è dietro allo studio di un cocktail e al suo abbinamento. Poi il cliente sceglie liberamente, sapendo che c'è sempre un intenso lavoro di Monticelli , proprio come in una composizione musicale».

Duecentodue Bistrot

Via Roma 202 - 20033 Solaro (Mi)

Tel 329 5529598