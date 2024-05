Tra Giappone e Perù: a Issei Milano cucina e cocktail fusion con vista

Un gioiellino nascosto nel variegato panorama dei locali milanesi: è Issei Rooftop, ristorante cocktail bar dell'hotel Radisson Santa Sofia, dedicato alla cucina nikkei, che unisce la tradizione e i sapori giapponesi e peruviani. All'ultimo piano del lussuoso albergo cinque stelle inaugurato lo scorso anno nel palazzo che fu la sede milanese di Allianz, Issei (parola che in lingua nipponica significa "straniero", ma anche "prima generazione") sorprende subito per la spettacolare vista sulla città, dalle storiche basiliche alla Madonnina fino ai nuovi grattacieli, da godere sia dalla grande terrazza sia dai riservati e romantici balconcini per due persone.

La vista su Milano da Issei Rooftop, ristorante cocktail bar dell'hotel Radisson Santa Sofia 1/9 L'interno di Issei Rooftop, ristorante cocktail bar dell'hotel Radisson Santa Sofia 2/9 Colori caldi e atmosfera di Issei Rooftop, ristorante cocktail bar dell'hotel Radisson Santa Sofia 3/9 4/9 Issei Rooftop, ristorante cocktail bar dell'hotel Radisson Santa Sofia, locale cool di Milano 5/9 Atmosfere esotiche da Issei Rooftop, ristorante cocktail bar dell'hotel Radisson Santa Sofia 6/9 Particolare di Issei Rooftop, ristorante cocktail bar dell'hotel Radisson Santa Sofia 7/9 Serate magiche da Issei Rooftop, ristorante cocktail bar dell'hotel Radisson Santa Sofia 8/9 Issei Rooftop è al 7° piano dell'hotel Radisson Santa Sofia 9/9 Previous Next

Issei Rooftop, cucina e cocktail fra Giappone e Perù

Ma il panorama è solo una parte dell'esperienza da vivere da Issei, in un ambiente raffinato e accogliente che richiama nell’arredo e nel design le atmosfere dei grandi hotel degli anni '60. Il menu fusion propone piatti di terra e di mare basati su ingredienti freschi e mix di spezie, fra ceviche, tartare, ravioli orientali, shiro miso e molto altro. E poi c'è la cocktail list, anch'essa tutta da scoprire. E da riscoprire, dal momento che si rinnova ogni quattro-cinque mesi ispirandosi ogni volta a temi diversi tratti dalla cultura nipponica e da quella peruviana: le montagne per la prima, basata su sapori prevalentemente invernali, le foreste per l'attuale, che a metà giugno lascerà il posto al "terzo volume" che, con l'arrivo dell'estate, si rifarà a fiumi e mari.

Il menu include delizie come il Tataki di Manzo con dressing allo yuzu e maionese al coriandolo e Yuzu, il ?gyoza di maiale e ponzu al pompelmo e la ?tartare di salmone con dressing alla soia, anice stellato, jalapeno e shiso fresco

Lo stile di miscelazione nikkei si ritrova negli ingredienti dei signature cocktail, che in larga parte uniscono diversi tipi di sakè a distillati tradizionali, a partire naturalmente dal pisco. Un'ottima occasione per avvicinarsi al mondo del sake attraverso sapori familiari, in un equilibrato e originale mix che accosta in ogni ricetta oriente e occidente.

Issei Rooftop, aperitivo e cena con la cultura del Sol Levante

Ma l'esperienza non finisce qui: per portare i suoi ospiti alla scoperta dello spirito e dell'affascinante cultura giapponese, Issei ha organizzato le serate Sake Sound Party, che vedono la presenza in sala di artisti nipponici pronti a introdurre chiunque lo desideri all'irezumi, tatuaggio tradizionale caratterizzato da grandi disegni e colori accesi (prossimo appuntamento il 31 maggio), allo shodo, l'arte della calligrafia irezumi (il 14 e 21 giugno) e all'origami, la creazione di oggetti attraverso la piegatura della carta derivante da antiche tradizioni sacre (7 e 28 giugno).

Sake Sound Party da Issei Rooftop

Sempre con i dj-set della dj Hiroko Hacci e una speciale drink list con una selezione di quattro cocktail nikkei: Kodama Piscu a base di pisco, vodka, Kodakara Dry Ginger Sakè e cordiale di cetriolo; Okazaki Negroni con gin all'eucalipto, amaro giapponese, bitter riserva, vermouth e Konishi Kokuagari Sakè; Yuzu Paloma con tequila, Kodakara Yuzu Sakè, lime, nettare d’agave e soda al pompelmo rosa; infine il delicato Tanuki Bloom, che prevede gin Hendrick’s Flora Adora, Amabuki Sakè Kasu Shochu e cordiale alla lavanda e barbabietola.

Un'offerta decisamente originale e di spessore anche per una città come Milano, in linea con la frequentazione internazionale del nuovo Radisson Santa Sofia. Ma anche un'occasione, per i milanesi, per scoprire il raffinato piacere di un aperitivo o una cena diversi dal solito in un ristorante cocktail bar d'hotel, aperto anche alla clientela esterna - come ogni pubblico esercizio - dal mercoledì al sabato dalle 18:30 all'una.

Issei Rooftop - Radisson Collection Hotel Santa Sofia Milan

Via Santa Sofia 37 - 20122 Milano

Tel 02 3621 3270