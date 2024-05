L'Hotel Promessi Sposi, sul lago di Como, celebra un anno di successi

L'Hotel Promessi Sposi, una gemma a 4 stelle lusso a Malgrate (Lc), che si erge maestoso sulle sponde tranquille del Lago di Como, festeggia il suo primo anno di attività da autentico punto di riferimento nazionale e internazionale nell'arte dell'ospitalità. Oltre alla sua posizione invidiabile, l'hotel si distingue anche per la sua architettura incantevole e per l'attenzione impeccabile ai dettagli, garantendo un servizio di alta qualità grazie a uno staff preparato e premuroso.

Hotel Promessi Sposi a Malgrate

Sin dalla sua apertura (il 6 aprile 2023), la struttura ha conquistato una clientela esigente e ha instaurato rapporti proficui con le aziende del territorio lecchese. In meno di un anno, l'Hotel Promessi Sposi è diventato un luogo di lusso che incanta i sensi e nutre l'anima con la sua atmosfera calda e senza tempo, offrendo un'esperienza dove ogni dettaglio riflette il contesto unico del meraviglioso Lago di Como.

Hotel Promessi Sposi: eccellenza e raffinatezza sul Lago di Como

Hotel Promessi Sposi ha lasciato un'impronta significativa nell'ospitalità della sponda orientale del Lago di Como: le sue stanze confortevoli e moderne, hanno conquistato gli ospiti più esigenti. Il Lisander Fine Dining Restaurant, dalla cucina raffinata, porta avanti una tradizione culinaria di alto livello, con piatti che combinano sapori locali e internazionali in un'esperienza di gusto unica: cenare al Lisander è un vero e proprio viaggio gastronomico con una carte che unisce la tradizione alla creatività, celebrando in primis le eccellenze del territorio lombardo.

A tutto questo si aggiunge lo storico ristorante sul lungolago Da Giovannino Bistrot & Pizza aperto tutti i giorni dal mese di maggio, Il People Bar & Café, luogo ideale per rilassarsi e socializzare, con il suo raffinato rooftop, accessibile anche per chi non soggiorna in albergo, che offre una vista mozzafiato sulle montagne circostanti e sul Lago di Como dove gli ospiti possono gustare cocktail artigianali e prelibatezze culinarie ammirando il paesaggio e che nella bella stagione viene aperto dalle 12 alle 23. Grande attenzione è dedicata all'area wellness che offre una varietà di trattamenti rigeneranti in un ambiente moderno, tra cui sauna, bagno turco e piscina, dove gli ospiti possono immergersi e rigenerarsi dopo una giornata trascorsa a esplorare le bellezze del territorio.

Inoltre, la gestione di Dadati ha sviluppato relazioni sempre più attive e proficue con le aziende del territorio lecchese, sfruttando l'enorme patrimonio locale e contribuendo a creare un legame più stretto tra la comunità e la promozione dello sviluppo economico e turistico della regione.

Fabio Dadati traccia un bilancio di questo primo anno di attività

«Per noi dell'Hotel Promessi Sposi è stato un anno di grande impegno, fatica, ma anche di soddisfazioni. Fare turismo è un lavoro complesso, fortemente internazionalizzato e digitalizzato che richiede importanti conoscenze tecniche e relazionali, non a caso il 90% della nostra clientela arriva dall'estero. La soddisfazione maggiore è quella d'essere riusciti a superare i primi delicatissimi mesi, complessi anche a causa dei ritardi dei lavori di ristrutturazione, e di esserci affermati come un punto di riferimento dell'accoglienza di qualità sul ramo lecchese del Lago di Como» esordisce l'imprenditore Fabio Dadati.

«Ho spesso paragonato questo albergo a un insieme di musicisti d'orchestra, che per non stonare hanno bisogno d'andare a tempo e suonare insieme in perfetta armonia e facendo dialogare vari reparti: dalle camere, ai nostri due ristoranti e al bar, alla Spa. Abbiamo sempre avuto un grande rispetto per il territorio che ci ospita aprendo ogni nostra attività anche a chi non soggiorna in hotel come il Lisander Fine Dining Restaurant, il People Cocktail Bar & Cafè, il rooftop con vista panoramica e l'Hps Spa Comfort Zone» continua Dadati. «Voglio ringraziare tutta la squadra di Hotel Promessi Sposi, sessanta persone che hanno condiviso con me e mia moglie Sabrina, questa straordinaria sfida e che insieme a noi sono state capaci di vincerla. Un fatto è certo, non è mia intenzione fermarmi, anche perché non ci sono punti di arrivo ma tappe di un percorso che ha l'ambizione di svilupparsi per le generazioni future.

Il primo anno del rinnovato Hotel Promessi Sposi coincide con i primi undici anni di Casa sull'Albero, un boutique hotel di design, che ha segnato la nascita del mio progetto aziendale sulla sponda orientale del Lago di Como. Infine vorrei sottolineare che la nostra filosofia aziendale ci impegna a essere attori attivi nel territorio e nella comunità locale che sosteniamo con grande passione, in particolare siamo orgogliosi di essere partner di Lecco Film Fest e di altre iniziative promosse da don Davide Milani, Prevosto di Lecco e Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, così come del ciclo di incontri con gli studenti delle scuole superiori che ogni anno propone la Fondazione Sinderesi di monsignor Samuele Sangalli, le attività delle scuole alberghiere e professionali come il Cfp di Casargo e l'Istituto Aldo Moro di Valmadrera, il proficuo confronto e la collaborazione con le amministrazioni comunali di Malgrate, Valmadrera e Lecco, la Prefettura e le Forze dell'Ordine, a partire dall'Arma dei Carabinieri a cui sono molto legato essendone parte per aver servito in gioventù come Carabiniere Ausiliario» conclude Fabio Dadati.

Hotel Promessi Sposi

Viale Italia 4 - 23864 Malgrate (Lc)

Tel 0341 202096