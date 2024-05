Milano da bere: la Terrazza Duomo 21 lancia il suo nuovo Cocktail bar

Un tuffo nella Milano da bere più autentica e scintillante che ci sia. Siamo nel Cocktail bar di Terrazza Duomo 21 dove una ricercata drink list si sposa a una vista mozzafiato sul Duomo di Milano per rendere l'esperienza indimenticabile. Aperto dalle 11 del mattino alle 23 (dopo tale orario diventa Club fino a tarda notte), è il luogo ideale dove trascorrere una pausa relax per un light lunch, un aperitivo o una cena in terrazza all'aperto.

Il bancone del Cocktail Bar di Terrazza Duomo 21 Foto: Andrea Fongo

Terrazza Duomo 21, Cocktail bar con vista

Situato al primo piano in Piazza Duomo 21 il Cocktail bar del locale Terrazza Duomo 21 offre una selezione esclusiva di cocktail artigianali con ingredienti freschi di alta qualità (creati da esperti mixologist sotto la guida attenta del bar manager David Grigolato), dove gli ospiti avranno l'opportunità di gustare bevande raffinate in un’atmosfera vibrante mentre ammirano la magnifica vista sulla piazza.

David Grigolato, bar manager di Terrazza Duomo 21 Foto: Andrea Fongo

«La nostra missione al Cocktail Bar di Terrazza Duomo 21 è quella di offrire un'esperienza sensoriale completa, unendo la maestria nella preparazione dei cocktail ad una vista spettacolare, abbiamo creato una cocktail list innovativa che mette in luce i twist sui classici drink IBA (International Bartender Association), offrendo una varietà di sapori unici e ingredienti freschi - spiega David Grigolato, bar manager di Terrazza Duomo 21 - Nel Tempio di Milano in Duomo, ci impegniamo a offrire esperienze di gusto uniche per tutti, dai neofiti ai conoscitori e appassionati del buon bere. La nostra missione e` soddisfare i palati più` esigenti, garantendo la possibilità di assaggiare bevande straordinarie e memorabili».

L'impareggiabile vista di Terrazza Duomo 21

Come si beve nel Cocktail Bar di Terrazza Duomo 21

Tutti i cocktail sono ben equilibrati, partendo dalla semplicità di pochi ingredienti, la nuova cocktail list punta sui Twist e sui grandi classici con uno stile minimal per i drink e con utilizzo di essenze alle varie profumazioni di lime e bergamotto, per lasciarsi condurre in un viaggio sensoriale completo, sia a livello olfattivo che gustativo, le bevande dai sapori ben definiti e identificabili, sono curati anche nell’aspetto visivo, esaltato dai giochi cromatici di alcuni drink.

La nuova drink list del Cocktail Bar di Terrazza Duomo 21

I nomi dei cocktail nella drink list sono intriganti ed originali, realizzati da David Grigolato, il quale si è ispirato agli spirit utilizzati mettendo a frutto le sue esperienze internazionali, dai più conosciuti il Mamy Taylor (Scotch Whisky Glenlivet Founder’s, Lime, Ginger Beer Fever-Tree), e il Corpse Revival (Gin Ki No Tea, Lillet Blanc, Triple sec, Lemon, Absinthe), ai drink da lui inventati tra cui il Polemic (Irish Whisky Jameson,Scotch Whisky Glenlivet 12y, Amaro Locale,Angostura) La Vie En Rouge (Martini Fiero,Lillet rouge, Orange Bitter, Sparkling Pink Grapefruit Fever-Tree), Le Petit Prince (Italicus, Selery Bitter, Prosecco), l’Absolut Warhol (Creme de Cassis, Vodka Absolut, Bitter Lemon, Ginger Ale Fever-Tree) e infine l’Ambroeus (Tonic Fever-tree). Non manca in lista anche un drink No alcool il Lipstick Shade (Raspberry, Agave, Pink Grapefruit, Basil, Beer Nastro Azzurro 0.0%).

Negroni 21 - Foto: Andrea Fongo 1/8 Absolut Warhol - Foto: Andrea Fongo 2/8 Pinga - Foto: Andrea Fongo 3/8 Banana Express - Foto: Andrea Fongo 4/8 Jolly Roger - Foto: Andrea Fongo 5/8 Corpe Revival - Foto: Andrea Fongo 6/8 Polemic - Foto: Andrea Fongo 7/8 Mamy Taylor - Foto: Andrea Fongo 8/8 Previous Next

Tra i cocktail più richiesti in questo momento troviamo il Tangamotto (zucchero, yuzu, italicus, gin, tonica), il Citrus Twist (lime, zucchero, italius, malfy al limone), il Banana express (liquore al caffè kahlua, tequila bianca, caffe lavazza, bitter alla banana), il Jolly Roger (passion fruit, bitter cioccolato, lime, vaniglia, rum caraibico Bumbu), l’Old fashioned (zucchero, soda, bourbon whisky). Presenti più di 200 etichette tra distillati e liquori di cui 50 differenti referenze di Gin in bella vista al bancone bar del locale. Rimangono un punto fermo i signature drink come il Malfy 75 di cui il locale è brand ambassador di Malfy, il Chandon Garden Spritz e il Citrus Twist.

Oltre ai cocktail esclusivi, Terrazza Duomo 21 offre anche una selezione di vini ricercati e di champagne tra i più blasonati per accompagnare i piatti del menu del ristorante ispirati a una cucina fashion, dinamica e contemporanea, studiata da chef Roberto Conti ed eseguita alla perfezione dal suo resident chef Giuliano Fusaro.

Terrazza Duomo 21

Piazza del Duomo 21 - 20122 Milano

Tel 02 47755459