Il ritorno al futuro del Hotel Balneario Las Arenas Resort di Valencia

Una posizione spettacolare, se non unica, e una struttura che unisce storia e comfort di lusso: l'Hotel Balneario Las Arenas Resort di Valencia, il primo albergo a 5 stelle Gran lusso nella Comunidad Valenciana, è la sistemazione ideale per chi decide di visitare la Capitale verde europea 2024 senza rinunciare alla vacanza al mare.

La storia de l'Hotel Balneario Las Arenas Resort

L'Hotel Balneario Las Arenas Resort rievoca una storia lunga e un passato lontano, perché proprio qui e con queste stesse linee e architetture sorgeva l'antico balneario della città, risalente alla fine del XIX secolo. L'antico Bagno Las Arenas era un luogo di ritrovo e benessere della borghesia valenciana, che vi si recava per i benefici riconosciuti contro traumatismi, artrite, nonché malattie nervose. Il complesso aveva anche piscine e un ristorante sul mare, un bar, un cinema all'aperto e spazi per le feste. Ne sono testimonianza diverse foto, alcune esposte negli ambienti dell'hotel, e le vasche per il bagno in pietra e marmo, oggi restaurate e usate come arredi e ornamenti.

La ricostruzione dell'Hotel Balneario Las Arenas Resort

La struttura originale, composta dai due colonnati laterali e da un ristorante fronte spiaggia (proprio dove oggi sorge l'hotel), è stata quasi completamente distrutta durante la Guerra civile spagnola. Con uno slancio assolutamente visionario, il complesso fu ricostruito a partire dal 2002, in anticipo sul grande evento della Coppa America e sulla riqualificazione del quartiere Cabanyal, considerato fino a qualche anno fa un quartiere marginale e difficile, e oggi apprezzatissimo per la sua vivacità e autenticità. I lavori di ristrutturazione hanno previsto il restauro del colonnato sopravvissuto alla guerra e la ricostruzione del secondo colonnato, esattamente identico all'originale. Anche la zona della piscina, risalente al 1933, è stata completamente recuperata secondo il progetto originale, rispettando le dimensioni della piscina principale lunga 33 metri, della piscina per bambini, del solarium e recuperando il famoso antico trampolino di Las Arenas (oggi non utilizzabile).

Hotel Balneario Las Arenas Resort, una posizione unica

L'imponente Hotel Balneario Las Arenas Resort si affaccia su una delle spiagge più famose di Valencia, ampia e dalla sabbia fine e dorata, raggiungibile direttamente dai giardini esterni. Molto piacevole la passeggiata lungomare fino alla Marina, che durante tutto l'anno ospita eventi di cultura, sport, musica ed enogastronomia, e al porto turistico. Collegato molto bene con l'aeroporto, l'Hotel Balneario Las Arenas Resort è un ottimo punto di partenza per visitare lo splendido Giardino del Turia, con la Città delle Scienze e delle Arti, e il centro storico, ma anche la spiaggia Malvarrosa, l'animato quartiere Ruzafa o per una gita fuori porta all'Albufera.

Dormire all'Hotel Balneario Las Arenas Resort

Duecentocinquantatre camere in tutto, di 11 tipologie per ogni esigenza, tutte dotate di scrivania, tv, aria condizionata, Wifi, stampa quotidiana, caffè a cialde e accessori per l'igiene. Ci sono le Classic Room, vista città, arredate in modo raffinato, doppie di 28 mq (con la possibilità di aggiungere un letto extra per bambini fino ai 12 anni) o triple di 35 mq; le Deluxe Room (per 2 o 3 persone) hanno una terrazza vista mare; mentre le Executive Room si trovano al 4° piano, hanno una terrazza e spettacolare vista mare e comprendono minibar di bevande analcoliche, parcheggio, servizio di stiratura, un percorso termale per ciascun ospite.

Stessi servizi per le Suite Mare Nostrum: 70 mq che si distribuiscono in salone-sala da pranzo, camera da letto, bagno in camera e terrazza sul mare, per ospitare fino a 4 persone. Due le soluzioni per famiglie: con le Classic Family Room, vista città, e le Deluxe Family Room con terrazza vista mare, arredate con un letto matrimoniale e due singoli. Spazi generosi e raffinatissimi quelli della Suite presidenziale Las Arenas: esclusiva suite di 110 mq e per 4 persone, con salone, due camere da letto indipendenti con letto king-size, due bagni con doccia, vasca da bagno e lussuosi articoli da bagno firmati Bulgary. La Suite presidenziale Malvarrosa può ospitare 2 persone e si compone di salone, sala da pranzo con zona ufficio, camera da letto con letto King-size e con vestibolo e bagno; l'ampia terrazza si affaccia sul mare e sullo splendido Paseo Maritimo. Gli ospiti delle suite hanno accesso quotidiano gratuito al circuito benessere della spa.

Il benessere all'Hotel Balneario Las Arenas Resort

L'Hotel Balneario Las Arenas Resort conta tre piscine, di cui una coperta e riscaldata ideale per i mesi invernali e per le famiglie con bambini. Le piscine esterne sono aperte durante le stagioni più calde: la più piccola è riservata ai bambini, mentre quella principale è progettata da Luis Gutiérrez Soto ed è meravigliosa con una vista incantevole sulla spiaggia. Per una vacanza all'insegna del benessere, è a disposizione degli ospiti una palestra attrezzata e una spa che propone un circuito benessere di idroterapia: doccia scozzese, sauna, pozzo freddo, bagno di vapore, fontana di ghiaccio, doccia di aromaterapia, letto di bolle, piscina attiva, Jacuzzi interna ed esterna.

Particolare della spa dell'Hotel Balneario Las Arenas Resort

La spa offre anche trattamenti di bellezza e cura del corpo. Per il relax di mamma e papà, il miniclub Octopus è un vero e proprio paradiso per i bambini dai 4 ai 12 anni con attività di gioco e intrattenimento all'aperto e al coperto, anche durante i giorni festivi.

Mangiare all'Hotel Balneario Las Arenas Resort

Piacere anche per il palato, grazie alle esperienze proposte nei tre punti di ristoro interni all'hotel. La Brasserie Sorolla, vicino alla piscina principale e con vista sulla spiaggia, offre un menu vario, di piatti tradizionali rielaborati dallo chef José María Baldo, ma anche tapas e snack veloci (orario: 11:30 - 23). Il Blue Pool Bar & Restaurant è situato a bordo piscina, e offre cocktail creativi, frappè o succhi di frutta fresca.

La terrazza della Brasserie Sorolla dell'Hotel Balneario Las Arenas Resort

Ma è certamente la proposta stagionale “Las Arenas Gourmet Garden Experience” a richiamare l'attenzione degli ospiti e dei valenciani, con serate a tema e degustazioni di livello. In estate nel giardino dei Tamarindos si tiene la “Notte spagnola”, una cena a base di tapas accompagnata da musica e danza flamenca; mentre nel ristorante Tori-Itto è possibile scoprire i gusti della cucina giapponese, con un menu degustazione che comprende gli 11 migliori piatti. Oltre all'aperitivo in giardino, il bar Tragos Koketos propone cocktail fronte mare e durante tutto il giorno gli ospiti possono gustare i migliori gelati del famoso marchio Rocambolesc.

Eventi e cerimonie all'Hotel Balneario Las Arenas Resort

Non solo vacanza: i due colonnati fronte spiaggia ospitano il Centro de Convenciones Las Arenas (centro convegni) che mette a disposizione spazi vivi e flessibili per eventi di qualsiasi tipo. 14 sale con una capienza complessiva di 2mila persone, tech e di design. L' auditorium può accogliere 500 persone ed è apprezzatissimo per congressi, convegni, esposizioni, feste, matrimoni, cene di gala e spettacoli.

Hotel Balneario Las Arenas Resort

Eugenia Viñes 22-24 - 46011 Valencia

Tel +34 963 120 600