Svelate le nuove suite dell'Hilton Molino Stucky Venice per i suoi 140 anni

Centoquarant'anni e non sentirli. Per festeggiare questo suo grande traguardo, l'Hilton Molino Stucky Venice, l'albergo a cinque stelle del gruppo Hilton a Venezia, presenta le sue nuove suite, progettate dall'interior designer Biagio Forino. La narrazione segue il filo conduttore del precedente restauro della suite Presidenziale, ma assume in questo nuovo intervento di restyling un diverso e inedito carattere. Venezia con le sue suggestioni, le emozioni dei suoi colori e i suoi simboli più autentici è protagonista delle nuove suite, in un design in perfetta sintonia con il fascino della laguna. L'ispirazione di partenza è sempre la vocazione industriale dell'edificio, la cui architettura rappresenta un unicum nel panorama architettonico della città. L'idea originale è rispettata ed esaltata dal progetto, che conferisce rinnovata importanza ad alcuni elementi chiave, tra cui le travi, le tramogge del grano, le finestre con la loro particolarissima foggia.

L'arredo della nuova suite dell'Hilton Molino Stucky Venice si ispira all'acqua della laguna 1/13 L'accogliente camera della nuova suite dell'Hilton Molino Stucky Venice 2/13 Particolare della nuova suite dell‘Hilton Molino Stucky Venice 3/13 Panoramica della nuova suite dell'Hilton Molino Stucky Venice 4/13 L‘elegante della nuova suite dell‘Hilton Molino Stucky Venice 5/13 Il salotto della nuova suite dell‘Hilton Molino Stucky Venice 6/13 Particolare del tessuto delle testate dei letti della nuova suite dell'Hilton Molino Stucky Venice 7/13 Le tipiche finestre che ricordano il passato dell'edificio nella nuova suite dell'Hilton Molino Stucky Venice 8/13 La vista della nuova suite dell'Hilton Molino Stucky Venice 9/13 Colori che ricordano l'acqua della laguna nella nuova suite dell'Hilton Molino Stucky Venice 10/13 Materiali e scelte di pregio nella nuova suite dell'Hilton Molino Stucky Venice 11/13 Travi a vista e colori rilassanti nella nuova suite dell'Hilton Molino Stucky Venice 12/13 Salottino della nuova suite dell'Hilton Molino Stucky Venice 13/13 Previous Next

Come sono le nuove suite dell'Hilton Molino Stucky Venice

Quello che entra adesso come elemento nuovo e primario dell'interior decoration è il costante richiamo all'acqua della laguna che assume un colore unico: un particolare tono di verde acqua che ricorre nelle tappezzerie Rubelli dei divani e delle poltrone, nel tessuto dei paraventi “Toile de Venise”, nelle testate dei letti e nelle tende.

La carta da parati di Inkiostrobianco esalta e riprende i toni di luce del sole di Venezia al tramonto, facendo così che la città entri nelle suite con le emozioni che sa suscitare. I quadri di Mauro Grecale, impreziositi dalla foglia d'oro, hanno bagliori simili a quelli dei mosaici della Basilica di San Marco, mentre le lampade da tavolo e da terra di Italamp sono realizzate unicamente con il vetro di Murano. I lampadari Fortuny sono un tocco di sussurrata eleganza, immancabile in ogni suite. Anche il design dei mobili, in linea con lo stile precedente, si ispira alla laguna: ne è esempio l'uso della fibra di carbonio, la stessa con cui vengono costruite le imbarcazioni più moderne.

Materiali sostenibili per le nuove suite dell'Hilton Molino Stucky Venice

Un'attenzione speciale è dedicata alla sostenibilità: nella scelta dei materiali sono stati selezionati produttori che operano nel rispetto dell'ambiente e del territorio, e tutti i prodotti utilizzati sono di lunga durata, limitando così notevolmente l'impatto ambientale dovuto allo smaltimento.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Come sono nate le nuove suite dell'Hilton Molino Stucky Venice

«Quando sono giunto al Molino Stucky - racconta Biagio Forino - ho voluto trascorrere un po' di tempo da solo per assorbirne il Genius Loci. La mia ispirazione può nascere, infatti, anche solo da un semplice dettaglio e, proprio ammirando la spettacolare vista che si gode dalle numerose finestre che si affacciano su Venezia, ho desiderato che gli ospiti dell'hotel potessero restare in contatto con l'atmosfera sognante della Laguna. Il mio obiettivo è stato quello di regalare ai fortunati ospiti del Hilton Molino Stucky la sensazione di vivere un'esperienza unica, evocativa in ogni dettaglio della magia di Venezia. Infine, nel restyling delle suite ho voluto portare un po' di Made in Italy: gusto, eleganza e cultura e creare un ambiente classico e senza tempo con un twist contemporaneo».

Hilton Molino Stucky Venice, l’albergo a cinque stelle del gruppo Hilton a Venezia

«Con questo intervento di restyling - ha dichiarato Massimiliano Perversi, direttore generale dell'Hilton Molino Stucky Venice - abbiamo voluto offrire ai nostri ospiti non solo ampi spazi e servizi d'avanguardia, ma soprattutto un soggiorno capace di creare suggestioni, anche estetiche, affascinanti. L'esperienza è sempre più immersiva, e inizia proprio nel momento in cui si entra in quella che sarà la nostra temporanea casa veneziana. Credo che queste nuove suite siano perfettamente in linea con questa moderna filosofia di ospitalità, e siamo molto orgogliosi, oggi, di aprire le loro porte ai nostri ospiti».

Hilton Molino Stucky

Giudecca 810 - 30133 Venezia

Tel 0412723311