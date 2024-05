Check-In: dove mangiare bene da Venezia alla Toscana, aspettando la primavera

Il numero di aprile di Check-In ci porta alla scoperta dell’incantevole mondo di Venezia, dove ogni vicolo e canale racchiude segreti millenari e tradizioni culinarie senza tempo. Come vivere al meglio questa magica città lagunare, se non esplorando i suoi locali più affascinanti e gustando i suoi piaceri più autentici? Lasciatevi trasportare oltre le festività del Carnevale e le pittoresche calli di Venezia, e scoprite l'anima enogastronomica che da sempre anima la città dei Dogi. In questo numero breve tour attraverso i migliori ristoranti, dove potrete assaporare non solo la ricca tradizione culinaria, ma anche lasciarvi sorprendere da nuove esperienze gastronomiche. Godetevi un momento di relax lontano dalla folla e scoprite angoli insospettati di questa città incantata.

Check-In: dove mangiare bene a Venezia alla Toscana, aspettando la primavera

Partiamo dal prestigioso Club del Doge, situato all'interno del suggestivo The Gritti Palace, dove lo chef Alberto Fol offre la sua cucina raffinata e tradizionale, che celebra i sapori autentici della cucina veneziana. Successivamente, tappa al Ristorante Aromi dell'Hotel Hilton Molino Stucky, dove è lo chef Ivan Fargnoli ad accogliere i propri oscpiti con il suo nuovo menu, un'esplosione di creatività e gusto che vi lascerà senza parole.

Oppure, perché non concedersi un'esperienza esclusiva al Louis XIII Rare Cask presso lo St. Regis? Un viaggio sensoriale attraverso le eccellenze del gusto, da gustare con calma e apprezzare fino all'ultima goccia. Proseguendo il tour gastronomico della serenissima, non può mancare una sosta allo Chat Qui Rit, un autentico rifugio gastronomico che sorprende non solo con le sue pietanze tradizionali, ma anche con innovative proposte culinarie.

Per chi cerca è alla ricerca di un indirizzo di cucina innovativa, al Ristorante Local, creatività e originalità si fondono in piatti che sanno conquistare anche i palati più attenti, oppure si può optare per la tranquillità e l'eleganza del Gheni Restaurant, dove gustare piatti raffinati in un'atmosfera rilassante.

Oltre alle meraviglie di Venezia, Check In ti porta anche in un viaggio goloso nel cuore della Toscana, da Lucca fino ad Arezzo e Cortona, passando per Empoli, il territorio del Chianti e San Gimignano. Scopri i segreti della cucina toscana e del suo paesaggio mozzafiato con la guida di Federico Minghi, soprannominato “Ambasciatore della Toscana”, già divulgatore della toscanità in tv e su Panorama e fondatore nel 2020 della piattaforma Toscana My Love.

Inoltre, con l'arrivo della bella stagione il Lago di Como è la meta giusta per un weekend fuori porta, in un luogo dove la bellezza naturale si fonde con la storia e il fascino. Soggiornare al Musa Lago di Como per scoprire le meraviglie culturali della regione, o in luoghi iconici come il Grand Hotel Victoria di Menaggio, l'Hotel Promessi Sposi di Malgrate e la Villa Lario di Mandello, dove l'eleganza e il comfort si uniscono per offrirti un'esperienza indimenticabile.

Con il numero di aprile, Check-in celebra anche il lusso e l'eleganza al Park Hyatt Milano, che festeggia vent'anni di successi con tre nuove Signature Suites. Confort e raffinatezza si fondono in un'esperienza senza pari nel cuore di Milano.

Mai dormito in un faro? Allora concediti il lusso di svegliarti al canto del mare, dormendo in un faro sull'incantevole Isola di Salina. Lasciati cullare dalla tranquillità e dalla bellezza della natura circostante. Al contrario, per chi cerca avventura e relax, emozionanti escursioni e momenti di benessere allo Schneeberg di Racines, dove la natura incontaminata e l'aria fresca della primavera avvolgono i turisti in un abbraccio rigenerante.