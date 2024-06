A caccia di riposo e gusto nelle Langhe? Al wine resort Cascina Galarej

Fiore all’occhiello del Villaggio Narrante, luogo immerso nella terra del Barolo, circondato da sinuose colline e vigneti, dove ogni angolo racconta di storie uniche, il Cascina Galarej wine resort ,4 stelle a Serralunga d'Alba (Cn), sorge sul crinale della collina Gallareto (da cui prende il nome), offrendo così ai clienti una vista mozzafiato sui 120 ettari di vigneto coltivato a biologico di proprietà dell’azienda e sull’evocativo castello di Grinzane Cavour (Cn). La struttura già esistente e costruita nel 1867, con il Villaggio Narrante nato per la volontà di Emanuele Alberto, figlio del Re d’Italia Vittorio Emanuele II di Savoia, è stata riammodernata e valorizzata, sempre con il massimo rispetto della storia e dell’identità del posto, con ampie vetrate e l’utilizzo di materiali naturali come pietra e legno: grande attenzione è posta al minimo impatto ambientale e sul risparmio energetico.

Cascina Galarej wine resort

Il viaggio tra storia e modernità continua all’interno, dove arredi di design vengono accompagnati da cimeli storici appartenuti proprio al Re Vittorio Emanuele II. Impossibile non menzionare il giardino e gli spazi esterni, che si mescolano senza soluzione di continuità agli enormi vigneti che danno vita ai grandi vini delle Langhe.

Vista mozzafiato e comodità: le stanze di Cascina Galarej

Gli ospiti hanno a disposizione una varia scelta con dieci camere situate nell’edificio principale, con una grande varietà di atmosfere che lascia percepire gli usi passati della cascina e fa da cornice alle diverse visuali sul paesaggio. Le camere, sicuramente accoglienti e raffinate, rispettose nei materiali della storicità dell’edificio, sono suddivise in tre tipologie: classic, exclusive e suite, per dare la possibilità a tutti di soddisfare le proprie esigenze. Sono inoltre presenti due camere family.

La suite di Cascina Galarej, spaziosa e luminosa 1/3 Uno scorcio di luce e panorama dalla suite di Cascina Galarej 2/3 La splendida vista dalla suite di Cascina Galarej, che si affaccia sul panorama tipico delle Langhe 3/3 Previous Next

Mangiare e bere a Cascina Galarej: Barolo protagonista

Nella terra delle Langhe è inevitabile dare grande importanza alla cucina, con la proposta del ristorante dell’hotel firmata dallo chef Fabio Nitti: prima colazione alla carta, light lunch e aperitivi con prodotti tipici della zona. Tra i vini non può che farla da padrone il Barolo, tra diverse cantine ed annate. Ampia selezione anche di vini bianchi, come il Fontanafredda - Langhe Chardonnay Ampelio 2021 e di bollicine.

I servizi di Cascina Galarej: spa e tanto relax

Parlando di relax è va ovviamente dato risalto alla Spa di 500 mq, situata in un ex fienile, con doppia piscina: riscaldata interna (16 metri) ed esterna (9 metri. Ma non solo: docce emozionali, tino idromassaggio, sauna finlandese, sale trattamenti a base di mosto d’uva di Barbera e Nebbiolo e bagno turco. Il nuovo hotel diffuso inoltre ha pensato anche a chi pensa a tenersi in forma anche in vacanza, mettendo a disposizione una palestra con una splendida vista sulle colline.

Il fienile che ha dato vita all‘area relax con piscina interna a Cascina Galarej 1/4 La piscina esterna con vista sul giardino e le vigne di Cascina Galarej 2/4 La piscina interna riscaldata nella zona relax di Casina Galarej 3/4 La sala lettura con vista sull‘enorme vigneto di Cascina Galarej 4/4 Previous Next

Il Villaggio Narrante

Dopo essersi immersi nelle coccole proposte dall’hotel c’è l’opportunità di scoprire tutto quello che ha da offrire il Villaggio Narrante: dalle cantine storiche di Re Vittorio Emanuele II e del figlio Emanuele Alberto al noto Guido Ristorante, una Stella Michelin nella Guida Michelin Italia 2024, fino ad una suggestiva passeggiata nel Bosco dei Pensieri.

La splendida location del Villaggio Narrante 1/4 Il museo del Villaggio Narrante, ovviamente dedicato alla storia vinicola delle Langhe 2/4 Bottiglie di Barolo d'epoca esposte nel museo 3/4 Tra le sale ed i corridoi del museo si respira tutta la storia enogastronomica del territorio 4/4 Previous Next

Sul sito ufficiale del Villaggio Narrante i clienti potranno abbinare al già entusiasmante soggiorno a Cascina Galarej vari pacchetti che danno accesso a diverse attività enogastronomiche e di wellness, per esperienze indimenticabili avvolti nel fascino delle colline della zona, dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Via Alba 15 - 12050 - Serralunga d'Alba (Cn)

0173 626630