Ecco quattro spiagge da non perdere per fare surf in Italia e in Europa

Pronti a vivere “Un mercoledì da leoni” e cavalcare le onde come i protagonisti del celebre film, i tre amici surfisti, Matt, Jack e Leroy nella California degli anni '60? Ma se non potete partire alla ricerca dell’onda perfetta in California, proprio in occasione della Giornata internazionale del surf il 15 giugno (istituita nel 2004 dalla Surfrider Foundation e Surfring Magazine per ricordare l’importanza della conservazione degli oceani e promuovere la cultura e lo stile di vita legato al surf), ecco alcuni itinerari (selezionati da Yescapa, piattaforma in Europa per il camper-sharing) pensati per gli amanti del surf e dell’avventura, desiderosi di combinare la passione per le onde con quella del viaggio itinerante. I percorsi attraversano alcune delle più belle e iconiche località di surf dell’Italia e dell’Europa: dalle coste della Sardegna fino alle spiagge incontaminate della Spagna e del Portogallo e alle coste ventose della Francia, per un’esperienza di viaggio indimenticabile e in totale libertà, sempre a bordo di un camper.

Dove fare surf in Italia e in Europa con il camper

Surf in Italia - Sardegna

La Marinedda è una spiaggia che si trova a soli 800 metri dall'Isola Rossa, sede del prestigioso “Surf Contest Marinedda Bay” internazionale che attira gli appassionati del surf da tutto il mondo. Perfetta anche per i principianti, grazie all'esposizione ai venti di Nord-Ovest, la spiaggia si distingue per i fondali sabbiosi e le onde molto alte, oltre ad essere sede di numerose scuole da surf dove imparare qualche segreto di questo affascinante sport.

Surf a La Marinedda Foto: Surf Contest Marinedda Bay

Area sosta camper: Parking Camper La Marinedda a Trinità d’Agultu, a pochi passi dalla spiaggia, immersa nella natura e dotata di tutti i comfort, come servizi igienici, docce calde, acqua potabile e energia elettrica.

Surf in Spagna - Isole Canarie

La spiaggia El Hierro a Fuerteventura, situata tra le città di Corralejo e El Cotillo nel comune settentrionale di La Oliva, è famosa per la sabbia a forma di popcorn, conosciuta anche come roscas o cotufas, termini usati per indicare il popcorn in alcune isole spagnole. Grazie alla grande regolarità e alla qualità delle sue onde, El Hierro è uno dei luoghi di surf più popolari di Fuerteventura.

La spiaggia El Hierro a Fuerteventura

Area sosta camper: sono numerose le piazzole dove è possibile sostare con un camper, generalmente aperte da marzo/aprile a settembre/ottobre.

Surf in Francia - Biarritz

Biarritz è una destinazione che attrae surfisti da tutto il mondo per la sua posizione privilegiata sulla costa atlantica europea. Situata nella Baia di Biscaglia, questa città nel Paese Basco francese vanta una lunga storia nel mondo del surf e ha guadagnato la reputazione di essere una delle capitali europee per questo sport. La sua posizione geografica la rende un luogo ideale per il surf, con una varietà di spot lungo la costa che offrono onde di diverse dimensioni e caratteristiche. Inoltre, Biarritz offre una vasta gamma di attività e attrazioni per i visitatori, tra cui ristoranti gourmet, negozi alla moda e una vibrante vita notturna, che la rendono una destinazione completa per una vacanza indimenticabile sulla costa atlantica francese.

Surf a Biarritz

Area sosta camper: Aire Camping-car park de Biarritz Gabrielle Dorziat area sosta automatizzata di alta qualità offre piazzole spaziose e ben delimitate, comprensive di elettricità. Gli ampi spazi sono facilmente accessibili e completi di servizi igienici ben curati, oltre a strutture per il carico e lo scarico convenienti. Con la spiaggia a soli 5 minuti di distanza, è il punto di partenza ideale per esplorare la splendida Biarritz e godersi le sue meravigliose spiagge.

Surf in Portogallo - Nazaré

Nazaré, incastonata lungo la splendida costa atlantica del Portogallo, è una destinazione che incanta non solo per le onde, ma anche per l’atmosfera unica. Qui, infatti, ogni anno il Big Wave Nazarè Challenge porta in città i migliori surfisti del mondo per sfidarsi su queste onde titaniche. Ma Nazarè non è solo surf: le sue strette strade lastricate, i pittoreschi ristoranti di pesce e il Santuario di Nossa Senhora da Nazarè aggiungono un fascino unico a questa destinazione.

Grandi onde a Nazaré, in Portogallo

Area sosta camper: Parque Orbitur Valado, (Rua dos Combatentes do Ultramar 2, Estrada Nacional 8-5 Km 9, Valado, Nazaré), dotato di tutti i servizi per un soggiorno accogliente.