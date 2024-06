Ristorante Tasso a Sorrento: un viaggio nella tradizione della cucina napoletana

Fra i tanti ristornati di Sorrento (Na), per chi cerca l’autenticità e la qualità, nonché una ormai solida tradizione abbinata ad innovazione e ad un ambiente piacevole e rilassante, il Ristorante Tasso, situato nel cuore della città, a un passo dall’omonima piazza, è un appuntamento immancabile. Parliamo di un locale noto per la sua cucina italiana autentica e l'atmosfera accogliente.

Che è poi quello a cui tiene di più il patron Angelo Celentano, al punto di avere riportato questo sul sito del ristorante: «Uno dei complimenti più belli che ci abbiano mai fatto è che più che un gruppo di lavoro, sembriamo una famiglia. Ed è proprio così che ci sentiamo: una famiglia, quella del Ristorante Tasso. Fateci caso: sentirete spesso delle risate provenire dalla cucina o dagli uffici all'ingresso: siamo noi che ci divertiamo mentre lavoriamo e l'umore sereno che si respira tra le sale del ristorante inevitabilmente contagia anche i nostri cliente, per un'esperienza culinaria che va anche oltre il cibo».

Angelo Celentano, patron del ristorante Tasso di Sorrento (Na)

Ristorante Tasso: ambiente e atmosfera per stare rilassati

Ed entrando al Tasso è proprio questo che ti colpisce. Avverti allegria e il piacere di accogliere. L’ambiente è sobrio ed elegante. Le sale sono spaziose e decorate con gusto, creando un ambiente raffinato ma rilassato.

Decisamente uno stile napoletano moderno, dove c’è stile, ma senza esagera… Bei pezzi di ceramica completano un arredamento sobrio rischiarato da lampade multicolori. Questo rende il ristorante ideale sia per cene romantiche che per pranzi di lavoro o eventi speciali. Inoltre, durante la bella stagione, è possibile cenare all'aperto, godendo del clima mite di Sorrento.

Il ricco menu campano del ristorante Tasso

Il menu del Ristorante Tasso è un viaggio attraverso i sapori della tradizione culinaria campana, arricchito da tocchi creativi dello chef Tommaso De Turris. In più il locale è diviso in due aree distinte ed è quindi possibile scegliere dove e cosa mangiare: dalle classiche pizze napoletane, cotte nel forno a legna, a prelibatezze di mare e di terra. Tra i piatti più apprezzati si trovano la “Pizza Tasso”, una combinazione unica di ingredienti freschi e saporiti, e il “Risotto ai frutti di mare”, un'esplosione di sapori mediterranei.

Per gli amanti della carne, il ristorante offre tagli di alta qualità, cucinati alla perfezione. Non mancano opzioni vegetariane e vegane, tutte preparate con ingredienti freschi e locali. La carta dei vini è altrettanto impressionante, con una selezione di etichette italiane ed internazionali che accompagnano perfettamente ogni piatto.

Ristorante Tasso: servizio e accoglienza di buon livello

Il servizio al ristorante Tasso è noto per la sua professionalità e cordialità. Il personale, attento e preparato, è sempre pronto a consigliare i piatti del giorno e a soddisfare le esigenze dei clienti, rendendo ogni visita un'esperienza piacevole e personalizzata. Questa attenzione al dettaglio e la dedizione alla qualità sono parte integrante della filosofia del ristorante, che mira a far sentire ogni ospite come a casa propria.

Oltre il Tasso c'è di più: lo stabilimento Bagni Sant’Anna

Legato al Tasso, ma in una posizione completamente diversa, al porto e direttamente sul mare, a Marina grande, c’è un altro ristorante che vale la pena di visitare: Bagni S.Anna, storico stabilimento balneare sorrentino che dall'estate del 2014 è diventato figlio della “famiglia Tasso”. Stessa filosofia e stessa passione per la buona cucina. Anche qui la cucina propone piatti con la stessa filosofia, sapientemente preparati con il pescato del giorno ed altri prodotti del territorio accuratamente selezionati, per assicurare il mantenimento di un elevato standard qualitativo.

Lo stabilimento Bagni Sant’Anna, scenario tra l'altro del film di Dino Risi “Pane, Amore e...” e del festival musicale “Premio Caruso”, è il luogo ideale dove trascorrere una piacevole giornata coccolati dalle onde del mare e dove rilassarsi aspettando il tramonto. Sedie a sdraio, lettini ed ombrelloni in una struttura che può accogliere circa 100 persone, con un'attenzione massima alla tranquillità, privacy e relax ad ogni singolo bagnante. Il ristorante è aperto anche di sera e le luci ed i profumi del borgo e di Sorrento, che lo sovrasta, rendono l’atmosfera ancora più rilassante ed affascinante.

Se si cerca un ristorante a Sorrento che offra una combinazione di cucina tradizionale e innovazione culinaria, il Tasso è sicuramente una scelta eccellente. Con il suo ambiente raffinato, il menu variegato e il servizio impeccabile, rappresenta il luogo ideale per assaporare il meglio della gastronomia campana in un contesto elegante e accogliente. Per una sosta che abbini anche il mare l’alternativa è Bagni Sant’Anna.

Ristorante Pizzeria Tasso

Via Correale 11d - 80067 Sorrento (Na)

Tel 081 8785809

Bagni Sant'Anna

Via del Mare 150 - 80067 Sorrento (Na)

Tel 081 8074178