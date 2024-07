Novità nell'estate del Six Senses Rome: apre un nuovo ristorante sul tetto

L'estate a Six Senses Rome si tinge di nuovi sapori e panorami mozzafiato con l'apertura a fine luglio di un nuovo ristorante al rooftop dell'hotel, in aggiunta al Bivium Restaurant-Café-Bar al piano terra. Il Notos Rooftop, già apprezzato per la sua atmosfera da giardino segreto e la vista sulla Città Eterna, si arricchisce di un'esclusiva proposta gastronomica che delizierà gli ospiti con piatti di pesce e a base vegetale perfetti da condividere. In linea con i principi culinari di Six Senses che valorizzano la cucina mediterranea a chilometro zero, il menu del Notos Rooftop pone al centro verdure fresche, frutti di mare e pesce locale. Un'ode alla salute e al gusto, che dimostra come una cucina sana e nutriente possa essere anche raffinata e ricca di sapori. L'esperienza gastronomica inizia con un rituale di benvenuto che prepara il corpo al piacere che seguirà.

Il nuovo ristorante Notos Rooftop del Six Senses Rome

Notos Rooftop: un'oasi di relax e convivialità sotto le stelle

Con il suo giardino rigoglioso e il profumo inebriante delle erbe aromatiche, il Notos Rooftop ha conquistato gli ospiti sin dall'apertura dell'hotel, offrendo un rifugio magico dove rilassarsi con cocktail botanici e sfiziosi assaggi. Ora, il rooftop amplia la sua offerta serale con un menu esclusivo che permette di cenare in un ambiente intimo e suggestivo, godendo di una vista panoramica mozzafiato sulla città.

Notos Rooftop del Six Senses Rome

Un recente nuovo design ha creato un'area dedicata al ristorante, aperta tutte le sere dall'aperitivo a mezzanotte. Lanterne soffuse e musica lounge, dal vivo o con DJ, creano un'atmosfera accogliente e rilassata, mentre il sole al tramonto illumina la terrazza di una luce dorata. Come il resto del Notos Rooftop, anche l'area ristorante è disponibile per eventi privati.

Cosa si mangia da Notos Rooftop

Il menu riflette l'impegno di Six Senses per la sostenibilità e la filosofia del gruppo "Eat With Six Senses", proponendo piatti che reinterpretano la tradizione italiana in chiave contemporanea e appetitosa. Stagionalità e ingredienti freschi sono gli elementi chiave che danno vita a creazioni che esaltano i sapori del Mediterraneo. Pescato del giorno e opzioni vegetariane che celebrano le verdure in tutte le loro forme, come peperoni, pomodori verdi e cipolle rosse, anche in versione fermentata, sono solo alcuni dei piatti che stuzzicheranno il palato degli ospiti.

Al ristorante Notos Rooftop del Six Senses Rome piatti sani da condividere

Tra le proposte da non perdere, i gustosi maritozzi romani salati, gli gnocchi alle vongole e lo sgombro caramellato, da accompagnare con cocktail come l'iconico Giardino degli aranci, mocktail o un bicchiere di vino scelto dalla ricca lista disponibile.

Il nuovo ristorante al rooftop del Six Senses Rome è pronto a conquistare i palati e gli occhi degli amanti del buon cibo e della bellezza, offrendo un'esperienza gastronomica indimenticabile in un contesto unico e suggestivo.

Six Senses Rome: un'oasi di lusso nel cuore di Roma

Situato nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza di Spagna e Fontana di Trevi, Six Senses Rome è il primo hotel del gruppo in Italia e si distingue come un'oasi di lusso e raffinatezza all'interno della frenetica città. L'hotel si trova nel Palazzo Salviati Cesi Mellini, un edificio storico del XV secolo che nel corso dei secoli ha subito ampliamenti e ristrutturazioni, conservando il suo fascino originario e arricchendosi di elementi moderni e di design.

Particolare della stanza del Six Senses Rome 1/6 Una delle stanze del Six Senses Rome 2/6 Una delle suite del Six Senses Rome 3/6 Six Senses Rome, una vera e propria oasi urbana 4/6 Bivium Restaurant-Café-Bar del Six Senses Rome 5/6 La piscina del Six Senses Rome 6/6 Previous Next

Le 96 camere e suite del Six Senses Rome offrono un'esperienza di soggiorno unica e personalizzata. Ogni camera è arredata con gusto e attenzione ai dettagli, combinando elementi classici e moderni per creare un'atmosfera elegante e accogliente. Gli ospiti possono scegliere tra diverse tipologie di camere, ognuna con caratteristiche e servizi esclusivi, per soddisfare al meglio le proprie esigenze.

La Six Senses Spa è un vero e proprio rifugio di relax e benessere, dove gli ospiti possono immergersi in un'atmosfera di tranquillità e rigenerarsi. La Spa offre una vasta gamma di trattamenti e servizi, tra cui i bagni romani con calidarium, tepidarium e frigidarium, cinque sale per trattamenti, hammam, spazi biohacking e meditazione, yoga deck all'aperto e fitness center. Un team di esperti terapisti è a disposizione degli ospiti per personalizzare l'esperienza e offrire trattamenti su misura per ogni esigenza.

Six Senses Rome si distingue anche per la sua attenzione alla sostenibilità e all'ambiente. L'hotel dispone di un giardino interno verdeggiante, un vero e proprio polmone verde nel cuore della città, dove gli ospiti possono rilassarsi e godersi un momento di tranquillità. Inoltre, l'hotel implementa diverse pratiche eco-compatibili per ridurre il proprio impatto ambientale.

Six Senses Rome

Piazza S. Marcello - 00187 Roma

Tel 0686814000