 Bazzano Beach: l’estate piena di novità del ristorante e stabilimento balneare

Godersi il mare Bandiera Blu di Sperlogna (Lt), sorseggiando del buon vino e assaporando l’ottima cucina a base di pesce di Renato Cardogna. Siamo a Bazzano Beach, ristorante e stabilimento balneare in località Bazzano. Un luogo immerso nella natura, una palafitta a ridosso della spiaggia in una struttura in legno che arriva fino a 70 coperti.

Bazzano Beach al tramonto

L’offerta di Bazzano Beach è ampia, e va dagli aperitivi domenicali alla musica dal vivo, con un calendario di dj set che vedrà in console diversi volti locali e nomi noti del clubbing capitolino, come Paolo Pompei e Massimo Marino. Piatto forte però è la novità dell’estate, la “Bazzano Beach Experience”: apertura serale per godersi cibo e paesaggio durante un ammaliante tramonto.

Bazzano Beach: spaghetto con le telline

Bazzano Beach ha radici profonde nella testa e nei desideri di Renato Cardogna, che nel 2003 decideva di prendere in concessione una striscia di spiaggia a Sperlonga e assieme ai suoi genitori e alla sorella Pierserena dare vita a un chioschetto con vendita di panini, insalate e preparazioni espresse da affiancare alla normale attività di noleggo di lettini ed ombrelloni. Poi l’intuizione della mamma, che decide di aggiungere all’offerta dei primi piatti caldi come un tonnarello alle vongole.

Bazzano Beach, Renato Cardogna

«Ho visto - racconta Renato - che la gente apprezzava questa sua idea, e quindi ho pensato che quella fosse la giusta direzione da prendere, così ho seguito alcuni corsi di cucina, per migliorare la tecnica e ampliare la proposta». Ed eccoci quindi ad oggi, con Bazzano Beach che diventa un luogo da vivere lungo tutta la giornata: stabilimento balneare e ristorante caratteristico sulla spiaggia.

Bazzano Beach, il ristorante e la cucina di Renato Cardogna

Materie prime freschissime, una squadra coesa e pronta a seguire chi li guida, estro ed i classici consigli della mamma. Mixate il tutto ed avrete la cucina di Renato Cardogna nel ristorante di Bazzano Beach. Il tema principale, ovviamente, è il pesce, che viene servito in varie declinazioni. La proposta di punta è la Bazzano Beach Experience, una proposta studiata appositamente per rendere la cena un momento magico di gusto e piacevolezza. Il servizio serale (su prenotazione), che annovera 40 coperti prende il via dall'aperitivo rilassati sui grandi cuscini sulla spiaggia, accompagnato da un intrattenimento musicale, per proseguire poi con la cena.

Bazzano Beach, il ristorante 1/4 Bazzano Beach, cena al ristorante 2/4 Bazzano Beach, brindisi al tramonto nel ristorante 3/4 La spiaggia di Bazzano Beach 4/4 Previous Next

La proposta tende la mano anche ai celiaci e a chi segue regimi alimentari ben definiti, e si apre con antipasti quali il polpo in vasocottura, la tartare di ricciola con maionese vegana, una ricca selezione di crudi, dal battuto di gamberi gobbetti e specialità tipiche come le polpettine di alici alla sperlongana, fiori di zucca in pastella, fino a originali proposte come il taco di mare. Si prosegue tra mezzo pacchero alla puttanesca di baccalà, amatriciana di tonno fresco e guanciale croccante, e secondi come il trancio di ricciola cotto a bassa temperatura e scottato, o la zuppa di pesce in vasocottura con pane croccante, fino a ricette più inusuali come il curry di pesce, o la parmigiana in vasocottura.

Bazzano Beach, spaghettone con vongole veraci e lupini 1/7 Bazzano Beach, tagliata di polpo con glassa alla 'nduja 2/7 Bazzano Beach, panzanella di mare 3/7 Bazzano Beach, mezzo pacchero con cime di rapa, stracciatella e composta di polpo in vasocottura 4/7 Bazzano Beach, frittura di calamari con verdure 5/7 Bazzano Beach, spaghetti con cozze e crema di cannellini 6/7 Bazzano Beach, cannolo con ricotta 7/7 Previous Next

In abbinamento c’è a disposizione una cantina vasta e ben fornita che tratta vini laziali, da Cantine Sant'Andrea a Cincinnato e Antica Tenuta Palombo, ma anche Campania, fino a toccare le referenze più importanti di Trentino e Friuli, ed eccellenze come Trento Doc e Oltrepò Pavese, Franciacorta e Alta Langa, e alcune etichette francesi.

Bazzano Beach

Via Flacca, Km 17.100 - 04029 Sperlonga (Lt)

333 569 1181