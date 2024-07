Alpi Carniche: un'estate di emozioni e sicurezza con le escursioni di Visit Zoncolan

L'estate 2024 è entrata nel vivo e le montagne chiamano! Le Alpi Carniche, con i loro scenari incontaminati e la loro natura rigogliosa, offrono agli amanti del trekking e delle escursioni un vero paradiso. Ma per godersi appieno la bellezza di questi luoghi, è importante farlo in modo consapevole e sicuro. Ecco perché Visit Zoncolan, il consorzio turistico che riunisce i comuni di Sutrio, Forni Avoltri e Ovaro, in provincia di Udine, propone un ricco programma di escursioni guidate a tema, adatte a tutti i gusti, le capacità e le età.

Monte Zoncolan

Alpi Carniche: perché scegliere le escursioni guidate con Visit Zoncolan?

Sì emozioni, no improvvisazioni. Quest’estate non si rinuncia a nulla, tranne che ai rischi inutili. Per non rinunciare al richiamo della montagna senza rischiare la propria incolumità e quella degli altri (compresa quella dei soccorritori) la soluzione è una e una sola: farsi accompagnare da guide qualificate. Gli incidenti in montagna insegnano: quelli per una escursione guidata sono i soldi meglio spesi per:

Sicurezza : le Guide Alpine di Visit Zoncolan, esperte e professionali, conoscono ogni sentiero e ogni anfratto delle montagne. Con loro potrai goderti appieno l'esperienza in tranquillità, senza preoccupazioni.

: le Guide Alpine di Visit Zoncolan, esperte e professionali, conoscono ogni sentiero e ogni anfratto delle montagne. Con loro potrai goderti appieno l'esperienza in tranquillità, senza preoccupazioni. Esperienza : le Guide non sono solo accompagnatori, ma anche divulgatori del territorio. Ti racconteranno storie, leggende e curiosità sulle Alpi Carniche, rendendo ogni escursione un'esperienza unica e arricchente.

: le Guide non sono solo accompagnatori, ma anche divulgatori del territorio. Ti racconteranno storie, leggende e curiosità sulle Alpi Carniche, rendendo ogni escursione un'esperienza unica e arricchente. Emozioni : le escursioni di Visit Zoncolan sono pensate per farti vivere la montagna in tutta la sua bellezza e autenticità. Ammirare panorami mozzafiato, respirare aria pura e immergersi nella natura incontaminata: un vero toccasana per il corpo e lo spirito.

: le escursioni di Visit Zoncolan sono pensate per farti vivere la montagna in tutta la sua bellezza e autenticità. Ammirare panorami mozzafiato, respirare aria pura e immergersi nella natura incontaminata: un vero toccasana per il corpo e lo spirito. Condivisione: le escursioni guidate sono un'occasione per conoscere nuove persone e condividere la passione per la montagna. Un modo per stringere amicizie e creare ricordi indimenticabili.

Alpi Carniche, tante escursioni con le guide di Visit Zoncolan

Visit Zoncolan propone un calendario ricco di escursioni guidate per soddisfare ogni esigenza. Dalle facili passeggiate ai trekking più impegnativi, dalle escursioni al tramonto alle uscite in e-bike, dalle gite storico-culturali alle attività di foraging: c'è davvero per tutti i gusti!

Experience Visit Zoncolan, trekking con guide esperte. Foto Nemas Gortan 1/3 Experience Visit Zoncolan, in bici per le Alpi Carniche 2/3 Experience Visit Zoncolan, passeggiate a cavallo 3/3 Previous Next

Tra le proposte più interessanti:

Escursioni al tramonto e in notturna : per ammirare la magia delle Alpi Carniche sotto le stelle.

: per ammirare la magia delle Alpi Carniche sotto le stelle. Salite agli alpeggi : per scoprire la vita autentica dei pastori e godere di panorami mozzafiato.

: per scoprire la vita autentica dei pastori e godere di panorami mozzafiato. Tour in e-bike : un modo divertente e sostenibile per esplorare il territorio.

: un modo divertente e sostenibile per esplorare il territorio. Uscite di foraging : per imparare a conoscere e raccogliere le erbe spontanee del Friuli Venezia Giulia.

: per imparare a conoscere e raccogliere le erbe spontanee del Friuli Venezia Giulia. Trekking a cavallo : un'esperienza unica per vivere la montagna da una prospettiva diversa.

: un'esperienza unica per vivere la montagna da una prospettiva diversa. Passeggiate storico-culturali: per scoprire le bellezze artistiche e architettoniche del territorio.

Le Guide Alpine di Visit Zoncolan non sono solo degli esperti conoscitori del territorio, ma anche degli appassionati della montagna e dei veri amanti della natura. Con la loro professionalità, la loro simpatia e la loro passione, sapranno rendere ogni escursione un'esperienza indimenticabile.

Per prenotare la tua escursione guidata con Visit Zoncolan, è sufficiente visitare il sito o contattare il numero di telefono 0433 778921.