Perugia è bella ma stellata è meglio: come e cosa si mangia da Ada Gourmet

Una discoteca prima, pub successivamente, ristorante stellato ora. Il locale in Via del Bovaro, nato anticamente come stalla e rimessa per gli animali (il nome della strada, dopotutto, non mente) è stato protagonista di un climax che l’ha visto, solo pochi mesi fa, entrare nel gotha della ristorazione italiana grazie al macaron assegnato dalla Michelin.

Quaglia e ricci di mare, Ada Gourmet

Il tutto grazie a una chef di origini pugliesi ma ormai trapiantata da tempo in Umbria, quell’Ada Stifani dalla quale il ristorante, poi, prende il nome. Siamo, per l’appunto, da Ada Gourmet, locale incastonato nel centro storico di Perugia (a meno di 10 minuti a piedi dalla piazza cittadina principale), nascosto tra le viuzze e i sali scendi tipici del capoluogo umbro. A poche decine di metri dalla chiesa di Sant’Ercolano ecco sorgere, appena dietro un’angolo, uno degli ultimi ristoranti che hanno contribuito al recente exploit gastronomico della provincia perugina per quanto riguarda il mondo gourmand. Andiamo quindi a scoprire di cosa si tratta, completando il nostro tour degli stellati perugini dopo aver visitato L'Acciuga.

La sala del ristorante

Ada Gourmet, un locale nel centro storico di Perugia

Uno spazio storico, scavato nel tufo, in cui ora sorge un locale che visivamente impatta grazie ai suoi arredi moderni, di design, dalle linee sinuose, eleganti, accattivanti, creando un contesto che fa scopa con la proposta gastronomica contemporanea, ricercata, tecnica e colorata della chef e della sua brigata.

La cucina a vista di Ada Gourmet

La cucina è a vista, separata dall’ingresso e da una parte della sala da una grossa vetrata che separa i vari ambienti. Una decina di tavoli per un potenziale totale di circa 30-35 coperti, per quanto (dicono) a pieno regime il ristorante preferisce limitarsi a una 25ina di clienti, per poter garantire l’attenzione necessaria tanto in cucina quanto al servizio.

Ada Gourmet e la cucina di Ada Stifani

E da Ada Gourmet si mangia bene, molto. Una cucina non banale quella della chef, una cucina che sì bada al sodo, all’esaltazione del gusto delle materie prime utilizzate, ma che lascia spazio tanto alla creatività quanto all’estetica. È una cucina prima di tutto cromaticamente accattivante poi ghiotta e di sostanza, in cui non c’è (o comunque non è principale) la rielaborazione di ricette del territorio in chiave contemporanea, ma ci si affida per lo più all'estro della chef.

Il benvenuto della cucina, Ada Gourmet

I richiami alla tradizione sono moderati, giusto uno spunto per elaborare qualcosa di nuovo e originale. Bello il lavoro sulle materie prime principalmente locali ma non necessariamente, personalizzate e rielaborate anche con fisiologici richiami alla Puglia e alla sua tradizione. È una cucina tecnica e creativa, che sa anche sorprendere e incuriosire. Carne e pesce si alternano con apparente leggerezza durante tutto il menu, supportati da accostamenti per certi versi anche audaci ma comunque azzeccati e godibili. Apprezzabile pure il lavoro sui vegetali e sulle salse, la cui grande presenza rende praticamente tutti i piatti piacevolmente scarpetta friendly.

Cosa si mangia da Ada Gourmet

Si comincia con un ricco aperitivo di benvenuto accompagnato da una provetta contenente succo di carota e gin. L’inizio è già di gran livello con un assoluto di branzino di aquanaria, in cui il pesce è adagiato sul suo fondo a base di quinto quarto e accompagnato dalla polvere degli occhi essiccati. Completano il tutto capperi e foie gras, in un piatto molto gradevole e dalla piacevole sapidità. Si prosegue con un altro pesce: rana pescatrice, agresto, pinoli e rucola.

Assoluto di branzino, Ada Gourmet 1/5 Rana pescatrice e pinoli, di Ada Gourmet 2/5 Agnello, lampascioni, peperoni e frutta, Ada Gourmet 3/5 Il pre dessert: gelato al fiordilatte ,caramello di trota ,polline e riduzione di aceto balsamico e miele 4/5 La ciaramicola al cucchiaio, di Ada Gourmet 5/5 Previous Next

È poi il momento della carne con la quaglia (petto e coscia) accompagnata da alchechengi e una salsa ai ricci di mare. Terra e lago si incontrano nel primo: uno gnocco di patate e rapa rossa, anguilla affumicata, salsa di pesce di lago e crema di mela. Tappa pugliese con la reinterpretazione delle cozze alla tarantina rivisitate dalla chef, supportate da zuppa di triglia, friggitelli e pane. Carrè di agnello, lampascioni, frutta esotica disidratata e peperoni completa la sequenza del salato, prima del dolce a chiusura del menu. Il dolce è una rivisitazione della ciaramicola, ricetta tipica umbra delle festività pasquali, ricreata sotto forma di dessert al cucchiaio. Prima di lei un piacevolissimo gelato al fior di latte, caramello di trota, polline, riduzione di aceto balsamico e miele, poi i classici saluti affidati alla piccola pasticceria.

Dove dormire in centro storico a Perugia: Priori Secret Garden

Una città dalla forte vocazione turistica Perugia. Un centro dalla grande storia, sia culturale sia artistica, oltre che architettonica, e un interland tutto da scoprire tra borghi e cittadine che vi orbitano attorno (tra tutti, sicuramente, Assisi). Dove poter quindi soggiornare a Perugia, preferibilmente nel centro storico, per dedicarsi non solo a un mini tour gastronomico ma anche a una visita turistica?

Priori Secret Garden, nel centro di Perugia 1/3 La terrazza con bar e ristorante 2/3 La hall del Priori Secret Garden 3/3 Previous Next

Priori Secret Garden è una struttura moderna, accattivante, un bel boutique hotel 4 stelle di lusso incastonato nel centro cittadino che sa tanto di ventata di aria fresca nel contesto generale. Un’importante opera di ristrutturazione ha dato vita, un paio di anni fa, a un hotel funzionale, moderno e fresco, dalle camere ampie (una cinquantina totali, tutte col proprio stile), una bella terrazza panoramica che comprende bar e ristorante. Arma di non poco conto un grande garage adiacente e di proprietà, comodo considerando come siamo in pieno centro cittadino. Elementi di design e arredi per lo più di produttori locali, per mantenere uno stretto quanto coerente legame con il territorio.

Ada Gourmet

Via del Bovaro 2 - 06121 Perugia

Tel: 3493130982