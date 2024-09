Un assaggio di Giappone sotto la Madonnina: il viaggio gourmet di IYO Kaiseki

Milano, la capitale del business e della moda, ma anche la città che non si accontenta mai. Se pensavi che il sushi fosse l'unico biglietto di sola andata per il Giappone, preparati a essere smentito. Nella futuristica cornice di Piazza Alvar Aalto, fra grattacieli che strizzano l’occhio al cielo e passerelle che ti fanno sentire come in un set di Blade Runner, c’è una porta che non ti aspetti. Ha aperto il 14 settembre 2024 sotto l’insegna di IYO Kaiseki, il nuovo tempio della cucina giapponese d’alta gamma firmato Claudio Liu. E credimi, questo non è il solito ristorante di sushi da prenotare per una serata carina con gli amici. Qui non parliamo di semplici piatti di pesce crudo tagliati con maestria. No, qui la cucina diventa arte, eleganza e cerimonia. Pensi che stia esagerando? Allora preparati a fare il tuo ingresso in un mondo dove ogni boccone ti catapulta nelle sale imperiali del Giappone più tradizionale, senza muoverti da Milano.

L'elegante sala di IYO Kaiseki

Cos’è la cucina kaiseki? Un’esperienza da raccontare

La cucina kaiseki non è solo cibo, ma un viaggio nei sensi. E no, non sto parlando di una delle solite recensioni che leggi sui social. Qui la questione è seria: la cucina kaiseki è la massima espressione dell’arte culinaria giapponese. È un gioco equilibrato di forme, colori, sapori e consistenze che richiede una tecnica sopraffina e un rispetto quasi maniacale per la stagionalità degli ingredienti.

Yakimono di IYO Kaiseki 1/6 Sunomono di IYO Kaiseki 2/6 Owan di IYO Kaiseki 3/6 Mukouzuke di IYO kaiseki 4/6 Gohan di IYO Kaiseki 5/6 Hassun di IYO Kaiseki 6/6 Previous Next

Nel menu di IYO Kaiseki, ogni piatto è una piccola opera d’arte che segue i canoni del moritsuke, ossia l’arte di presentare il cibo in modo armonioso. Tra zuppette delicate come un haiku e portate scenografiche che ti fanno venire voglia di scattare una foto ancor prima di assaggiare, il pasto qui diventa una cerimonia, un percorso che va ben oltre il semplice concetto di "cena". Si inizia con l’owan, una zuppa leggera con brodo di pesce bianco che sembra uscita da un dipinto. Poi l’hassun, una composizione di piccoli assaggi che ti fa sentire il profumo della stagione, come se fossi seduto sotto un ciliegio in fiore.

E come non citare lo yakimono, dove la materia prima incontra il carbone e il fuoco, regalando al palato un’esperienza unica. Ma attenzione, non è solo una questione di sapori: i piatti su cui viene servito tutto sono un’ulteriore esperienza visiva. Le ceramiche giapponesi che accompagnano ogni portata sono state create appositamente da artigiani nipponici, un tocco di classe che rende ogni dettaglio un’opera d’arte.

Due menu degustazione (e una piccola sorpresa) da IYO Kaiseki

Se ti senti già tentato di correre a prenotare, aspetta: devi sapere che IYO Kaiseki offre due menu degustazione da far scegliere in fase di prenotazione, un'attenzione alla preparazione talmente meticolosa che sarebbe impensabile farlo al momento. Ma c'è di più: il terzo menu, quello dello chef, è un'incursione nel suo estro creativo. In alternativa, puoi optare per il menu à la carte con una selezione di sushi e sashimi che, fidati, non è come quello che trovi sotto casa.

Lo chef di IYO Kaiseki, Katsumi Soga

Ma chi è la mente dietro tutto questo? Alla guida della cucina c’è l'executive chef Katsumi Soga, un uomo che ha fatto del bilanciamento tra tradizione e innovazione la sua missione. Nato ai piedi del Monte Fuji, Katsumi ha deciso di fare il grande salto e trasferirsi in Italia nel 2006, portando con sé il suo amore per la cucina giapponese e un'amicizia con un pizzaiolo che, a quanto pare, è stata determinante nella sua scelta di cambiare vita. Dopo varie esperienze nei migliori ristoranti, è entrato a far parte del gruppo IYO nel 2020 e oggi, con IYO Kaiseki, il suo sogno si è finalmente avverato. E con lui, al timone, ogni piatto diventa un viaggio.

Un assaggio di Giappone… con vista grattacieli da IYO Kaiseki

Entrare in IYO Kaiseki significa fare un salto tra due mondi: quello contemporaneo di Milano, con la sua skyline moderna e la frenesia della città, e quello millenario del Giappone, dove ogni piatto è un tributo alla bellezza della natura e alle sue stagioni. Non è solo il cibo a portarti dall’altra parte del globo: l’arredamento, che poco è cambiato dalla versione precedente del locale, conserva la sua eleganza minimalista e sobria, mentre le nuove ceramiche giapponesi aggiungono un tocco di teatralità a ogni portata.

Particolare della sala di IYO Kaiseki

E se ami il sakè, sei nel posto giusto. La carta dei sakè è stata ampliata appositamente per accompagnare questa esperienza unica, con un'attenzione particolare ai pairing tra cibo e bevande. Ma non è finita qui: IYO Kaiseki offre anche una vasta selezione di vini, per chi preferisce alternare l'oriente all'occidente in un percorso enologico che conta più di 700 etichette da tutto il mondo.

Dietro le quinte di IYO Kaiseki: chi rende possibile tutto questo?

Ogni grande ristorante ha bisogno di una grande squadra, e IYO Kaiseki non fa eccezione. Federica Strologo, nata nelle Marche ma ormai milanese d’adozione, è la restaurant manager che dirige il tutto. Dopo anni passati tra le lussuose navi da crociera e un master in International Business, Federica è approdata da IYO con l’obiettivo di creare un’atmosfera accogliente e rigorosa, ma allo stesso tempo empatica e calda. Il suo motto? Tirare fuori il meglio da ogni persona, sia che faccia parte dello staff o che si tratti di un ospite.

Non dimentichiamo Vanessa Simini, la sommelier che rende ogni abbinamento una piccola avventura. Con un amore profondo per la cultura giapponese e una passione per il sake, Vanessa ti guiderà tra le varie declinazioni di questa bevanda, trovando il pairing perfetto per ogni piatto. Non ti piace il sake? Nessun problema: ci sono i vini. Anzi, ti suggerirà combinazioni originali che ti faranno scoprire sapori inediti.

Pronti a partire con IYO Kaiseki

Se Milano ti sembra improvvisamente un po’ più esotica, non sei l'unico. IYO Kaiseki è una di quelle esperienze che ti fanno dimenticare dove ti trovi e ti fanno viaggiare con tutti i sensi. Non è solo un ristorante, ma un viaggio, una cerimonia, un momento di pura perfezione culinaria. Se sei pronto a scoprire l'eleganza imperiale del Giappone senza lasciare Porta Nuova, allora sai dove andare. Siamo sicuri: una volta provato, non vedrai l'ora di tornare.

IYO Kaiseki

Pizza Alvar Aalto 9N02 - Milano

Tel +39 02 250 62 828