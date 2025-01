 Sette ristoranti per sette personalità, ma tutti a Livigno

C'è un angolo delle Alpi italiane che sta conquistando sempre più il cuore degli appassionati di alta cucina e sostenibilità: Lungolivigno. Se pensate che l'alta montagna sia solo il regno della neve e degli sport estremi, vi sbagliate di grosso! Questo paradiso alpino, immerso tra le vette mozzafiato della Valtellina, sta emergendo come una meta gastronomica d'élite, dove la cucina fine dining incontra la sostenibilità, regalando un'esperienza culinaria unica. Prepariamoci a scoprire un mondo fatto di 7 ristoranti, ognuno con la sua personalità, ma uniti dalla passione per la qualità e l'innovazione.

Non solo sci a Livigno, ma anche tanto gusto

Immaginate di sedervi a tavola in un ambiente alpino d'altri tempi, circondati dalla neve e dalle montagne, ma con un piatto davanti che sembra uscito da un laboratorio di alta cucina. Ecco cosa vi aspetta a Lungolivigno. In questo angolo di paradiso, la gastronomia non è solo un modo per sfamarsi, ma un vero e proprio viaggio sensoriale che unisce tradizione e innovazione. Chef Andrea Fugnanesi, un talento giovane e creativo, è l'artefice di questa magia. Con una filosofia che spazia dalla sostenibilità alla ricerca del gusto perfetto, Andrea ha messo insieme un team di ristoranti che rappresentano il meglio della cucina alpina, con un tocco di modernità che non passa inosservato.

7 ristoranti, 7 personalità: l'offerta culinaria di Lungolivigno

La proposta gastronomica di Lungolivigno si articola su sette ristoranti, ognuno con il suo carattere distintivo, ma tutti legati dalla ricerca di una cucina raffinata, sana e sostenibile. Diamo un'occhiata più da vicino a queste 7 esperienze culinarie uniche.

1. Stua Noa: il pioniere del fine dining

Stua Noa

Se siete alla ricerca di un'esperienza gastronomica senza compromessi, Stua Noa è il ristorante che fa per voi. Situato all'interno dell'Hotel Concordia, questo piccolo gioiello della cucina fine dining accoglie solo cinque tavoli per volta, creando un'atmosfera esclusiva. Il menu, che unisce tradizione e innovazione, è una vera e propria dichiarazione d'amore per i sapori autentici del territorio. Immaginate di assaporare piatti come Livigno-Galizia, un tagliolino fatto a mano con tartare di rubia gallega, fonduta di Storico Ribelle e tartufo bianco. E come non rimanere stupiti davanti a un piatto come il Broccolo-Vegan, un tripudio di broccoli in tutte le loro forme, da assaporare con un tocco di camomilla? È difficile non definire questo ristorante un'esperienza culinaria senza pari.

Stua Noa Via Plan, 114 23041 Livigno (SO) Tel +39 0342 990108

2. Concordia Grill Bar & Bistrot: la carne di alta qualità

Uno dei piatti del Concordia: Filetto di vitello cotto a bassa temperatura con salsa ai porcini e porro bruciato

Se il vostro cuore batte per la carne alla griglia, Concordia Grill Bar & Bistrot è il posto che fa per voi. Situato in pieno centro Livigno, questo ristorante è un punto di riferimento per gli amanti della carne di qualità, proveniente direttamente dagli alpeggi locali. Ma non solo carne! Il Concordia Grill Bar è anche il luogo ideale per un aperitivo raffinato, magari accompagnato da un cocktail ricercato. L'arredamento moderno e accogliente contribuisce a creare un ambiente perfetto per una pausa gustosa in qualsiasi momento della giornata.

3. Stua da Legn: il primo ristorante vegano e vegetariano di Livigno

La sala di Stua da Legn

A Livigno, dove la neve regna sovrana e la natura è selvaggia, Stua da Legn è il primo ristorante completamente vegano e vegetariano. Questo angolo di paradiso gastronomico si trova nell'Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort ed è il luogo perfetto per chi desidera un'esperienza culinaria all'insegna della natura e della sostenibilità. Con ingredienti freschissimi provenienti da orti locali e filiere a km zero, qui si sperimentano piatti incredibilmente creativi come la Sinfonia di Mais o il Borsat Vegetariano, una rivisitazione in chiave vegetale di un piatto tipico della tradizione valtellinese. Se pensate che i piatti vegani siano noiosi, qui vi ricrederete in un batter d'occhio!

4. Panoramic Fondue: la fondue che scalda il cuore

Panoramic Fondue

Se siete in cerca di un piatto che vi scaldare il cuore mentre fuori il termometro segna temperature da ghiaccio, il Panoramic Fondue è quello che fa per voi. Qui, all'interno dell'Hotel Lac Salin, potrete gustare una selezione di fondue irresistibili, accompagnate da una vista spettacolare sulle montagne circostanti. Il profumo dei formaggi fusi che invade l'aria è un invito irresistibile a sedervi e lasciarvi coccolare da questo piatto tipico della tradizione alpina, con un tocco di eleganza e convivialità.

Panoramic Fondue Via Saroch, 496/D 23041 Livigno (SO) Tel +39 0342 990166

5. Lac Salin Bar & Terrace: aperitivo con vista

Chi ama prendersi una pausa durante il giorno, per godersi un pranzo leggero o un aperitivo rilassante, non può perdersi il Lac Salin Bar & Terrace. Situato nello stesso hotel, questo bar panoramico è il luogo ideale per una sosta gustosa, magari con un cocktail a base di ingredienti freschi e locali, mentre il sole bacia la vallata. La tranquillità che si respira qui è impagabile e la vista sulle montagne circostanti è davvero da cartolina.

6. Lac Salin Restaurant: eleganza e tradizione

La sala del Lac Salin Restaurant

Nel cuore del Lac Salin SPA & Mountain Resort, il Lac Salin Restaurant offre una cena elegante in un ambiente alpino raffinato e caldo. Dopo una giornata trascorsa a sciare o a passeggiare nella neve, niente è meglio che rifugiarsi in questo ristorante, dove la tradizione valtellinese si fonde con le creazioni moderne dello chef Andrea Fugnanesi. Non dimenticate di dare un'occhiata alla carta dei vini, che presenta una selezione curata di etichette locali e internazionali.

Lac Salin Restaurant Via Saroch, 496/D 23041 Livigno (SO) Tel +39 0342 990166

7. Concordia Restaurant: la creatività di Andrea Fugnanesi a tavola

Per concludere il nostro tour gastronomico, non possiamo non parlare del Concordia Restaurant, dove la creatività di Andrea Fugnanesi dà vita a piatti che sono veri e propri capolavori. Situato in centro a Livigno, questo ristorante accoglie gli ospiti con una cucina che racconta la storia del territorio, mescolando sapori autentici e ingredienti locali in combinazioni originali. Un'esperienza gastronomica che non dimenticherete facilmente.

Lo chef Andrea Fugnanesi

Andrea Fugnanesi, lo chef che guida la cucina di questi ristoranti, è un giovane talento che ha già conquistato il cuore degli appassionati di alta cucina. Con la sua visione gastronomica unica, Andrea non solo celebra i sapori della sua terra, ma li reinventa in modo creativo, utilizzando ingredienti freschi e locali. La sua passione per la sostenibilità e la sua ricerca della qualità si riflettono in ogni piatto che crea, dal più semplice al più complesso. Non è un caso che sia considerato il pioniere del fine dining a Livigno, un vero e proprio ambasciatore della cucina alpina contemporanea.