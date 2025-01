Il futuro dell'aperitivo? Alcohol-free al Relais Almaranto in Monferrato

Chi ha detto che per godersi un cocktail sofisticato bisogna per forza alzare il gomito? Spoiler alert: al Relais Almaranto, a Calamandrana (At) nel cuore del Monferrato, l'alcohol-free non è solo una moda, è una filosofia di vita! Anzi, potrebbe diventare una vera e propria passione. E no, non stiamo parlando di un angolo triste dove si piange sorseggiando acqua frizzante (per carità), ma di una selezione di bevande che faranno sorridere anche il più scettico degli "sober curious".

Cocktail zero alcol al Relais Almaranto

L'esperienza gastronomica da "sober" al Relais Almaranto

Nel pittoresco Relais Almaranto, un boutique hotel dal fascino cosmopolita che unisce eleganza, natura e innovazione, l'alcool-free non è un ripiego, ma una vera e propria arte. Per chi sta affrontando il famoso Dry January (o semplicemente desidera una pausa dal mondo degli alcolici), il relais offre un'ampia scelta di drink zero-grado che potrebbero far impallidire anche i cocktail più "classici". Il ristorante gourmet Adagio e il bistro Anima sono il cuore pulsante di questa oasi salutista. Qui, tra un piatto gourmet e un bicchiere scintillante, troverete una selezione di bevande senza alcol che non lasciano nulla a desiderare: dalla freschezza più dissetante alla complessità più intrigante.

Adagio & Anima: dove il sapore incontra la qualità (senza traccia di alcol)

Nel ristorante gourmet Adagio, dove il fine dining è elevato a arte, ogni drink senza alcol è pensato per accompagnare con equilibrio e raffinatezza l'esperienza gastronomica. Ad esempio, il 33°, un'elegante combinazione di Pinot Meunier e Dornfelder de-alcolizzato, arricchito con succhi di frutta biologici, è l'ideale per piatti leggeri come pesce o antipasti. Non solo il gusto, ma anche l'armonia tra cibo e bevanda è una questione di precisione!

Il ristorante Adagio di Relais Almaranto

Ma non è tutto: il C-Bratbirne Heritage, un vino di pera Bratbirne affinato sui lieviti e poi de-alcolizzato, è la scelta perfetta per chi ama assaporare delicatezze che celebrano la frutta fresca e i fiori bianchi. Un aperitivo al quale difficilmente si rinuncia – e una volta provato, diventa un must.

Il cocktail bar Anima: un angolo di convivialità a base di zero alcol

Passiamo ora al più casual e vivace bistro Anima. Il suo cocktail bar è il luogo perfetto per chi vuole sorseggiare una bevanda alcool-free senza rinunciare a quella sensazione di "aperitivo con gli amici". E, come in ogni bar che si rispetti, qui si gioca con botaniche esclusive e sapori unici, sempre a gradazione zero.

Ristorante Anima di Relais Almaranto

Tra le proposte di punta c'è Wonderleaf, un gin alcol-free tedesco, dal profumo erbaceo e dal finale speziato, perfetto con un tonico per un'alternativa raffinata ai soliti gin-tonic. Non dimentichiamo il suo "fratello minore", Wonderleaf Rosé, un gin dal sapore fruttato di lampone e ibisco che è più una carezza che una bevanda. E se preferite una vera e propria "immersione sensoriale", non potete non provare i nuovi aperitivi Everleaf: Mountain, floreale e aromatico, e Forest, con note di zafferano e vaniglia che vi trasportano direttamente nei boschi del Monferrato.

"Zero Waste" e "Sostenibilità" sono le parole d'ordine di Almaranto

Al Relais Almaranto, l'arte del bere senza alcol va di pari passo con un impegno concreto verso la sostenibilità. Qui, le proposte del bar Anima non solo sono creative e innovative, ma si inseriscono in una filosofia "Zero Waste". Per esempio, uno dei cocktail più intriganti del bar si prepara utilizzando ingredienti avanzati in cucina, riducendo così gli sprechi e dando vita a nuove e fresche combinazioni.

E come dimenticare l'impegno del Dr. Jaglas, un digestivo bitter che nasce da un'antica farmacia tedesca? È il finale perfetto per una serata che celebra il gusto raffinato e l'innovazione sostenibile. Un vero e proprio "bitter" che lascia il segno!

Gastronomia e bevande alcool-free: una nuova tendenza?

Se pensate che le bevande senza alcol siano solo un “ripiego” per chi deve evitare l'alcool, vi sbagliate di grosso. A Relais Almaranto, infatti, l'offerta è ben lontana dai soliti sciroppi zuccherini o bevande insapori. Grazie alla collaborazione con marchi internazionali e una ricerca costante di ingredienti innovativi, ogni bevanda diventa un viaggio nel gusto. La qualità degli ingredienti, dai frutti antichi preservati da Jörg Geiger alle erbe aromatiche del Monferrato, è un elemento fondamentale che non passa inosservato.

In fondo, cosa serve l'alcol quando si può sorseggiare un C-Bratbirne Heritage o un Siegfried Wonderleaf con la stessa eleganza e lo stesso piacere? Se anche voi vi trovate d'accordo, il Relais Almaranto è la destinazione perfetta per il vostro Dry January... ma anche per tutto l'anno! E ricordate, non è solo una moda passeggera, è un modo per riscoprire il piacere di un aperitivo, di un pasto, e di una serata all'insegna della qualità e della sostenibilità, senza rinunciare al gusto.