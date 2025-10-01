Bruna Bistrò: il ristorante che trasforma i piatti della nonna in esperienze gourmet

Per chi cerca un ristorante a Senigallia (An), informale ma curato, che unisce tradizione e storia familiare a cucina di mare autentica e materie prime di qualità, il Bruna Bistrò è una tappa da non perdere. Nato dalla passione dello chef Michael Baccani, in ricordo e omaggio alla cucina della nonna Bruna Schiaroli, il locale è oggi un punto di riferimento per chi desidera scoprire i sapori marchigiani in chiave contemporanea, con affaccio sulla spiaggia di Senigallia. Che il Bruna Bistrò sia un’eccellenza lo dicono in molti, e non solo i clienti affezionati: nel 2025 il ristorante è stato inserito nella guida Slow Food Osterie d’Italia ed è diventato popolare per aver vinto lo scorso inverno la puntata di “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese come miglior ristorante di pesce sul lungomare di Senigallia.

Il Bruna Bistrò si trova sul lungomare di Senigallia

La cucina di Bruna Bistrò e i piatti della tradizione

Il menu di Bruna Bistrò è un vero e proprio viaggio - di sapori e territori - tra mare e terra marchigiani, sempre con ingredienti locali e stagionali. Accanto alle creazioni personali e audaci dello chef - come il sorprendente “mojito di pesce spada” - spiccano i piatti simbolo della cucina tradizionale della nonna: la coda di rospo in porchetta avvolta da guanciale croccante e le tagliatelle al bianco mare ne sono un esempio apprezzatissimo.

Bruna Bistrò: Mojito di pesce spada
Bruna Bistrò: Coda di rospo in porchetta
Bruna Bistrò: Tagliolini bianco mare
Bruna Bistrò: Brodetto senigalliese
Bruna Bistrò: Polpo in conditella

Non mancano i grandi classici della tradizione, dal brodetto senigalliese (con 13 varietà di pesce) al polpo in conditella, tipica insalata marchigiana. Tra gli antipasti e i secondi sono da provare alcuni piatti rivisitati, che osano abbinamenti raffinati e ben riusciti: tra tutti, i calamari ripieni con pecorino dei Monti Sibillini e favetta di Fratterosa; seppia alla brace con piselli; rombo alla brace con bietole e nocciole.I prezzi abbordabili rendono accessibile la cucina di qualità del Bruna Bistrò, che propone antipasti da 15-20 euro, secondi tra i 20 e i 26 euro, e un menù degustazione “Un giro alla rotonda” a 60 euro.

Bruna Bistrò, un po’ di storia

Nonostante le linee nuove del locale e i suoi colori contemporanei, la cura di ogni dettaglio e la visione dei titolari, dietro ogni piatto c’è una storia che profuma di famiglia. Negli anni ’70, nonna Bruna era protagonista assoluta del celebre Riccardone’s, ristorante simbolo della dolce vita senigalliese, frequentato da personaggi come Mina, Pippo Baudo, Antonello Venditti ed Eros Ramazzotti. E le foto della nonna con i VIP erano appese in sala come trofei. La sua cucina era schietta e sincera e tra i suoi piatti più noti la guida ‘I Ristoranti di Veronelli’ nell’86 citava tra gli altri i tagliolini al bianco mare, i ciabattoni agli scampi, il brodetto all’anconetana e il rombo in potacchio.

Bruna Bistrò: Michael e Arianna

La passione è passata di generazione in generazione: la figlia di Bruna, madre di Michael e Arianna, lavorava lì come cameriera. Proprio quei ricordi, vissuti da bambini, hanno segnato un legame indissolubile con la cucina e con la memoria gastronomica, e così Michael, dopo esperienze in Italia e all’estero, ha deciso di aprire il suo locale nel 2019 insieme alla sorella Arianna, maître e appassionata di vini. L’idea era semplice ma potente: riportare a tavola i sapori di nonna e intrecciarli con una cucina personale e innovativa.

Bruna Bistrò, il locale

Sotto il City Hotel, sul lungomare Dante Alighieri, il Bruna Bistrò vive - letteralmente - in un ambiente elegante e informale allo stesso tempo. 50 coperti all’interno, un dehors vista mare durante i mesi estivi con altri 30 posti a sedere, e la cura di ogni particolare rendono l’offerta culinaria ancora più piacevole.

Bruna Bistrò: la sala

L’atmosfera richiama la convivialità di una casa di famiglia grazie a un servizio sempre attento e caloroso; per cui questo ristorante diventa quello giusto per un pranzo di lavoro o per una cena romantica; per il pranzo della domenica coi parenti o per una serata tra amici.