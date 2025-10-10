Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 10 ottobre 2025

A poco più di due mesi dall’inaugurazione, Romeo conferma la prima impressione: a Milano è un ristorante da segnare in agenda. Massimo Scordino e la sua squadra hanno portato in zona Arco della Pace-Chinatown il gusto della cucina tipica romana, la formula vincente proposta dal Romeo capitolino da inizio anno al Testaccio.

Romeo, il ristorante dove assaporare il gusto autentico della cucina romana a Milano

Tonnarelli carciofi e guanciale mantecati al pecorino romano

Romeo, il fattore insonorizzazione

La filosofia di base è quella che si sogna ogni cliente: semplicità, buona cucina, prezzi onesti. E il concetto di accoglienza è servito. Un’ampia sala, una più intima e un dehors importante per un totale di 150 coperti. Tovaglie a quadretti, un poderoso banco bar e, valore aggiunto che fa la differenza, un’ottima insonorizzazione, merce davvero rara nel mondo della ristorazione.

Romeo, il ristorante dove assaporare il gusto autentico della cucina romana a Milano

Massimo Scordino, anima di Romeo

Romeo, un menu fonte di attrazione

L’offerta gastronomica regala un appetito continuo. Sapori delicati, ma pieni, che invogliano un palato che si rifiuta di indietreggiare, anzi… Abbiamo potuto degustare polpette di bollito e supplì in apertura. A seguire, gnocchi di patate all’amatriciana e tonnarelli carciofi e guanciale mantecati al pecorino romano. Apoteosi con coda alla vaccinara e insalatina di nervetti di vitella. In chiusura maritozzo con fragole e crema.

Romeo, il ristorante dove assaporare il gusto autentico della cucina romana a Milano

Il senso della tipicità si esprime anche nella mise en place

La carta è ricca e propone un viaggio nella tipica cucina romana, schietta e di sostanza. Presente anche una selezione di pizze rosse e speciali con la Zucchina romanesca che lascia il segno. Prevede crema di zucchine, fiori di zucca a crudo, zucchine romanesche fritte, stracciatella e zest di limone. Tra le classiche bianche, da non perdere la Fiori di zucca e alici. La lista dei vini sa valorizzare le etichette laziali e i vitigni autoctoni come il Bellone e il Nero Buono.

Romeo, un'insegna che si fa notare

In pochi anni Milano ha visto crescere in maniera esponenziale la platea di ristoranti romani. Una cucina storicamente apprezzata che qui è diventata una tendenza, alimentata anche da un turismo che mette a bilancio numeri sempre più importanti. In questo panorama articolato di insegne, quella fresca fresca di Romeo si sta segnalando come un approdo sicuro.

Romeo
Via Pierto Moscati 16 20154 Milano (Milano)
Tel +39 02 50303719

© Riproduzione riservata

 
Romeo cucina romana milano gastronomia sapori tipicita tendenza Massimo Scordino
 
