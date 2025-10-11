Un autunno fra benessere e gusto in Val Ridanna al Gassenhof di Racines

In Val Ridanna, in Alto Adige, a pochi chilometri da Vipiteno (Bz), l’autunno ha il colore del miele e il profumo del legno bagnato. I larici si accendono, i faggi si spogliano lentamente e lungo i sentieri che portano a Castel Wolfsthurn o alle miniere di Monteneve il tempo sembra rallentare. È qui, tra i riflessi ambrati di una delle valli più autentiche dell’Alto Adige, che il Gassenhof di Racines invita a vivere la stagione del foliage come un’occasione per riconnettersi con la montagna, il cibo e se stessi.

L'autunno in Val Ridanna

Benessere d’autunno: escursioni, spa panoramica e sapori locali

All’hotel della famiglia Volgger, l’autunno diventa un tempo di quiete, fatto di camminate nei boschi, rituali di benessere e tavole imbandite con prodotti locali. Le settimane “Avventure autunnali” e “Wellness d’autunno” propongono la formula 7=6, con una notte in omaggio, e la possibilità di alternare escursioni guidate, visite alle malghe e momenti di relax nella spa panoramica “Logenplatz am Berg”, dove Aufguss e piscine con vista amplificano la magia dei colori di stagione.

Chi invece preferisce una pausa più breve può scegliere l’offerta “Tempo per piaceri d’autunno”, quattro giorni al prezzo di tre, pensata per chi vuole staccare e ritrovare il piacere delle piccole cose, fra il silenzio dei boschi e la cucina gourmet della famiglia Volgger, che reinterpreta con creatività i sapori autentici dell’Alto Adige.

Novembre di relax, amicizia e momenti da condividere

Il mese di novembre al Gassenhof ha un’atmosfera particolare, fatta di convivialità e tempo condiviso. I pacchetti “Novembre tra amiche” e “Fine settimana speciali a novembre” sono dedicati a chi vuole regalarsi un’esperienza insieme, fra degustazioni nella cantina sotterranea, giornate in spa e momenti di quiete arricchiti da un bonus consumazioni. L’attenzione ai dettagli si riflette anche nelle proposte per le famiglie: nelle “Settimane della famiglia a Ognissanti” i bambini sono ospiti d’onore, con soggiorni gratuiti o a tariffe ridotte, attività all’aria aperta e persino appuntamenti in sauna pensati per genitori e figli.

I sentieri dei boschi della Val Ridanna in autunno

L’esperienza “Vivere l’autunno in montagna con tutti i sensi” raccoglie invece l’essenza di tutto ciò che il Gassenhof rappresenta: passeggiate nel foliage, sapori genuini, tradizioni locali e un’accoglienza calorosa che si percepisce in ogni gesto. L’area wellness dell’hotel è un piccolo mondo sospeso tra acqua e montagna: il Regno della Sauna ospita saune tematiche, bagni di vapore, docce emozionali, sale relax e un giardino sauna. Spicca la Logensauna, collegata alla Logen Spa, e la particolare Sauna del Distillatore, ricavata da un vecchio forno da distillazione, dove gli Aufguss masters conducono rituali con erbe locali e profumi alpini. A completare il percorso ci sono l’Infinity Pool panoramica della Gassenloge, con vista sulla valle, e il Gassenbadl, ideale per famiglie, con piscine interne, getti controcorrente e cascate.

Chalet Gratznhaeusl e Mount Becher: intimità e gusto in Val Ridanna

L’autunno in Val Ridanna, però, non finisce alle porte del Gassenhof. Poco distante, lo chalet Gratznhaeusl offre un rifugio raccolto, perfetto per chi cerca intimità e silenzio. È un’antica dimora alpina riportata a nuova vita, dove il legno, il camino e le stube custodiscono un calore autentico. Fra boschi e viste che si accendono dei toni caldi del foliage, è il luogo ideale per coppie o piccoli gruppi che vogliono concedersi il lusso del tempo e della tranquillità. E poi c’è Mount Becher, un indirizzo che racconta il lato più gastronomico e sperimentale della famiglia Volgger.

Mount Becher a Racines (Bz)

Qui convivono un birrificio artigianale, una distilleria che produce grappe, gin e whisky, una torrefazione di caffè e un caseificio: quattro mondi che esprimono la passione per la qualità e il legame con il territorio. Le visite guidate con degustazioni permettono di scoprire da vicino i segreti della produzione e assaporare il gusto autentico dell’Alto Adige. La struttura, moderna e accogliente, si trasforma anche in uno spazio eventi per matrimoni, feste o incontri aziendali, portando tra le montagne di Racines un tocco di eleganza che non perde mai il contatto con la sua terra.