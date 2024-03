Apre la Genusshaus Mount Becher, la nuova casa golosa dell'hotel Gassenhof

Novità al wellness hotel Gassenhof di Racines (Bz), quattro selle immerso nel verde della Val Ridanna: apre il 23 marzo la Genusshaus Mount Becher, un nuovo spazio “a km 0”. Distillati, birre, formaggi e caffè i protagonisti dell'originale proposta. Ma non solo: il nuovo edificio dal design contemporaneo ospiterà eventi esclusivi oltre che la produzione e la vendita.

La nuova Genusshaus Mount Becher

Come è nata l'idea della Genusshaus Mount Becher

Ma come è nata questa idea? L'idea si collega alla Becherhaus. Arroccata a 3.195 metri slm in Alta Valle Isarco, la Becherhaus ha la fama di essere il rifugio più alto di tutto l'Alto Adige: nel 2021 l'edificio ha compiuto 127 anni, e da allora altrettante bottiglie di whisky single malt “Mount Becher” appena distillato vi maturano in apposite botti di rovere, in attesa del nuovo confezionamento previsto per l'autunno del 2024.

L'artefice di quest'ardita operazione è Manfred Volgger (detto Manni), eclettico proprietario, assieme al fratello Stefan, del wellness hotel Gassenhof. Proprio dall'amore e dal rispetto di Manni verso quest'unicum del Sud Tirolo è nata l'idea di uno spazio che potesse rendere onore alla Becherhaus, in cui concentrare l'autoproduzione di distillati e birre da sempre grande passione dell'innovativo albergatore ed elemento caratterizzante la filosofia produttiva del Gassenhof.

Cosa ci sarà dentro la Genusshaus Mount Becher

Genusshaus Mount Becher rappresenta senza dubbio un'evoluzione per il wellness hotel Gassenhof, che è ora in grado di presentare e offrire al pubblico i suoi prodotti di punta attraverso una formula ancor più inclusiva e “smart”: all'interno della struttura, distante 1,5 km dall'albergo, verranno infatti prodotti, venduti e si potranno degustare i marchi più noti e caratteristici frutto del lavoro e della dedizione di Manfred Volgger, come le iconiche linee di gin (ArGINtum Sloe Gin, ArGINtum London Dry Gin e ArGINtum Navy Strength Gin) e circa 25 differenti tipologie di grappa, oltre a liquori e birre artigianali, queste ultime prodotte utilizzando l'acqua di montagna della Val Ridanna e senza alcun additivo chimico.

Le iconiche linee di gin della Genusshaus Mount Becher

Le novità, però, non si fermano qua: per la prima volta nella storia del Gassenhof, la Genusshaus offrirà agli ospiti diverse tipologie di formaggio e il primo caffè tostato in casa a Ridanna, il tutto autoprodotto in struttura. Un vero e proprio luogo del piacere, dunque, all'interno del quale lasciarsi trasportare dagli aromi e dai gusti tipici di un angolo incontaminato dell'Alto Adige.

Tanti eventi alla Genusshaus Mount Becher

Non solo di prodotti, poi, vive la Genusshaus: il nuovo progetto dei fratelli Volgger è pronto a diventare anche location ideale per un nutrito numero di eventi. La giovane squadra alle redini è già al lavoro per dare vita a indimenticabili momenti per grandi e piccini, ed è ben lieta di ricevere richieste per compleanni, feste aziendali e matrimoni, nonché di organizzare visite guidate alla scoperta di tutto ciò che questo luogo magico ha da offrire. Genusshaus Mount Becher sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato, dalle 10 alle 17.

Tutta la magia dell'Alto Adige al Gassenhof

Gassenhof è luogo di emozioni autentiche da vivere nella quiete della Val Ridanna. Il wellness hotel della famiglia Volgger, nella bellissima Val Ridanna, è nato dalla passione e l'entusiasmo dei fratelli Stefan e Manfred. È il luogo delle emozioni dove gli ospiti riscoprono il proprio equilibrio e il benessere di corpo e anima. La presa di coscienza di una vita rilassata è l'elemento principale per vivere al meglio la vacanza in Alto Adige tra le distese di pascoli.

L'hotel gode di ambienti moderni realizzati con materiali artigianali che raccontano la storia e le origini della famiglia e i sentimenti forti della cultura locale. Due spa per un totale di 3mila mq, 80 camere tra suite e stanze exclusive e un antico maso divenuto la quintessenza del comfort. Il ristorante del Gassenhof propone ai suoi ospiti una cucina genuina e un'ospitalità dai tratti familiari, proprio per accogliere gli ospiti in una grande casa.

Gassenhof

Untere Gasse 13 - 39040 Racines (Bz)

Tel 0472656209