A Palermo la pizzeria di Daniele Vaccarella con 7 impasti e ingredienti siciliani

Il segreto di un successo: vocazione, attitudine, sacrificio, passione, formazione, preparazione, aggiornamento, umiltà, voglia di mettersi in gioco continuamente. Tutte qualità che Daniele Vaccarella possiede e mette in pratica. Daniele non è più un giovane, almeno all’anagrafe essendo classe 1967, ma dei giovani possiede ancora l’entusiasmo, la forza di voler lavorare al meglio mettendo in pratica la sua professionalità.

Daniele Vaccarella e Luisa Di Marco

Con le suddette qualità è stato facile ottenere i 2 spicchi per le Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso già al secondo anno dall’apertura a Palermo di Ammodo, la pizzeria tutta sua che ha coronato un sogno, diventati già quest’anno 3 spicchi, il massimo della classificazione della nota guida. Come se non bastasse ecco l’inserimento nella classifica di 50 Top Pizza Italia e il titolo di Migliore Pizzeria di Sicilia da parte del giornale online Allfoodsicily. Ma, ancora più importante è il giudizio più che positivo da parte dei suoi clienti che al tavolo o con l’asporto possono scegliere tra 7 impasti, tanti condimenti, che come in un ristorante di classe, cambiano continuamente anche per seguire le stagioni.

La carriera e la formazione di un maestro pizzaiolo

Ma andiamo con ordine. Daniele aveva solo 13 anni quando cominciò a frequentare la cucina del ristorante del padre e specialmente a seguire il pizzaiolo; farine, semole, impasti, lievitazioni, topping già lo appassionavano. Poi inizia a peregrinare: Bologna, Rimini, Belfast, tanto Palermo. Ha fatto negli anni novanta del Carillon, che non esiste più, la pizzeria più di successo della capitale, dove fu il primo a cambiare il modo di fare la pizza con i migliori prodotti e un impasto diretto sottile con farina 00 e semola di rimacino.

La margherita foglio di carta

Nel 2006 approda in un’altra pizzeria, La Braciera, che con lui ottiene tanti premi, fino al 2022 quando apre la sua Ammodo. In quegli anni Vaccarella non si ferma al successo commerciale ma decide che deve formarsi, deve imparare con i mostri sacri del settore, ecco allora un corso sul lievito madre tenuto da un guru come Simona Lauri; un corso Fip, un master sulla biga con docente Renato Bosco, ecc. Accanto alla formazione la sperimentazione: approfondisce l’uso dei grani antichi siciliani e brevetta la sua miscela Trinacria. Nel 2015 La Braciera, nel frattempo diventata la più grande pizzeria estiva palermitana, ottiene i 3 Spicchi del Gambero, merito della classe di Vaccarella.

Ammodo: la pizzeria di Palermo nuova

A questo punto non fa più il discepolo bensì il docente di molti corsi, 3 o 4 all’anno. Molti dei giovani pizzaioli di successo non solo palermitani sono passati dai suoi corsi in cui Daniele rivela tanti segreti e tanti trucchi, non geloso della sua arte. Ora parliamo di Ammodo che si trova non nel centro storico, e meno male, ma nella Palermo nuova, un bel locale modernamente arredato con 90 posti all’interno e 50 fuori sotto i portici e gli ombrelloni. Una conduzione familiare che vede la moglie Luisa Di Marco prendere gli ordini e le figlie Alice e Martina alla cassa e dove serve.

L'amatriciana multicereali

La proposta gastronomica di Ammodo

Da Ammodo si sceglie tra 7 impasti: Tradizionale, dal bordo basso; Foglio di Carta per pizze sottilissime e croccanti; Semintegrale; Contemporaneo ad alta idratazione; Multicereali con semi; Trinacria, miscela di grani teneri e duri bio siciliani. Non manca la pizza Gluten Free. La più economica è la Margherita da € 10, tonde, alla romana, fino ad arrivare ad alcune da € 20, per cui nel panorama cittadino delle migliori pizzerie, Ammodo è tra le più economiche.

La black angus

Il lievito madre non ha segreti, le maturazioni sono lunghe ma non lunghissime, per Daniele sarebbe inutile, i condimenti abbracciano materie prime di eccellenza, la pizza alla fine è un prodotto semplice e come tale è fondamentale per la sua bontà che tutti gli ingredienti siano scelti e collaudati. Le sue pizze sono preparate ad arte con un’attenzione particolare anche all’estetica, all’abbinamento e all’innovazione. Niente cornicioni a canotto, tranne che qualche cliente eccezionalmente lo richieda.

Innovazione e stagionalità della carta

La carta delle pizze è in continuo aggiornamento, per Daniele sarebbe banale proporre sempre le stesse pizze, anche quelle di successo, gli piace inventare topping nuovi, abbinamenti di materie prime diversi, alternare condimenti che vanno in forno ad altri che si servono a crudo.

La sala interna di Ammodo (foto Facebook)

«Sono stato e sarò sempre un sostenitore della pizza con identità, gusto, consistenza e croccantezza - afferma Vaccarella - Non ho mai abbandonato il mio stile di pizza per seguire le mode. Sono stato il propulsore della buona pizza, ho cercato di fare tendenza creando sempre impasti alternativi che possano portare nuovi clienti e quindi mi dedico alla sperimentazione con un lavoro continuo. Oggi dirigo la mia pizzeria e quindi posso mettere sul piatto le mie idee».

Menu e servizi di Ammodo

Nel vasto menu si comincia con gli antipasti non di sola pizza, tante pizze, tonde, al padellino, alla romana, fritte, vegane, nonchè i dessert. Come nei grandi ristoranti, Vaccarella, conscio della sua eccellenza, propone anche un menu degustazione con 6 assaggi di pizze con impasti e tipologie diverse, dando così al cliente la possibilità e il piacere di conoscere ed apprezzare un ventaglio della sua produzione.

Il dehors esterno di Ammodo

Buona l’offerta delle birre, molte artigianali, dei vini e dei cocktail. Accanto, il locale destinato al delivery completamente indipendente per non far attendere i clienti al tavolo. A completare l’attenzione verso i clienti il locale è dotato di pannelli fonoassorbenti per il loro confort acustico. Aperto a cena dal martedì alla domenica.