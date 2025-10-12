Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 12 ottobre 2025

Due strutture dove passare l'inverno a San Candido tra design e benessere alpino

A San Candido (Bz), Naturhotel Leitlhof e Atto Suites & Cuisine offrono un inverno sulle Dolomiti di Sesto tra lusso sostenibile e design alpino. Due esperienze uniche per una vacanza completa

di Redazione CHECK-IN
 
12 ottobre 2025 | 17:30

Due strutture dove passare l'inverno a San Candido tra design e benessere alpino

A San Candido (Bz), Naturhotel Leitlhof e Atto Suites & Cuisine offrono un inverno sulle Dolomiti di Sesto tra lusso sostenibile e design alpino. Due esperienze uniche per una vacanza completa

di Redazione CHECK-IN
12 ottobre 2025 | 17:30
 

San Candido (Bz), nel cuore dell’Alta Pusteria e della regione 3 Cime Dolomiti, si presenta per l'Inverno 2025-2026 con due proposte di ospitalità complementari ma unite da un profondo senso di accoglienza e rispetto per l'ambiente, firmate dalla famiglia Mühlmann: il Naturhotel Leitlhof e Atto Suites & Cuisine.

Due strutture dove passare l'inverno a San Candido tra design e benessere alpino

Due strutture dove passare l'inverno a San Candido tra design e benessere alpino

Entrambe le strutture fondono un'ospitalità familiare con un’attenzione meticolosa al design e alla sostenibilità, offrendo esperienze sensoriali su misura tra l'eleganza del paese e la maestosità delle Dolomiti di Sesto. Il filo conduttore è il grande rispetto per le risorse e la valorizzazione delle tradizioni alpine.

Naturhotel Leitlhof: benessere alpino e sostenibilità certificata nelle Dolomiti

Leggermente defilato al limitare del bosco, il Naturhotel Leitlhof è un pioniere dell'ospitalità ecologica e un tempio del benessere alpino. La struttura gode di un panorama impareggiabile sul monte Haunold e le Dolomiti di Sesto. Riconosciuto come “Europe's Leading Green Hotel” ai World Travel Awards 2024, l'hotel è autosufficiente dal punto di vista energetico e alimentato da una propria sorgente d'acqua, incarnando un lusso sostenibile e consapevole.

Due strutture dove passare l'inverno a San Candido tra design e benessere alpino

Naturhotel Leitlhof

L'ampia area wellness di 3.000 mq integra perfettamente interno ed esterno, con una piscina salina riscaldata all’aperto di 16 metri con vista spettacolare. Il mondo delle saune include la sauna finlandese, la sauna di pino cembro e la sauna di cirmolo, oltre a una speciale piscina Onsen a 40°C di ispirazione giapponese.

I trattamenti Spa utilizzano la linea cosmetica certificata bio del Team Dr. Joseph. L'hotel, certificato "Wanderhotel", invita a un raffinato eremitaggio fatto di escursioni e relax. L'offerta Prima Neve Dolomiti Super Premiere prevede 4 notti in mezza pensione a partire da 507 euro a persona. Il Naturhotel Leitlhof offre servizio transfer da Bressanone, Verona, Treviso e Venezia e la cancellazione gratuita entro 48 ore.

Stagione invernale: sempre aperto fino al 06.04.2026

Naturhotel Leitlhof
Via Pusteria 29 39038 San Candido (Bz)
Tel +39 0474 913440

Atto Suites & Cuisine: lusso minimal-chic 

Atto Suites & Cuisine sorge nel centro pedonale di San Candido come un gioiello architettonico, premiato con il “Best Architects 24 Award”. Progettato da Pedevilla Architects, questo rifugio incarna un design minimal-chic ed essenziale. Il recupero di un antico panificio ha dato vita a poche suite-appartamenti dove il calore del legno di abete rosso si sposa con materiali naturali non trattati come lana di pecora e canapa.

Due strutture dove passare l'inverno a San Candido tra design e benessere alpino

Atto Suites & Cuisine

La struttura offre l'indipendenza di spazi privati con servizi impeccabili. La penthouse vanta una vasca panoramica idromassaggio e una sauna Hydrosoft privata. Gli ospiti possono iniziare la giornata con la colazione in camera a base di specialità altoatesine.

 

Il benessere si estende oltre la struttura, consentendo l'accesso all'area wellness del Naturhotel Leitlhof. Le tariffe partono da Euro 240 a notte per 2 persone. È incluso il parcheggio coperto con stazione di ricarica per auto elettriche. La cancellazione gratuita è prevista entro 48 ore. Aperto tutto l'anno.

Atto Suites & Cuisine
Via dei Tintori, 6a 39038 San Candido (Bz)
Tel +39 0474 431431

Inverno nelle Dolomiti: sci, escursioni e slittino in Alta Pusteria

A San Candido, la neve non è solo scenario ma una vasta offerta di attività. Il comprensorio sciistico delle Dolomiti offre oltre 115 km di piste da discesa e più di 200 km di tracciati per lo sci di fondo che si estendono fino al Tirolo Orientale.

Due strutture dove passare l'inverno a San Candido tra design e benessere alpino

Inverno nelle Dolomiti: sci, escursioni e slittino in Alta Pusteria

Per chi ama il contatto con la natura, l'Alta Pusteria propone suggestive escursioni sulla neve: passeggiate silenziose che collegano San Candido a Sesto, percorsi come quello alle Sorgenti della Drava, ideali per famiglie, e avventurose ciaspole verso il Rifugio Tre Scarperi.

Due strutture dove passare l'inverno a San Candido tra design e benessere alpino

San Candido

Il divertimento per i più piccoli è assicurato dalla discesa in slittino dal Monte Baranci. L'inverno sulle Dolomiti è un rituale di equilibrio tra corpo, anima e natura, rigenerando in un contesto di bellezza incontaminata.

Come raggiungere San Candido

Per un viaggio comodo, si consiglia il treno fino a Bressanone, da cui parte un autobus per San Candido ogni 30 minuti. In auto, da sud, si prende l’Autostrada del Brennero (A22) con uscita “Bressanone-Val Pusteria”, proseguendo sulla statale 49.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
San Candido Dolomiti di Sesto Alto Adige Naturhotel Leitlhof Atto Suites & Cuisine lusso sostenibile vacanza inverno benessere alpino design minimal Alta Pusteria
 
