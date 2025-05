Vacanza green in Val Pusteria: al Leitlhof si vive l'estate tra natura e benessere

Andare in Val Pusteria (Alto Adige) e non godersi le montagne sarebbe un po’ come andare a Napoli ed evitare la pizza: quasi una contraddizione in termini. E perciò si preparino i vacanzieri che vogliano soggiornare al Leitlhof Naturhotel di San Candido: il posto offre la montagna in tutte le declinazioni, e se si sceglie l’estate le escursioni avranno un ruolo di primo piano. Partendo proprio dall’hotel: prima te lo rimiri dal balcone, il monte Baranci (3.000 metri), poi ci vai a piedi. Va chiarito che l’escursione alla Piccola Rocca del Baranci è per caviglie forti, quattro ore e mezza di allenamento a bassa tensione lungo il bosco, fino ad arrivare ad un grandioso punto panoramico sull’Alta Val Pusteria; ma ci sarebbe anche la camminata verso il Rifugio Tre Scarperi, nel parco naturale delle Tre Cime di Lavaredo, per ammirare le fantastiche Dolomiti di Sesto, che si estendono per tutta la val Campo di Dentro. Tutti insieme, in famiglia, senza stancarsi troppo, si può affrontare a cuor leggero il percorso naturalistico che gira attorno al lago di Dobbiaco, 10 minuti di auto dal Leitlhof, un sentiero intorno alle acque in cui si rispecchiano le vette, che con 11 stazioni fornisce preziose informazioni sulla flora, fauna e geomorfologia della zona.

Il Leitlhof Naturhotel di San Candido

In tutto l’Alto Adige ci sono quasi 17.000 km di sentieri escursionistici, un pozzo senza fondo: e la Val Pusteria, sia occidentale sia orientale, si difende più che bene, giovandosi anche della vicinanza del Parco Naturale Tre Cime di Lavaredo, che si estende per oltre 11.500 ettari tra le Dolomiti di Sesto, in Alto Adige, lungo il confine con il Cadore. Dominato dalle celebri Tre Cime - Cima Grande, Cima Ovest e Cima Piccola - offre paesaggi di straordinaria bellezza, caratterizzati da pareti rocciose verticali, prati d’alta quota e torbiere glaciali. L’area è habitat di specie alpine tipiche, come lo stambecco, la marmotta e il pino mugo, oltre a una ricca flora endemica. Nei corridoi alberghieri, nella cartellonistica, sugli opuscoli e sul cellulare, che spara consigli turistici approfittando della geolocalizzazione, le Tre Cime torreggiano, ché gli viene proprio facile: catturano lo sguardo, anche grazie alle rocce dolomitiche e alle loro sfumature cangianti, variabili a partire dal bagliore lavanda, al rosa nebbia e al rosa chiaro al mattino, quando i capricci della luce solare lo consentono; su su fino al grigio perla, poi tortora e poi acciaio, visibile verso il tramonto. Applausi a scena aperta, anche dal balcone del Leitlhof, se proprio non vuoi muoverti e stai morendo di pigrizia.

Relax al Leitlhof

Dalla pigrizia al benessere il passo può essere breve o lungo, dipende dalla Weltanschauung di ognuno, ma di certo in questo hotel il richiamo della SPA è troppo forte per restare inascoltato: il centro wellness si estende su 3.000 metri quadrati, un rifugio perfetto dove la natura è protagonista. La piscina, sia interna sia esterna, dà un senso di intenso appagamento: rilassarsi è un attimo, mentre si assapora il panorama dolomitico. Dopo una giornata sulle montagne, togliersi gli scarponcini e immergersi in sauna è il modo perfetto per rigenerarsi, ma anche un toccasana per il sistema circolatorio e immunitario.

La sauna panoramica del Leitlhof

L’hotel offre diverse opzioni, tra cui una sauna finlandese classica, una sauna alle erbe, un bagno turco e uno di vapore salino, nonché le caratteristiche saune di betulla e pino cembro in giardino. Per un’ulteriore esperienza di benessere, c’è anche una piscina Onsen riscaldata a 40°C, ispirata alle rinomate terme giapponesi.

Il Leitlhof, un naturhotel che fa la differenza

E non c’è benessere senza rispetto dell’ambiente, come ci ricorda la giovane direttrice del complesso alberghiero, Marion Burgmann, che ci introduce al concetto di “Naturhotel”: qualcosa di più di una trovata di marketing. «Tutto l’edificio con le sue 66 stanze -spiega Marion- è completamente autosufficiente dal punto di vista energetico e idrico. Grazie a questo impegno, il Leitlhof ha ricevuto il prestigioso titolo di "Europe's Leading Green Hotel 2024" ai World Travel Awards, riconosciuti a livello globale come standard di eccellenza nell’ospitalità. Dopo l’acquisto dell’immobile da parte di papà Robert, nel 1997, il proprietario Stephan Mühlmann ha fatto installare un’innovativa centrale termoelettrica a legna, che oggi alimenta l’hotel con energia pulita, riducendo di molto le emissioni di CO2. Attualmente, il Leitlhof emette solo 12,2 chilogrammi di CO2 per ospite e per notte, a testimonianza dell’impegno costante verso un futuro più verde e sostenibile».

Marion Burgmann, direttrice del Leitlhof

Ma sostenibilità vuol dire anche evitare il sovraffollamento: esiste questo rischio, qui a San Candido?

Sono arrivata qui 5 anni fa e non ho visto grandi cambiamenti nei flussi, per fortuna. Qualche momento di eccessiva affluenza capita, perché tutti vogliono farsi le foto col panorama e postarle sui social media: e così può capitare che luoghi meravigliosi come il Lago di Braies o il Rifugio Auronzo, esattamente sotto le Tre Cime, vengano presi d’assalto. Si cerca di rimediare inventandosi dei nuovi regolamenti, ad esempio rendendo obbligatoria la prenotazione per il Rifugio: a me sembra che così possa funzionare, almeno per il momento.

Gastronomia coi piedi per terra

Che aggiungere al sereno resoconto di Marion? Che non si viene d’estate in Val Pusteria solo per saltabeccare tra rifugi dolomitici, saune e sale fitness, per belli che siano. I gastronomi convinti sono ormai una specie in riproduzione, e trovano pane (e vino!) per i loro denti a colazione, a merenda e a cena: ogni pasto è un viaggio tra i sapori, che include pane croccante della Val Pusteria, miele locale, uova fresche e carne di manzo Angus proveniente dal vicino Maso Mühlhof, la fattoria della famiglia proprietaria, che rifornisce l'hotel con prodotti freschi e stagionali. Su cosa degustare e come, ci facciamo dare qualche dettaglio da Markus Auer, lo chef alla guida delle cucine del Leitlhof da cinque anni.

Markus Auer, lo chef alla guida delle cucine del Leitlhof

I prodotti locali che posto hanno nel menù firmato da Markus Auer?

Sono fondamentali, ma bisogna intendersi: non serviamo solo le tipicità della Val Pusteria perché qui non può esserci tutto, essendo il clima piuttosto freddo. Il nostro mercato di riferimento è tutto l’Alto Adige, da cui arrivano agnelli, pollame, uova, mele. Quanto alla carne di manzo, utilizziamo l’Angus della fattoria del proprietario dell’albergo, Stephan Mühlmann: un animale che non può dirsi in tutto e per tutto locale perché la sua patria è la Scozia, ma comunque si è acclimatato molto bene qui da noi. E poi ancora le verdure del Maso Mühlhof, di cui andiamo orgogliosi, come il carciofo alpino e il rabarbaro tricolore, oltre ad altri prodotti dell’orto: mi vengono in mente maggiorana, erba cipollina, zucchine, insalate, cavoli. In estate, naturalmente, l’offerta è particolarmente ricca.

Leitlhof: le primizie del Maso Mühlhof

E dunque i vegetariani potranno sentirsi coccolati, in questo albergo. E gli amanti del pesce?

A parte il pesce di mare, che è molto richiesto, ricordiamoci che siamo in un territorio ricco di acque, fiumi, laghi. Da un allevamento in Val Passiria (nord-est di Merano) facciamo arrivare trote e salmerini, due pesci della stessa famiglia, molto delicati da preparare: se li stracuoci diventano troppo secchi e poco gustosi. Si possono cucinare in tanti modi ma sono buoni pure crudi, davvero saporiti. Qualche volta ci arriva il luccioperca, che vuole anche lui le sue attenzioni.

Leitlhof: speck e salsiccia altoatesina

Dalle materie prime alle persone: anche in Alto Adige si parla di crisi del mercato del lavoro o no?

La situazione è difficile, inutile negarlo, ma qui da noi pare ci siano meno problemi. Riusciamo ancora ad assumere tanti giovani, che spesso si appassionano alla nostra cultura, e questo incide sulla loro motivazione. Parlando specificamente dell’ hotellerie, è chiaro che dobbiamo dare al personale che viene da lontano qualche benefit, per rimanere attrattivi, come l’alloggio: ognuno vuole la sua stanza, difficile che accettino di condividere gli spazi, ma forse è giusto così.

Leitlhof, gli eventi in calendario

Ci alziamo soddisfatti dalla tavola imbandita da Markus per capire come passare il dopopranzo, sfuggendo al dovere di dedicarci a escursioni in bicicletta e/o scarpe tecniche: è un vantaggio che il centro di San Candido si raggiunga con una piacevole passeggiata di 10-15 minuti dall’hotel, per poter ammirare il borgo con la chiesa romanica di S. Michele, ristrutturata nella prima parte del XVIII secolo in stile barocco; da non perdere, inoltre, il Museo della Collegiata di San Candido, con la biblioteca e l’archivio. Altro museo da vedere è il DoloMythos, per conoscere e approfondire la genesi e la storia delle Dolomiti.

Leitlhof: allevamento di Black Angus

Ma anche come eventificio la Val Pusteria può dire la sua, a partire dalla mostra multidisciplinare “Il suono dei pianeti” dell’artista carinziano Wolfgang Semmelrock, a Dobbiaco presso il Centro Culturale Gustav Mahler; a San Candido, di fronte al museo DoloMythos, c’è pure il mercato dell’antiquariato e del collezionismo, che unisce il fascino delle Dolomiti con la scoperta di oggetti che non hanno età ma storie da raccontare; a Campo Tures l’appuntamento è con la storia, grazie alla mostra “Le guerre dei contadini- una ricerca di libertà”, in occasione dell'800° anniversario di Castel Taufers, per approfondire un tema sociale che non smette di far riflettere, ossia il rapporto tra nobiltà e contadini; e ancora la visita guidata “Impressioni nel mondo delle api”, a Naz-Sciaves, per naturisti e semplici curiosi che vogliano conoscere i segreti di questi animaletti impollinatori, insostituibili per l’equilibrio dell’ ecosistema, per l'agricoltura e per la nostra sopravvivenza.

Quattro esempi fra centinaia di eventi in offerta, per non annoiarsi mai e passare dal rilassamento in piscina al percorso naturalistico, dalla via ferrata alla balconata panoramica, dalla discesa in e-bike allo speck con canederli; c’è solo da scegliere il crocevia di occasioni e passatempi più ricco, facendosi guidare, perché no, dall’esperienza dello staff del Leitlhof Naturhotel.