Lucera, crocevia di popoli e tradizioni: viaggio tra storia e gastronomia

È proprio vero che per il turismo, in questa seconda metà del terzo decennio del terzo millennio, sta nascendo una nuova era. Tanti i segnali: l’ampliamento epocale del turismo outgoing, con flussi turistici da popolose nazioni provenienti da continenti diversi da Europa e Nord America. Il fenomeno Bric (Brasile, Russia, Indica, Cina) oramai non recentissimo, dacché il suo insorgere risale già a circa due decenni fa, sta oggi vivendo la sua fase matura, sebbene si osservi la temporanea riduzione dei turisti russi. E poi, pensando soprattutto al turismo domestico e a quello europeo, una rivoluzione paradigmatica con il ritorno al concetto sublime della “villeggiatura” in contrapposizione alla vacanza mordi e fuggi a vocazione nightlife, e la scoperta di quella che, con locuzione fuorviante, è l’Italia minore. Testimonianza virtuosa, frutto di cooperazione di intenti tra istituzioni, imprenditori, esercenti del settore e, last but not least, comunità cittadina, di quanto si è accennato è Lucera.

Lucera è Capitale pugliese della Cultura 2025

Lucera: un esempio virtuoso

Il positioning geografico, senza il meticoloso rigore del geografo professionista (!) che utilizzeremmo per Lucera, è pensarla come il puntino centrale della Y maiuscola. Il segmento basico la separa dalla vicina Troia. I due segmenti divergenti, sorta di simbolo della vittoria (V) di Churchill, conducono ai Monti Dauni l’uno, e al massiccio garganico l’altro. A riempimento, se così ci si può esprimere, verso Oriente l’incanto favoloso del Tavoliere. Lucera è testimone dell’atavico rito della transumanza.

Lucera: l'anfiteatro

Lucera, crocevia di popoli e culture

Lucera, città federiciana, è da secoli un crocevia di popoli e culture. Grazie alla sua posizione, i romani vi insediarono una colonia di diritto latino e nel I secolo a.C. vi realizzarono un maestoso anfiteatro, in onore di Ottaviano, oggi utilizzato per suggestivi spettacoli teatrali e musicali a cui, dall’estate 2026, potranno assistere fino a tremila spettatori. Ai romani seguirono i normanni e gli svevi, il cui imperatore Federico II (stupor mundi) decise di edificare il Palatium e di insediarvi una colonia saracena, giunta a contare 40mila fedeli dell’Islam. Negli anni della presenza federiciana Lucera visse un periodo di grande sviluppo civile ed economico e si arricchì di splendide testimonianze dell’arte musulmana, di cui ancora oggi si ritrova traccia. La splendida dimora imperiale, oggetto di campagne di scavo e restauro, fu inclusa nella possente Fortezza, la cui costruzione fu avviata da Federico II e ulteriormente ampliata dagli Angioini.

Lucera: il Palatium

Agli Angioini, la cui condotta nei confronti della popolazione musulmana fu esecrabile, si deve l’edificazione, agli inizi del ‘300, della Basilica Cattedrale dedicata a Santa Maria, patrona della città. Lucera fu capoluogo della Capitanata e del Contado del Molise fino al 1806 e sede di prestigiose istituzioni: la Biblioteca Civica ‘R. Bonghi’ con la Pinacoteca e i Mosaici di San Giusto, il Teatro “Garibaldi”, il Museo “Fiorelli”. Altrettanto prestigiosi sono i numerosi palazzi gentilizi, che conservano ancora oggi splendide corti ed affreschi originali. Lucera, avendone ben donde, è insignita del titolo di Città d’Arte.

Cosa vedere a Lucera

Se ci venisse posta la domanda diretta, alla quale rispondere sinteticamente ma con obbligatoria schiettezza: «Cosa c’è da vedere a Lucera?», la risposta sarebbe: «A Lucera, c’è da vedere… Lucera!». Ma è proprio così! Visitare, giovandosi della cultura profonda e della capacità divulgativa della guida dottor Simone De Troia, la Fortezza svevo-angioina, l’Anfiteatro Augusteo, l’imponente bellezza della Cattedrale e dell’annesso Museo Diocesano, i reperti custoditi nel Museo civico di archeologia Giuseppe Fiorelli, è gioioso task al quale ci si sottopone volentieri: cibo per la mente, la storia che diviene attualità, il passato che diviene presente e la riflessione che mai dovremmo smarrire, secondo la quale historia magistra vitae est. E se lo diceva Cicerone!!!

Lucera: il museo civico

Il fascino del paesaggio e dei sapori

E lo stupore lieto del vento. Qui il vento, sovente zefiro sereno atto a lenire i bollori di estati ardenti, si fa pittore valente, e attingendo a misterica tavolozza, dipinge paesaggi che emozionano. Qui a Lucera, città federiciana, sedersi a tavola comporta innanzitutto disfarsi dell’orologio («tanto, a tavola non si invecchia!») e poi godere di sapori autentici, laddove le tipiche pietanze lucerine, il mare quasi snobbando, sono creature golose ottenute in prevalenza da carni, formaggi e ortaggi.

Il territorio intorno a Lucera

Qui la triade mediterranea è ben presente: grano, olivo, vite.

Grano , e per forza: il Tavoliere è il granaio d’Italia!

, e per forza: il è il granaio d’Italia! Olivo . In Puglia ci sono circa 59 milioni di alberi di olivo . Praticamente ci sono nella regione tanti alberi di olivo quanti noi italiani in Italia. In particolare, in quest’area c’è la cultivar Peranzana , da cui si ricava olio di grande qualità.

. In Puglia ci sono circa . Praticamente ci sono nella regione tanti alberi di olivo quanti noi italiani in Italia. In particolare, in quest’area c’è la cultivar , da cui si ricava olio di grande qualità. La vite! Qui non si può non versare in appropriato calice, poste le adeguate pietanze per il corretto abbinamento, il Cacc’ E Mmitte di Lucera Dop.

Turismo Dop e futuro della città

Lucera, pertanto, è vocata anche per i flussi turistici di quel fenomeno emergente che è il Turismo Dop. A quanto è stato dato capire e constatare, i fondi Pnrr sono stati ben spesi qui a Lucera. Si auspica, e a fronte degli incontri con Amministratori, Imprenditori e rappresentanti della comunità locale, si può essere ragionevolmente ottimisti, che alle due “R” ufficiali dell’acronimo Pnrr (Ripresa e Resilienza), si aggiungano altre due “R”, atte a significare Restanza e Ritornanza.

Lucera: la Cattedrale e il centro storico

Difatti cruccia dover constatare che la popolazione di Lucera soffra di decremento: i giovani vanno via. La vision della classe dirigente complessivamente intesa (operatori turistici inclusi) legittima l’anelito a ché i giovani innanzitutto non vadano via (Restanza) e anzi si sono create le condizioni per il loro ritorno (Ritornanza). E poi viene il momento, e quel momento ahinoi sempre sopraggiunge, che si deve andare via da Lucera. Sopraggiungono impegni e si va via da Lucera. Sì, ma è Lucera che non andrà mai più via da noi!