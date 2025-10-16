Massimo Cosmo e i sapori di Napoli che seducono la città di Prato

Menu Apri login
di Gabriele Ancona
vicedirettore
 
16 ottobre 2025 | 07:30

di Gabriele Ancona
vicedirettore
16 ottobre 2025 | 07:30
 

P napoletano di così non si può. Massimo Cosmo da 12 anni è in Toscana e nel suo parlare di aspirazioni neanche l’ombra. La cadenza partenopea è invece potente. Da un decennio è il titolare a Prato del Ristorante Pizzeria Antiche Volte. E qui la cucina campana è legge.

Massimo Cosmo

Antiche Volte, in cucina sapori di mare

«Ho iniziato a 13 anni a mettere le mani in pasta - racconta. A Napoli una consuetudine. Ho sempre fatto il pizzaiolo e la passione mi ha avvolto subito. Sono un autodidatta verace e ho appreso quest’arte da tutti i miei maestri». Il risultato, oggi che ha doppiato la boa del mezzo secolo - «ma sembro sempre un ragazzo», gli piace rimarcare - è un locale che gira e propone una carta sia di cucina sia di pizzeria; 60 i coperti, più un centinaio nel dehors estivo.

La sala del Ristorante Pizzeria Antiche Volte

Il menu al ristorante strizza un occhio al territorio d’adozione con, per esempio, l’antipasto toscano, i pici con pomodoro e le carne, ma è sul fronte mare che l’impronta è campana. Ecco allora cozze in impepata, alla diavola e marinate, sautè di vongole, chitarra allo scoglio, spaghetti con gamberi e spinaci freschi, pescato del giorno.

Antiche Volte: Cirio Alta Cucina, una garanzia

E poi le pizze, oltre 30 tra classiche e speciali. «Propongo due tipi di impasto - spiega Cosmo - quello sottile e quello verace. Sulle materie prime, e questo vale anche per il ristorante, non transigo. Fanno la differenza. Prendiamo il pomodoro. Ho iniziato con Cirio Alta Cucina e non mi sono più mosso. Mi è stata consigliata qualche alternativa, ma davvero non se ne parla. Cirio è una garanzia. Offre una gamma articolata di prodotti affidabile e a elevato valore aggiunto. Utilizzo I Pelati, La Passata extrafine e La Rustica della Toscana. Consistenza densa e vellutata, pratiche e versatili, polpose e gustose, garantiscono un’ottima resa e cuociono rapidamente senza perdere volume».

Una delle pizze del Ristorante Pizzeria Antiche Volte

Prodotti trasversali sia in cucina sia in pizzeria. Qui Massimo Cosmo tiene a ricordare il successo di due sue ricette. «Molto apprezzate dalla clientela sono la classica Margherita con provola di Sorrento, abbondante basilico e pepe e quella base Margherita con ‘nduja - un passaggio in Calabria - e in uscita burrata e prosciutto crudo». Vengono sfornate a raffica.

Ristorante Antiche Volte
Piazza Mercatale 38/39 59100 Prato
Tel +39 0574 39023
Lun-Ven 18:15-23:00

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Prato Napoli ristorante pizzeria Antiche Volte materie prime pomodoro Cirio Alta Cucina tradizione gusto I Pelati La Passata extrafine La Rustica della Toscana sapore Massimo Cosmo
 
