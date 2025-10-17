Miscelazione, musica e ospitalità all’Hilton Molino Stucky Venice

Icona dell’ospitalità di prestigio a Venezia, affacciato sul Canale della Giudecca, l’Hilton Molino Stucky è da sempre un punto di riferimento per chi cerca un’interpretazione autentica ma internazionale della città. Proprio qui, allo Skyline Rooftop Bar, il cocktail bar più cool di Venezia, dove la vista si perde tra tetti, campanili e tramonti dorati, in occasione della Venice Cocktail Week, prenderanno vita tre eventi esclusivi, capaci di fondere arte della miscelazione, musica e ospitalità in un unico racconto.

L'Hotel Hilton Molino Stucky di Venezia

Venice Cocktail Week, gli eventi allo Skyline Rooftop Bar

Giovedì 23 ottobre, lo Skyline Rooftop Bar ospiterà un bar takeover, che vedrà Valentina Mircea e il suo team insieme a Lorenzo Politano dell’Organics SkyGarden dell’Aleph Rome Hotel e Marco de Filippis del Dry Martini Sorrento in una serata all’insegna del Mancino Vermouth e Altamura Distilleries. A completare l’atmosfera, la musica dal vivo perfettamente in sintonia con lo spirito della location.

Cocktail protagonisti allo Skyline Rooftop Bar dell'Hilton Molino Stucky

Venerdì 24 ottobre, l’attenzione si sposta sul territorio, con un after dinner che rende omaggio al gin artigianale e alla musica jazz. In collaborazione con Craft n Co e con Gin Dei Sospiri, la serata sarà un tributo al saper fare locale, tra distillazioni ricercate e note vellutate. Sullo sfondo un trio jazz accompagnerà gli ospiti in un viaggio tra gusto e suggestione.

Lo Skyline Rooftop Bar dell'Hilton Molino Stucky

Sabato 25 ottobre, infine, sarà il turno di Campari, protagonista di un aperitivo al tramonto pensato per reinterpretare un classico del lifestyle italiano in chiave moderna. Due cocktail esclusivi, uno realizzato con Campari classico, l’altro con il Mezcal, accompagneranno gli ospiti in un’esperienza contemporanea, impreziosita da un DJ set con performance live di percussioni.

Skyline Rooftop Bar, Valentina Mircea celebra la Venice Cocktail Week

Per tutta la settimana, lo Skyline Rooftop Bar proporrà una selezione di cocktail in edizione limitata, ideati da Valentina Mircea e il suo team per celebrare l’essenza della Venice Cocktail Week. Creazioni originali che raccontano Venezia attraverso accostamenti inaspettati e tecniche raffinate. Tra le esperienze proposte, anche il Cubo della Fortuna: un gioco in cui gli ospiti lanciano un dado che rappresenta sei distillati d’eccellenza (Altamura Vodka, Gin Sospiri, Select Aperitivo, Nikka Whisky, No.3 London Dry Gin e Cachaça Blu).

Valentina Mircea

Il risultato diventa il cuore del cocktail, realizzato al momento dai bartender per dare vita a un drink unico e irripetibile, nato dal caso e dalla passione. In una città che continua a sorprendere per bellezza e vitalità, l’Hilton Molino Stucky offre uno sguardo unico, autentico e sorprendente su Venezia, tra memoria industriale, eleganza moderna e spirito cosmopolita.