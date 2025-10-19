Lucca Comics: dove mangiare e dormire per vivere l’evento più atteso dai nerd

Lucca ormai è un simbolo, fatto di inchiostro, pioggia e vestiti da cosplayer del Lucca Comics & Games. Ma prima di essere un luogo in cui migliaia di appassionati hanno dato vita alle proprie fantasie, Lucca era una città che ha saputo custodire se stessa nei secoli.

Veduta panoramica aerea di Lucca e della Cattedrale di San Michele in Foro

Circondata da mura rinascimentali perfettamente intatte, lunghe circa 4,2 km e percorse da un bel viale alberato, Lucca offre un percorso unico tra bastioni, baluardi e panorami urbani. Salire sui bastioni è quasi un rito: da lì si gode una vista a 360°, con i tetti rossi, le chiese, la torre Giunigi e, all’orizzonte, le colline lucchesi, dipinte sulla linea dell’orizzonte.

Veduta del Baluardo di Santa Croce sulle Mura di Lucca, con il suo splendido parco

Nel 2025, Lucca Comics & Games torna dal 29 ottobre al 2 novembre e, con il tema ufficiale French Kiss, trasforma vicoli, piazze, palazzi e chiese in scenografie vive, pronte a ospitare autori, fan, performance e incontri unici. È l’occasione perfetta per riscoprire Lucca in uno stato elettrico, tra arte, cultura pop, elementi medievali e atmosfere contemporanee.

La storia di Lucca

Passeggiare per Lucca è come entrare in un libro che si riapre ogni volta. Le mura rinascimentali, integre e percorribili in bicicletta o a piedi, regalano viste suggestive sui tetti rossi, sulle torri che spuntano tra i tetti e sulle colline circostanti. Lungo il perimetro delle mura si alternano bastioni, giardini pensili e angoli d’incontro che diventano palcoscenici naturali durante il festival.

Piazza dell'Anfiteatro vista dall'alto

Lucca vanta origini romane: era la colonia di Lucus Augusti, dedicata al bosco sacro di Augusto. Nel Medioevo prosperò come libero comune, sviluppando una floridezza economica legata alla seta e al commercio. Nel Rinascimento, le porte e le torri furono ampliate; la torre Guinigi, con il suo giardino pensile (lecci sulla sommità), è uno dei simboli più emblematici della città. Le chiese di San Michele in Foro, San Frediano e San Martino custodiscono tesori artistici: mosaici, pale d’altare, lapidi antiche e opere sacre che raccontano secoli di fede e creatività.

Piazza San Giovanni e la cattedrale di San Martino

Lucca è anche la città delle centomila chiese - che nel tempo si sono ridotte, ma nelle sue vie si respirano tracce di conventi, oratori, cappelle, chiostri nascosti. Ogni angolo del centro racconta una stratificazione architettonica: porticati, logge, palazzi storici restaurati con cura, botteghe artigiane e piccoli teatri nascosti. Le piazze - piazza dell’Anfiteatro, piazza Napoleone, piazza San Michele - pulsano di vita, specialmente durante il festival, quando assumono il ruolo di stage all’aperto.

Perché visitare Lucca durante il festival

Lucca Comics & Games è una festa urbana che trasforma la città in una mappa interattiva di meraviglie. Ogni anno, durante l’ultima settimana di ottobre e l’inizio di novembre, stand, padiglioni, performance, concerti e mostre invadono ogni angolo: dalle piazze principali alle chiese storiche, dai palazzi gentilizi alle stradine più nascoste. La bellezza è che partecipare al festival dà diritto anche a riscoprire la città: lunghe file di fumettisti emergenti, incontri con autori famosi, tornei di giochi da tavolo, stand di giochi indie, palco per musiche pop e cosplay. Le mura ospitano installazioni artistiche, le chiese mostre di tavole originali, palazzi storici spazi espositivi.

Piazza affollata nel cuore di Lucca durante il festival

Nel 2025, il tema è “French Kiss” - un tributo alla cultura francese nella nona arte - e l’immagine ufficiale è firmata da Rébecca Dautremer. Tra gli eventi speciali, spicca la prima mostra monografica in Italia dedicata a Tetsuo Hara, autore di Hokuto no Ken, con oltre 100 opere esposte nella Chiesa dei Servi. Il padiglione francese “HEXAGONES” porterà nella città di Lucca i nomi della bande dessinée: Moebius, Claire Bretécher, Florence Cestac e Edmond Baudoin.

Lucca Comics & Games trasforma ogni angolo della città in un palcoscenico a cielo aperto

Altri ospiti attesi: Rick Riordan (Percy Jackson), Cassandra Clare (Shadowhunters), Milo Manara, Leo Ortolani, Zerocalcare, il fumettista canadese Guy Delisle, Ariel Olivetti, i vertici di Dark Horse Media come Mike Richardson e David Scroggy. Nel mondo dei videogiochi, il festival ospita Hideo Kojima (con Death Stranding 2) e Keiichiro Toyama, creatore di Silent Hill. Anche il padiglione francese HEXAGONES ospiterà nomi come Florence Cestac ed Edmond Baudoin, portavoce della bande dessinée contemporanea.

Migliaia di fan danno vita ai loro personaggi preferiti durante l’evento

Il festival si articola tra palchi, padiglioni, mostre, workshop, concerti, aree gaming, aree cosplay. Per esempio Netflix torna con un evento speciale legato all’anteprima della quinta stagione di Stranger Things, mentre il palco musicale di Piazzale Verdi accoglie artisti come Max Pezzali, Omar Pedrini, Elio e Le Storie Tese, The Bloody Beetroots, DJ Matrix e Giorgio Vanni.

Stand tematici e allestimenti spettacolari animano le piazze e le strade, tra sorprese e anteprime

Le cabine di street food, spazi tematici come Japan Town o Japan Palace, e le mostre immersive distribuiscono l’esperienza in tutta la città, trasformando il centro storico in un gigantesco palcoscenico pop.

Ogni anno Lucca Comics & Games regala momenti indimenticabili per appassionati e curiosi

L’edizione 2025 rinnova anche lo spazio Kids e “Lucca Junior”, ampliando laboratori per le scuole e stand ludici interattivi, oltre a concerti in piazza su vari palchi cittadini. Per i fan del cosplay, le strade diventano passerelle, e ogni sera molti attendono il concerto finale o gli eventi notturni a tema pop-culture.

Gastronomia a Lucca Comics: tra tradizione, novità e street food

Durante il festival, il tempo per mangiare è un bene prezioso. Tra le modalità più gettonate per pranzare c’è il da asporto: consente di mangiare velocemente ma restando liberi di riposare o continuare a esplorare.

Per esempio, il ramen d’asporto è ormai un must del festival: stand Love Ramen nei padiglioni Japan Palace e Japan Town vendono confezioni con acqua calda inclusa, per ricreare il brodo al momento. Anche il chiosco ManGiappone offre street food giapponese dolce e salato. Per chi preferisce qualcosa di più classico e restare seduto comodamente a gustare qualcosa di speciale, consigliamo:

Buca di Sant'Antonio

Attivo dal 1782, questo ristorante è oggi guidato dalle famiglie Barbieri e Pacini, con Giuliano Pacini come chef, abile a interpretare la tradizione lucchese con materie prime eccellenti e tecniche gastronomiche che ne esaltano i sapori.

La sala del ristorante Buca di Sant'Antonio

Il servizio è attento e la cantina offre una valida selezione di vini. Piatti imperdibili includono l'uovo cotto a 60° con crema di tartufo. La garmugia, una zuppa con fave, carciofi, salsiccia e i tordelli lucchesi. L'ambiente è elegante e accogliente, con un arredamento che richiama la tradizione toscana.

Buca di Sant'Antonio Via della Cervia, 3 55100 Lucca Tel +39 0583 55881

Ristorante Giglio

Situato in Piazza del Giglio, di fronte al Teatro Comunale, il Ristorante Giglio è noto per la sua cucina italiana raffinata e per l'ambiente elegante. Recentemente, i proprietari hanno scelto di rinunciare alla stella Michelin per offrire un'esperienza più informale e accessibile.

La sala del ristorante Giglio

Il menu include piatti come i gamberi reali con melograno e il risotto al Chianti. La location è ideale per una cena elegante dopo una giornata alla fiera. L'arredamento è raffinato, con sale affrescate e una veranda che si affaccia sulla piazza.

Ristorante Giglio Piazza del Giglio, 2 55100 Lucca Tel +39 0583 494058

Peperosa

Situato in Piazza dell'Anfiteatro 4, Peperosa è un ristorante che fonde la tradizione culinaria toscana con influenze moderne e creative. La cucina, sotto la guida della chef Simona, propone piatti che nascono dalle tradizioni ma si evolvono grazie alle diversità culturali, all'utilizzo dei migliori ingredienti del territorio e alle tecniche di cottura che esaltano le materie prime.

La sala del ristorante Peperosa

Il menu offre una selezione equilibrata di piatti a base di carne e pesce, con un tocco di creatività che li rende unici. L'ambiente è elegante e accogliente, con un arredamento che richiama la tradizione toscana. La posizione in Piazza dell'Anfiteatro, una delle piazze più belle della Toscana, aggiunge un fascino particolare all'esperienza culinaria.

Peperosa Piazza dell'Anfiteatro, 4 55100 Lucca Tel +39 0583 082361

Nida

Situato in Via Nicola Barbantini 338, Nida è un ristorante che propone un nuovo format di cucina emozionale. Guidato dallo chef Masaki Kuroda, Nida invita gli ospiti a intraprendere un viaggio nei ricordi gustativi dello chef.

Gli interni del ristorante Nida

La proposta culinaria spazia tra ramen, takoyaki, tempura e sashimi, combinando tecniche moderne e ingredienti selezionati con cura. Accanto ai piatti, un’ampia selezione di sake e vini biodinamici, curata dalla sommelier Sabrina Falconi, completa un’esperienza enogastronomica unica. Nida offre anche un servizio di take away, ideale per chi desidera gustare la cucina giapponese durante la fiera.

Nida Via Nicola Barbantini, 338 55100 Lucca Tel +39 375 6486320

Ristorante Il Mecenate

Situato in Via del Fosso 94, Il Mecenate è una trattoria che celebra la cucina lucchese autentica e senza fronzoli. La sua filosofia si riflette nel motto: “L'unica Osteria con un buco nel calzino… e che non lo nasconde!”.

La sala interna del ristorante Il Mecenate

Il menu propone piatti tipici come i tordelli lucchesi, la trippa e il budino di pane, preparati con ingredienti locali e stagionali. L'atmosfera è conviviale e rustica, situata in un antico edificio lungo il “fosso” della città. Il rapporto qualità-prezzo è considerato eccellente, rendendo Il Mecenate una scelta ideale per chi desidera un'esperienza culinaria autentica e accessibile.

Ristorante Il Mecenate Via del Fosso, 94 55100 Lucca Tel +39 0583 511861

5 alberghi speciali e comodi per il festival

Quando partecipi a un evento come Lucca Comics, la comodità conta: niente tragitti lunghi con i bagagli e facilità di accesso ai padiglioni. Ecco cinque hotel che combinano posizione strategica, atmosfera e servizi.

Grand Universe Lucca Autograph Collection

Posizionato in pieno centro storico, tra Piazza del Giglio e Piazza Napoleone, questo hotel combina storia, design contemporaneo e comfort elevato. Le camere (circa 55 in totale) sono belle, con soffitti alti, pavimenti in parquet/scuro, tonalità Toscane (gialli, blu, prugna, toni caldi), arredi eleganti che mescolano elementi classici e moderni. Alcune stanze offrono vista su piazze storiche, altre hanno comfort extra, suites con aree living.

Una suite del Grand Universe Lucca

Servizi di hotel degni di un evento come Lucca Comics: concierge, colazione internazionale, ristorante interno (Legacy Restaurant & Bistro), rooftop bar - Martin Des Orsyn Sommità Rooftop - con vista sulle piazze, selezione di champagne e vini, cocktail raffinati. Perfetto per chi vuole essere a due passi dagli eventi, ma anche rilassarsi tra la bellezza di Lucca.

Grand Universe Lucca Autograph Collection Piazza Del Giglio, Piazza Napoleone, 1 55100 Lucca Tel +39 0583 40041

Hotel Ilaria & Residenza dell'Alba

Situato in un antico convento ristrutturato, l'Hotel Ilaria offre camere eleganti con vista sulle mura di Lucca. La Residenza dell'Alba, parte della stessa struttura, offre appartamenti indipendenti con cucina. Entrambe le strutture sono a pochi passi dal centro storico e ideali per chi partecipa al Lucca Comics & Games.

Una suite dell'Hotel Ilaria

Le camere sono eleganti e dotate di tutti i comfort moderni. Gli ospiti possono usufruire di una colazione ricca e variegata, di una palestra e di un'area benessere. La posizione centrale rende l'hotel ideale per partecipare agli eventi del Lucca Comics & Games e per esplorare la città.

Hotel San Luca Palace

L'Hotel San Luca Palace è un elegante hotel a 4 stelle che offre camere moderne e confortevoli, molte delle quali con vista sulle mura storiche della città. Gli ospiti possono godere di una ricca colazione a buffet, un centro fitness e un'area lounge accogliente.

Una stanza dell'Hotel San Luca Palace

La posizione centrale permette di raggiungere facilmente a piedi le principali attrazioni turistiche e gli eventi del Lucca Comics & Games. I servizi includono una palestra, un centro benessere e una terrazza panoramica.

Hotel Alla Corte degli Angeli

Situato in un edificio storico nel centro di Lucca, questo hotel offre camere eleganti con arredi d'epoca e comfort moderne, alcune delle quali con vista sulle mura storiche. Gli ospiti possono usufruire di una colazione a buffet e di un centro benessere.

Una suite dell'Hotel Alla Corte degli Angeli

La posizione tranquilla e la vicinanza al centro storico rendono questa struttura ideale per un soggiorno rilassante durante il Lucca Comics & Games. I servizi includono Wi-Fi gratuito, un bar e un servizio di noleggio biciclette.

Hotel Alla Corte degli Angeli Via Degli Angeli, 23 55100 Lucca Tel +39 0583 469204

Hotel Rex

L'Hotel Rex di Lucca offre un soggiorno confortevole e conveniente, ideale per chi partecipa al Lucca Comics & Games 2025. Infatti l'hotel gode di una posizione strategica: a soli 100 metri dalla stazione ferroviaria e a 5 minuti a piedi dal centro storico, permettendo di esplorare facilmente le bellezze della città e partecipare agli eventi della fiera.

Una stanza dell'Hotel Rex

È consigliabile prenotare in anticipo, soprattutto per chi fosse interessato all’evento, per assicurarsi la migliore tariffa e disponibilità. Con camere dotate di tutti i comfort moderni, una colazione ricca e un’ottima offerta tra qualità e prezzo, rappresenta una scelta ideale per i visitatori.