Festa del Torrone: un viaggio tra showcooking, tradizioni e contaminazioni musicali

Tutto pronto a Cremona per la 28ª edizione della Festa del Torrone, che si svolgerà da sabato 8 novembre a domenica 16 novembre. La splendida cittadina lombarda si prepara a celebrare la festa più dolce. Si tratta di un evento ricco di novità, emozioni e omaggi alle eccellenze locali.

Festa del Torrone, l'edizione 2025

L’edizione 2025, dedicata al tema della musica si arricchisce di laboratori, show-cooking, visite guidate, spettacoli e tour alla scoperta della storia della città e del suo territorio. Cremona si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. Il Premio del Torrone D’oro si sdoppierà per rendere omaggio a due personaggi famosi di Cremona. Il primo weekend della Festa del Torrone sarà dedicato all’Eccellenza artistica e musicale, con il conferimento del prestigioso premio Torrone d’oro alla leggendaria cantante cremonese Mina Mazzini. Il secondo weekend sarà dedicato all’Eccellenza Culinaria con il riconoscimento a Daniele Persegani, uno dei cuochi più amati della tv italiana.

Cremona si prepara ad ospitare la 28ª edizione della Festa del Torrone

Quest’anno Cremona incanterà i visitatori con un programma variegato che fonde cultura, gastronomia e innovazione. Tra le attrazioni più curiose, spiccano due maxi installazioni dove il torrone sarà inevitabilmente il grande protagonista. Un omaggio alle Olimpiadi 2026, gli anelli verranno realizzati interamente di torrone per un’installazione che promuove l’unione tra sport e cultura, trasformando il torrone in un simbolo di passione condivisa. Ma le sorprese non finiscono qui, sarà preparato un enorme torrone a forma di maxi cotechino, esposto in Piazza Roma realizzato dalla Rivoltini Alimentare Dolciaria di Vescovato, una creazione che trasforma un simbolo salato del territorio in un’opera dolce e profumata al miele.

Secondo la tradizione il torrone è nato a Cremona nel 1441

Al termine della presentazione, il torrone sarà distribuito al pubblico, offrendo un assaggio unico di storia gastronomica, che risale secondo la storia alle nozze di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza a Cremona nel 1441. Infatti pare che questo dolce goloso abbia preso il nome dal Torrazzo della città. Si dice che siano stati scelti gli ingredienti a simbolo del matrimonio: miele per la dolcezza, mandorle per la forza e l’albume montato a neve per la forza e la rinascita. La piazza del Comune diventerà uno dei cuori pulsanti della kermesse, animata da attività interattive per grandi e bambini. Sotto la Loggia dei Militi, Sperlari offrirà un’esperienza immersiva nel torrone in modo innovativo, ma non solo sarà possibile ascoltare, tramite cuffie e dispositivi interattivi, un jingle esclusivo interpretato dalla voce inconfondibile di Mina dedicato a Sperlari un’esperienza che unisce dolcezza, tradizione musicale e tecnologia.

Torrone protagonista a Cremona

Infine, il Bauttino 3D di Vergani porterà il torrone nel mondo pop con un’installazione interattiva pensata per creare contenuti originali da condividere sui social, trasformando l’iconico torroncino ricoperto di cioccolato in un’opportunità creativa. La Festa del Torrone 2025 si preannuncia come un evento imperdibile, capace di raccontare Cremona attraverso la sua storia, i suoi sapori e la sua capacità di reinventarsi. Un’occasione speciale per vivere la città con occhi nuovi.

Festa del Torrone, ospiti d'eccezione

Contaminazione è il “fil rouge” della manifestazione di quest’anno, infatti il pubblico potrà assistere alle performances degli Heart of Italy Pipe Band di Nonantola (Modena) con il suono delle cornamuse e tamburi; i Frustatori di Brisighella, che incanteranno con il linguaggio “frustato”. Francesco Redi guiderà il pubblico al Tiramisù al Torrone Rivoltini; l’Associazione italiana Sommelier di Sakè proporrà un abbinamento tra il torrone e il fermentato giapponese. Ospite d’eccezione sarà il grande Maestro Pasticcere Sal De Riso, che offrirà al pubblico un tripudio di raffinatezza dolce. Sul palco salirà Enrico “Chicco” Cerea, celebre chef del Ristorante “Da Vittorio” di Brusaporto insieme Daniele Persegani, noto volto della Tv ed Edoardo Raspelli, giornalista e critico gastronomico, Dario Loison, noto per i suoi lievitati e Renato Ardovino, icona del cake design.

Festa del Torrone: la presentazione dell'edizione 2025

La manifestazione è promossa e sostenuta dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, con il patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Cremona. Si ringraziano gli sponsor che, anche quest'anno, confermano il loro supporto: Sperlari Srl, Rivoltini Alimentare Dolciaria srl, Vergani spa, Pernigotti spa e il Centro Commerciale Cremona Po. La kermesse è stata presentata durante una conferenza stampa alla presenza di Andrea Virgilio, sindaco di Cremona e Gian Domenico Auricchio, presidente della Camera di Commercio, Roberto Mariani, presidente della Provincia di Cremona, Luca Burgazzi, assessore al Turismo di Cremona, Riccardo Viani, ad Sperlari, Daniele De Stefani, direttore commerciale Vergani, Massimo Rivoltini, ad dell'omonima azienda, Fabio Zanelli, direttore del centro commerciale "Cremona Po" e Stefano Pellicciardi, Responsabile SGP Grandi Eventi.