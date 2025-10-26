Il Cantuccio di Maria: a Viterbo una coppia, un sogno e una cucina che sa di autenticità

Nel cuore del centro storico di Viterbo, a pochi passi da piazza Fontana Grande, in via delle Fabbriche, sorge Il Cantuccio di Maria, un ristorante che a poco a poco si sta ritagliando il suo posticino nella scena gastronomica cittadina. Aperto nell’estate del 2023, annoveriamo questo locale tra le scoperte più piacevoli dell'anno in Tuscia: una realtà giovane, viva e sincera, che unisce accoglienza e qualità senza ostentazioni o particolare clamore.

La sala del ristorante

Situato in una posizione perfetta per una sosta durante una passeggiata nel centro storico di Viterbo o dopo una visita al quartiere medievale di San Pellegrino, Il Cantuccio di Maria è quel tipo di ristorante in cui si sta bene sin da subito, e che si torna volentieri a frequentare. È un luogo che sa essere contemporaneo senza rinnegare la tradizione, dove l’essenzialità si fa virtù e la semplicità diventa sinonimo di autenticità.

Il Cantuccio di Maria: una coppia under 40 al timone

A guidarlo sono Maria e Alessandro, una coppia under 40 proveniente dalla vicina Sant’Eutizio, paesino distante pochi chilometri da Viterbo. Lei, dopo anni trascorsi in diverse cucine della provincia, ha deciso di fare il grande salto e portare la sua idea in un progetto tutto suo. Lui, con un passato professionale in altri settori e una lunga esperienza da cameriere nei weekend, oggi si occupa della sala, trasmettendo ai clienti lo stesso calore e la stessa passione che animano la cucina. Insieme, hanno creato un ristorante che sa comunicare attraverso i piatti la sua atmosfera autentica, grazie a una proposta gastronomica tanto semplice quanto curata.

I proprietari Alessandro e Maria, rispettivamente in sala e cucina

Il Cantuccio di Maria, ristorante in un palazzo storico

L’ambiente, che si apre all’interno di un affascinante palazzo storico, è caldo e informale. Non ci sono fronzoli, ma un’eleganza discreta che si percepisce nei dettagli: nei toni naturali dell’arredo, nella luce morbida, nell’accoglienza mai invadente. È un luogo che fa stare bene, dove si viene per mangiare, certo, ma anche per ritrovare un senso di familiarità e genuinità. La cucina di Maria riflette la stessa filosofia. È una cucina di sostanza, che valorizza i prodotti del territorio senza chiudersi in un rigido localismo. Le materie prime sono selezionate con cura, trattate con rispetto e interpretate con equilibrio, in piatti che puntano su sapori netti e riconoscibili. La tradizione viene rivisitata con misura, senza stravolgimenti ma con la giusta dose di personalità.

Cosa si mangia a Il Cantuccio di Maria

L’esperienza comincia con un piccolo appetizer: abbiamo provato il finto mini pomodoro ripieno di pappa al pomodoro, un omaggio giocoso alla cucina toscana reinterpretata con leggerezza. Dalla carta emergono piatti che spaziano dalla carne al vegetariano, sempre espressi e preparati al momento.

Tartare con alici e cappero

Tra gli antipasti, le tartare sono tra le proposte più apprezzate, con varianti di fassona piemontese, marchigiana e scottona, accompagnate da condimenti che ne esaltano la qualità senza coprirne la delicatezza.

Strozzapreti al ragù di pollo, faraona e coniglio

I primi piatti incarnano alla perfezione lo spirito del locale: comfort food dal gusto deciso, come gli strozzapreti al ragù “domestico” di pollo, coniglio e faraona, profumati da una generosa grattata di tartufo. Ogni giorno Maria prepara personalmente la pasta fresca, e si sente. C’è la cura artigianale di chi non ha fretta e vuole offrire un piatto che racconti qualcosa di sé.

Vellutata di cavolfiore e mela granny smith

Tra i secondi spicca la faraona cotta a bassa temperatura, ripiena di castagne e salsiccia, avvolta da fettine di guanciale che le conferiscono un tocco di sapidità e ulteriore gusto. È un piatto che rappresenta bene l’anima del ristorante: concreto, appagante, ma elegante nella presentazione e nei contrasti di sapori.

Faraona ripiena e guanciale

Per gli amanti della carne più decisa, non mancano le tagliate alla griglia e le “spade” di bufalo, bocconcini marinati in diverse varianti, che danno spazio anche a una cucina più conviviale e diretta. La carta dei vini, pur non vastissima, accompagna con intelligenza la proposta gastronomica, con etichette prevalentemente laziali e qualche incursione nelle regioni limitrofe. Il Cantuccio di Maria, insomma, è un locale in cui si mangia bene, e si sta bene.