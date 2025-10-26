Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 26 ottobre 2025  | aggiornato alle 14:40 | 115281 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

a lesmo

Lait A.Mare, il ristorante in una villa d'epoca che porta il mare in Brianza

In una villa storica del Novecento, tra luci soffuse e spazi eleganti, a Lesmo (Mb) Lait A.Mare offre un’esperienza di cucina di pesce elegante e sincera, con piatti freschi e tecniche raffinate

di Mauro Taino
Redattore
 
26 ottobre 2025 | 12:30

Lait A.Mare, il ristorante in una villa d'epoca che porta il mare in Brianza

In una villa storica del Novecento, tra luci soffuse e spazi eleganti, a Lesmo (Mb) Lait A.Mare offre un’esperienza di cucina di pesce elegante e sincera, con piatti freschi e tecniche raffinate

di Mauro Taino
Redattore
26 ottobre 2025 | 12:30
 

Quando si pensa alla Brianza, la mente corre facilmente alla frenesia e alla laboriosità. Eppure a Lesmo (Mb), in una villa d’epoca del Novecento, da circa un anno c’è un ristorante in cui i ritmi rallentano, le luci si abbassano - nonostante gli splendidi lampadari - e l’atmosfera, accompagnata da musica soffusa, si fa intima. Le condizioni ideali per gustare una cucina di pesce - tratto distintivo, ma non esclusivo - di Lait A.Mare.

Lait A.Mare, il ristorante in una villa d'epoca che porta il mare in Brianza

Lait A.Mare: la villa

Lait A.Mare, la cucina

Alla guida del locale  c’è la famiglia Perego, nome storico della ristorazione brianzola. Alessandro Perego, patron e chef, insieme alla moglie Federica Sala, ha dato vita a un progetto costruito con passione e attenzione al dettaglio. La filosofia di Alessandro Perego si fonda su un principio chiaro: mantenere viva la tradizione gastronomica, reinterpretandola con equilibrio: «Vogliamo offrire una cucina diretta, leggibile, che sappia emozionare senza complicazioni inutili», spiega Perego.

Lait A.Mare, il ristorante in una villa d'epoca che porta il mare in Brianza

Lait A.Mare: i titolari Alessandro Perego e Federica Sala

L’executive chef Emilio Solano, a Lesmo da aprile, aggiunge: «Mi piace guardare alle cucine orientali, ma lo faccio soprattutto per la ricerca della materia prima e per la massima qualità degli ingredienti. È un modo di lavorare che mette al centro il rispetto del prodotto e l’uso di tecniche interessanti, capaci di valorizzarlo senza snaturarlo».

Lait A.Mare, il ristorante in una villa d'epoca che porta il mare in Brianza

Lait A.Mare: lo chef Emilio Solano

«Ogni tanto - dice ancora - mi piace contaminare qualche piatto con elementi nuovi, ma sempre con grande rispetto. Anche nei piatti più creativi o nei “capricci di mare”, l’obiettivo è offrire una qualità altissima e una cucina pulita, che rispetti l’essenza della materia prima. Ci teniamo molto ad avere in carta sia piatti più tradizionali, per far capire come trattiamo il prodotto, sia piatti più contemporanei, per raccontare la parte più creativa della nostra cucina. È il modo migliore per far percepire il livello delle materie prime che utilizziamo».

Lait A.Mare, il ristorante in una villa d'epoca che porta il mare in Brianza

Lait A.Mare: Spaghetto, crema al burro di plancton, cruditè di cicala di mare

 Lait A.Mare, in equilibrio tra gusto e leggerezza

La scelta del nome “Lait” nasce dall’idea di leggerezza - non solo nel piatto, ma anche nell’esperienza complessiva. «Volevamo creare un luogo dove l’ospite si sentisse accolto come a casa, in un ambiente rilassato e accogliente», sottolinea Federica Sala. L’atmosfera del locale riflette questa visione: spazi luminosi, tonalità calde e un servizio discreto ma attento e vivace al punto giusto contribuiscono a creare un senso di equilibrio tra comfort e raffinatezza.

Lait A.Mare, il ristorante in una villa d'epoca che porta il mare in Brianza

Lait A.Mare: la sala

Lait A.Mare, come si mangia

Dopo il benvenuto dello chef, attento anche ad eventuali intolleranze alimentari, dal “Profondo Blu” arriva il morone, cotto a bassa temperatura e accompagnato da Tapenade di pane alle erbe spontanee, accompagnato dal suo fumetto di lisca.

Lait A.Mare, il ristorante in una villa d'epoca che porta il mare in Brianza

Lait A.Mare: Dal profondo blu: il morone

Un piatto dal sapore avvolgente, delicato ma con una sua personalità in cui il fumetto e la tapenade hanno sapori decisi che però non coprono, ma accompagnano il morone in una portata soffusa che ben si intona con l’atmosfera della sala. Nel calice la sapidità del Masso Bianco della cantina Mantellassi si è rivelata una scelta azzeccata.

Lait A.Mare, il ristorante in una villa d'epoca che porta il mare in Brianza

Lait A.Mare: Polpo di fulmine

Al secondo antipasto arriva un “Polpo di fulmine”, un simpatico gioco di parole che però ben rappresenta il piatto, dove al polpo scottato si accompagnano chorizo saltato, capperi e datterino confit, maionese al plancton e cipolla gentile in agrodolce.

Lait A.Mare, il ristorante in una villa d'epoca che porta il mare in Brianza

Lait A.Mare: Capricci di mare al vapore

Una portata esuberante, dove la maionese al plancton va a smorzare la personalità del chorizo senza mortificarla e dove il Langhe Bianco di Roagna (annata 2022) fa eccome la sua parte per valorizzare tutto l’insieme allungando la persistenza.

Lait A.Mare, il ristorante in una villa d'epoca che porta il mare in Brianza

Lait A.Mare: Il raviolo di calamaro alla Dalì

Se con i “Capricci di mare” (scampo, gambero, canocchia, ostrica, cozze, vongole, calamari, polpo, seppia, ricciola, vinaigrette, zest di limone candito) la materia prima emerge in tutta la sua qualità (e bontà), il “Raviolo di calamaro alla Dalì” (velo di calamaro, caprino di Montevecchia, datterini al forno, crema di alici del cantabrico, stick al nero) si rivela sorprendente nel suo gioco di contrasti. Ad accompagnare le portate  Riesling Pacher Hof 2022.

Lait A.Mare, il ristorante in una villa d'epoca che porta il mare in Brianza

Lait A.Mare: Il bottone di Amare

Il “Bottone di Amare” con ripieno di pesci di scoglio, ristretto di Caciucco e Gambero rosso di Mazara si rivela un gustoso gioco di equilibri e sapori, dove il tocco acido dà una nuova spinta all’insieme, con il ripieno maggiormente delicato che dialoga perfettamente con il ristretto di Caciucco. Nel calice, il Catarratto 2020 di Valle della Luna.

Lait A.Mare, il ristorante in una villa d'epoca che porta il mare in Brianza

Lait A.Mare: La ventresca

A chiudere il percorso - prima del dessert - la Ventresca: saku otoro di tonno rosso japan grade, scottata al carbone, sua riduzione, pak choi stufato, daikon marinato, maionese al miso. Qui la contaminazione orientale è evidente e ancora una volta i contrasti portano ad un piatto equilibrato e gustoso, esaltato da Mason, Pinot Nero di Manincor.

Lait A.Mare, il ristorante in una villa d'epoca che porta il mare in Brianza

Lait A.Mare: Mela in trasparenza

Doppia proposta per il finale che gioca sulle diverse consistenze rimanendo una chiusura ben più che piacevole: “Mela in trasparenza” (aspic di mela e vaniglia, crema e polvere di mela, spuma alla  vaniglia, jablè, olio alla vaniglia) e il Panettone farcito con albicocche del Vesuvio e mandorle di Noto, entrambi accompagnati dal Ben Ryé di Donnafugata.

Lait A.Mare
Piazza Roma 1 20855 Lesmo (Mb)
Tel +39 039 6064482

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Lait A.Mare Lesmo Brianza ristorante di pesce cucina contemporanea materia prima tradizione e innovazione fine dining cucina leggera ristorante elegante dove mangiare in BrianzaAlessandro Perego Federica Sala Emilio Solano
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
CostaGroup
Pavoni
Icam cioccolato
Suicrà
CostaGroup
Pavoni
Icam cioccolato
Suicrà
Grana Padano
Bord Bia

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025