Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 28 ottobre 2025  | aggiornato alle 17:10 | 115337 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

A Isola

M’Amo, l’amore in cucina nel cuore di Milano

Nel cuore dell’Isola a Milano, lo chef Max Paonessa e la compagna Manuela portano in tavola la loro passione con M’Amo: cucina elegante e autentica, dove il Sud incontra Milano in piatti creativi e ricchi di emozione

di Renato Andreolassi
 
28 ottobre 2025 | 15:00

M’Amo, l’amore in cucina nel cuore di Milano

Nel cuore dell’Isola a Milano, lo chef Max Paonessa e la compagna Manuela portano in tavola la loro passione con M’Amo: cucina elegante e autentica, dove il Sud incontra Milano in piatti creativi e ricchi di emozione

di Renato Andreolassi
28 ottobre 2025 | 15:00
 

Creare un'emozione nel cuore milanese dell'Isola» così, lo chef Max Paonessa, descrive lo spirito e la mano che lo guida nel preparare i piatti del suo locale: M’Amo, in via Alserio, a due passi dalla movida meneghina. Piatti di carne e pesce tutt’altro che scontati che risentono dell’impronta comunque e sempre del Sud, dove Max è nato, nelle vicinanze di Soverato, dove ha frequentato l’istituto alberghiero.

M’Amo, l’amore in cucina nel cuore di Milano

Spaghetti scampi e ‘nduja al M‘Amo

Max Paonessa e Manuela: una storia d’amore e di cucina

Calabrese come la sua compagna Manuela, laureata in economia e commercio, che ha deciso di mollare bilanci e conti per seguirlo nell’avventura culinaria. Avventura iniziata prima nei villaggi turistici e poi formatasi per una decina d’anni in Francia e in alcuni ristoranti stellati svizzeri.

M’Amo, l’amore in cucina nel cuore di Milano

Max Paonessa, chef del M'Amo

Dalle radici calabresi all’eleganza meneghina

Dal 2018 l’approdo milanese con M’Amo: il nome è la combinazione delle lettere iniziali e finali dei due creatori, appunto Manuela e Massimo: «Perché tutto - dicono - viene fatto con amore, nel lavoro come nella vita, dall’inizio alla fine, dall’accoglienza alla scelta delle materie prime, alla preparazione di ogni piatto. La scelta del nome e del logo è stata studiata per sintetizzare e far percepire immediatamente la filosofia e l’essenza che il ristorante vuole portare avanti»

M’Amo, l’amore in cucina nel cuore di Milano

La sala del M'Amo

I piatti iconici di M’Amo: gusto, equilibrio e innovazione

I piatti, appunto! Da non perdere sicuramente la capasanta su crema di zucca (magnifica per leggerezza) e petali di tartufo, gli intriganti e saporiti spaghetti scampi e ’nduja, l’originale riso gorgonzola e limoncello, il filetto di branzino su zabaione e avocado e infine una piacevole pancia su cioccolato e frutti di bosco.

M’Amo, l’amore in cucina nel cuore di Milano

Capesanta su crema di zucca e petali di tartufo

Abbinamenti particolari dove si colgono le sfumature di ogni ingrediente. Nessuna prevaricazione.

M’Amo, l’amore in cucina nel cuore di Milano

polpetta del Ma'Mo con spezie

Qualità e passione: l’essenza della cucina di M’Amo

«Il ristorante - sottolinea Max - è nato dalla mia grande passione e dalla ricerca costante della qualità ed equilibrio di sapori, anche innovativi, che porto avanti dal 1990 in Italia e all’estero. Soddisfare i desideri enogastronomici dei nostri clienti è l’intento mio e di Manuela ed è il nostro obiettivo più sincero, per questo abbiamo accuratamente selezionato i nostri fornitori e scelto solo quelli che offrono la massima qualità delle materie prime ed attenzione ad ogni dettaglio».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
M’Amo Milano Isola ristorante cucina tartufo piatti CalabriaMax Paonessa Manuela Massimo
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Parmigiano
Tirreno CT
Pavoni
Robo
Parmigiano
Tirreno CT
Pavoni
Robo
Beachcombers
Fontina DOP

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025