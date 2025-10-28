M’Amo, l’amore in cucina nel cuore di Milano

Creare un'emozione nel cuore milanese dell'Isola» così, lo chef Max Paonessa, descrive lo spirito e la mano che lo guida nel preparare i piatti del suo locale: M’Amo, in via Alserio, a due passi dalla movida meneghina. Piatti di carne e pesce tutt’altro che scontati che risentono dell’impronta comunque e sempre del Sud, dove Max è nato, nelle vicinanze di Soverato, dove ha frequentato l’istituto alberghiero.

Spaghetti scampi e ‘nduja al M‘Amo

Max Paonessa e Manuela: una storia d’amore e di cucina

Calabrese come la sua compagna Manuela, laureata in economia e commercio, che ha deciso di mollare bilanci e conti per seguirlo nell’avventura culinaria. Avventura iniziata prima nei villaggi turistici e poi formatasi per una decina d’anni in Francia e in alcuni ristoranti stellati svizzeri.

Max Paonessa, chef del M'Amo

Dalle radici calabresi all’eleganza meneghina

Dal 2018 l’approdo milanese con M’Amo: il nome è la combinazione delle lettere iniziali e finali dei due creatori, appunto Manuela e Massimo: «Perché tutto - dicono - viene fatto con amore, nel lavoro come nella vita, dall’inizio alla fine, dall’accoglienza alla scelta delle materie prime, alla preparazione di ogni piatto. La scelta del nome e del logo è stata studiata per sintetizzare e far percepire immediatamente la filosofia e l’essenza che il ristorante vuole portare avanti»

La sala del M'Amo

I piatti iconici di M’Amo: gusto, equilibrio e innovazione

I piatti, appunto! Da non perdere sicuramente la capasanta su crema di zucca (magnifica per leggerezza) e petali di tartufo, gli intriganti e saporiti spaghetti scampi e ’nduja, l’originale riso gorgonzola e limoncello, il filetto di branzino su zabaione e avocado e infine una piacevole pancia su cioccolato e frutti di bosco.

Capesanta su crema di zucca e petali di tartufo

Abbinamenti particolari dove si colgono le sfumature di ogni ingrediente. Nessuna prevaricazione.

polpetta del Ma'Mo con spezie

Qualità e passione: l’essenza della cucina di M’Amo

«Il ristorante - sottolinea Max - è nato dalla mia grande passione e dalla ricerca costante della qualità ed equilibrio di sapori, anche innovativi, che porto avanti dal 1990 in Italia e all’estero. Soddisfare i desideri enogastronomici dei nostri clienti è l’intento mio e di Manuela ed è il nostro obiettivo più sincero, per questo abbiamo accuratamente selezionato i nostri fornitori e scelto solo quelli che offrono la massima qualità delle materie prime ed attenzione ad ogni dettaglio».