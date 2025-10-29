Tè dal mondo in un unico luogo: da Isanti, pluripremiata pasticceria in Tuscia

Con l’arrivo dell’autunno e delle prime giornate fredde, da Isanti, la pluripremiata pasticceria di Corchiano (in provincia di Viterbo), si conferma la tradizione del tè. Nella sala dedicata, inaugurata un anno fa, si può vivere un’esperienza sensoriale unica tra profumi, aromi e rituali che arrivano da ogni parte del mondo.

Isanti, a Corchiano (VT) l'autunno è all'insegna dei tè dal mondo

Lo spazio dedicato, che da poco ha compiuto un anno, firmato Isanti è oggi un punto di incontro nella Tuscia per chi ama il tè in tutte le sue sfumature: oltre trenta varietà accuratamente selezionate dalla proprietaria Monia Achille, dai tè neri più intensi ai verdi più delicati, fino ai bianchi, oolong e Pu’er. Ogni infusione è servita con la cura del dettaglio che contraddistingue la filosofia del locale, accompagnata da pasticceria artigianale in perfetto abbinamento: biscotti al burro, dolcetti speziati, torte da forno e piccole creazioni fresche del laboratorio.

Monia Achille, della pasticceria Isanti

Tè: i riti inglesi e marocchino su prenotazione

Grazie all’intuizione di Monia, pasticcera pluripremiata a livello nazionale e internazionale, da Isanti il tè non è solo una bevanda ma un rito da vivere nella sua autenticità. Su prenotazione, è possibile partecipare all’esperienza del tè all’inglese, con scones, sandwich, shortbread e marmellate, oppure lasciarsi affascinare dal rito marocchino, con tè alla menta servito nei tradizionali bicchierini decorati e accompagnato da dolci orientali e frutta secca. Due mondi lontani che si incontrano a Corchiano, due atmosfere che raccontano culture diverse ma unite dal piacere della convivialità.

Su prenotazione, disponibile il rito del tè alla marocchina

Il calore dell’autunno in tazza

Con l’aria che si fa più fresca, la sala da tè di Isanti diventa il luogo perfetto per una pausa lenta e raffinata. È uno spazio raccolto, luminoso e accogliente, dove rifugiarsi per un pomeriggio di gusto e tranquillità, magari scoprendo un tè mai assaggiato prima o riscoprendo il piacere dei grandi classici.

La piccola pasticceria

Tra una tazza fumante e una fetta di torta appena sfornata, da Isanti si celebra il ritorno alla calma, al tempo dedicato a sé e ai piccoli piaceri quotidiani. Un appuntamento d’autunno che profuma di spezie, biscotti e storie da raccontare.