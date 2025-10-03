Torna il Tevere Day: a Roma dieci giorni di eventi lungo il fiume

Al via lunedì 6 ottobre il Tevere Day 2025, la grande festa che Roma e i suoi cittadini dedicano al Tevere, il fiume che ha veicolato nei secoli la storia e la crescita della Città Eterna. Diventata negli anni un modello di cittadinanza attiva e di partecipazione collettiva, l’iniziativa è realizzata con il contributo di Roma Capitale, della Regione Lazio, dell’Istituto del Credito sportivo e culturale e con la partnership di Acea, Banca del Fucino, Bulgari, Enel, Open Fiber, Garbage Group, POIS, Litografia Bruni In. Coinvolte circa 200 associazioni culturali, sportive, ambientali e sociali nel realizzare un ricco programma, articolato in dieci giorni, fino al 16 ottobre, con oltre 150 eventi che si svolgeranno intorno alle banchine e nei parchi e lungo oltre 80 km di fiume, da Nazzano Farfa a Ostia e Fiumicino.

A Roma torna il Tevere Day

Oltre che una festa e un tributo al grande fiume, il Tevere Day si trasforma in un grande contenitore di energie e competenze diffuse, capace di generare comunità e di costruire un modello partecipativo che guarda al futuro, come è emerso dagli interventi degli organizzatori alla presentazione del programma in Campidoglio, nella Sala Giulio Cesare, aperta dal saluto di Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina.

Parchi fluviali e cittadinanza attiva

«Anche quest’anno confermiamo il nostro convinto sostegno al Tevere Day - ha detto Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale - perché si è affermato come un evento di città, capace di raccogliere attorno al rilancio del fiume una vasta e vitale rete di associazioni e comitati impegnati in un lavoro appassionato di tutela e di cittadinanza attiva. Questa settima edizione, inoltre, assume un particolare significato poiché si svolge nell’anno che ha visto l’apertura dei cinque parchi fluviali di Ponte Milvio, Foro Italico, Prati dell’Acqua Acetosa, Lungotevere delle Navi e Ostia Antica, realizzati dall’amministrazione recuperando aree del Tevere abbandonate e degradate, restituendole alla città come nuovi spazi per il tempo libero, lo sport e la riscoperta dell’ecosistema del fiume con l’obiettivo di rimetterlo al centro della vita della città».

La conferenza stampa di presentazione del Tevere Day 2025

La riqualificazione avrà anche l’effetto di ampliare l’offerta turistica, secondo l’assessore ai Grandi eventi, turismo e moda Alessandro Onorato. «È fondamentale - ha detto - trasmettere ai visitatori che il patrimonio storico, naturalistico e monumentale di Roma non si limita solo nel sito Unesco, ma è esteso in ogni quartiere, dove ci sono luoghi che da soli valgono un biglietto per Roma. Il Tevere è l’elemento che unisce la città e tutte le ricchezze, dal Circo Massimo a Ostia Antica». Pieno il supporto della Regione Lazio, espresso dall’assessore alla Mobilità e alla tutela del territorio Fabrizio Ghera. «Questo fiume è la culla della storia di Roma e noi vogliamo valorizzarlo, rendendolo sempre più fruibile per i cittadini».

I risultati raggiunti e il riconoscimento Unesco

A sei anni dalla prima edizione, il lavoro costante dell’Associazione Tevere Day APS, sempre a stretto contatto con le istituzioni territoriali e regionali, ha portato a risultati concreti e visibili, per Alberto Acciari, presidente Tevere Day APS. «Sono stati realizzati i parchi d’affaccio lungo il fiume - ha detto - le sponde sono state sistemate, i muraglioni puliti, ed è arrivato, importantissimo, il riconoscimento Unesco per la parte centrale del fiume a Roma e oggi il Tevere, per decenni trascurato, oggi torna al centro della vita cittadina. C’è ancora tanto da fare ma intanto siamo felici per questi primi importanti traguardi che si ritrovano negli spazi restituiti alla città».

Le gite in battello sul fiume Tevere

Per Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, il Tevere può e deve diventare una delle strutture portanti del futuro di Roma e di una nuova idea di città, centrata sulla transizione ecologica, la mobilità sostenibile e la rigenerazione urbana. «Già con il Giubileo - ha detto - abbiamo avviato un’importante opera di trasformazione: 40 milioni di euro per la sicurezza idraulica e la manutenzione straordinaria. Nelle scorse settimane, poi, abbiamo approvato il Piano strategico operativo del Tevere, che in campo mette oltre 800 progetti per ridurre la distanza, fisica e simbolica, tra la città e il suo fiume, un laboratorio di innovazione urbana e sociale per costruire un paesaggio vivo da attraversare, abitare e custodire. Il Tevere Day, anche quest’anno, sarà dunque un’importante occasione per accendere i riflettori sul rapporto tra Roma e il fiume che, finalmente, torna a connettere, generare valore e ispirare futuro».

Navigazione turistica e Tevere balneabile

Si punta ad aprire nuovi tratti di navigazione turistica a nord del Parco Regionale Nazzano Farfa, denominato “alla ricerca delle anse del Tevere”, iniziative sperimentali come gli hop-on hop-off in battello a Roma ed escursioni a Fiumicino e le gite lungo le sponde. L’altro tema di grande attualità di cui si parlerà sarà quello del Tevere balneabile, rilanciato dal sindaco Roberto Gualtieri a Osaka come obiettivo futuro. Previsti dialoghi con esperti, istituzioni e cittadini, come parte integrante della visione per Roma 2050, che immagina tre linee di sviluppo: la città antica, il raccordo anulare e, in linea con le grandi capitali europee, le vie d’acqua.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri

La campagna “Noi siamo Tevere” è stata il grande teaser che ha preceduto il Tevere Day, con iniziative di pulizia, affissioni, eventi culturali e incontri partecipativi. Da questa esperienza sono nati i “Condomini noi siamo Tevere”, gruppi di associazioni e cittadini per partecipare alla manutenzione dei parchi d’affaccio. Il programma prevede anche "Lezioni di ambiente", un’iniziativa a favore degli studenti e delle famiglie, sviluppata da Teverevivo, joint venture tra Tevere Day e Marevivo, che si svolgerà, dal 9 al 12 ottobre, a Nazzano-Farfa (Nord), Scalo de Pinedo (Centro) e Ostia-Fiumicino (Sud).

Cultura, sport e spettacoli

La cultura avrà un ruolo centrale con mostre, visite guidate, convegni e installazioni: dal lancio dell’Archivio Tevere a Palazzo Valentini, al percorso luminoso Luminis sui muraglioni da Ponte Garibaldi a Ponte Sisto, voluto da Tevereterno, dalle passeggiate del Touring Club Italiano ai musei archeologici e ai luoghi della memoria. Non mancherà lo sport nei parchi d’affaccio e lungo il fiume con iniziative da parte di Federazioni Sportive e Asd del territorio, open day di canottaggio, tornei di padel, masterclass di fitness, attività inclusive per persone con disabilità, per anziani, villaggi sportivi per famiglie e dimostrazioni di discipline outdoor, dalla scherma allo skateboard. La musica e gli spettacoli saranno al centro del Festival Musicale dei Municipi, con bande, cori, orchestre popolari, danze, affiancati da attività ludiche per bambini e famiglie. La navigazione turistica avrà momenti dedicati, dalle escursioni in battello al centro di Roma alle gite a Fiumicino e Nazzano Farfa, fino agli aperitivi in barca con musica, con laboratori sul riuso, attività di citizen science, aperture dei parchi d’affaccio e stand divulgativi con Roma Natura, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, enti e associazioni.

Al Tevere Day spazio anche allo sport

Tra queste anche il collettivo di giustizia climatica Climate Pride, che nelle giornate del 9 e 10 ottobre, allo Scalo de Pinedo, racconterà ai partecipanti il ruolo fondamentale dell’attivismo e delle persone a sostegno delle iniziative per la salvaguardia ambientale. Con “Parliamo di Tevere” previste presentazioni di libri in biblioteche e musei in tutta la città. Da segnalare lo spettacolo regalato da Roberto Ciufoli alla città, Righetto, eroe de Trastevere, che inaugurerà il Festival Musicale, l’installazione Baci al Tevere dedicatagli dall’artista Patrizia Pfenninger e collocata sulle sponde sotto Castel Sant’Angelo, l’azione ambientalista Esorecycling che raccoglierà, per un riciclo attivo, tutte le scarpe sportive usate, l’apertura straordinaria dei siti archeologici di Isola Tiberina (Ospedale Isola-Priorato San Bartolomeo) e le Passeggiate giubilari per riscoprire gli antichi cammini dei pellegrini.