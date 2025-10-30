Al Four Seasons Hotel Milano i panettoni firmati da Stefano Trovisi

È approdato al Four Seasons Hotel Milano da pochi mesi e ha già lasciato il segno per il prossimo periodo natalizio. Anzi, un doppio segno. L’executive pastry chef Stefano Trovisi presenta nel formato da 1 chilogrammo il Classico Panettone e la Limited edition. Saranno in carta dal 17 novembre al 6 gennaio 2026.

Stefano Trovisi con i suoi panettoni

Panettone al Four Seasons, dal Classico alla Limited edition

«Il Classico viene servito con crema pasticcera, mentre la Limited edition, arricchita da albicocca e mango, è accompagnata da ganache al mascarpone e vaniglia», spiega nel corso della presentazione in anteprima.

Il Panettone Classico con crema pasticcera

Una produzione globale di circa 1600 panettoni che sarà disponibile per la degustazione in hotel dalla prima colazione in avanti, merenda compresa, ma anche per l’acquisto da asporto.

La Limited edition viene servita con ganache al mascarpone e vaniglia

Stefano Trovisi, ritorno al Four Seasons

Quello di Stefano Trovisi è un ritorno al Four Seasons Hotel Milano. Oggi 37enne, era in via Gesù già nel 2016 come pastry demi chef de partie e poi come pastry chef de partie. Oggi può celebrare un traguardo importante: è la prima volta che qui elabora un panettone, vantando allo stesso tempo il debutto in albergo di un’edizione limitata.

Gli impasti, materia viva

«Dopo la maturità classica e un’esperienza universitaria presso la facoltà di ingegneria - racconta - ho seguito la passione per i dolci che mi accompagna fin da bambino, grazie anche all’esempio e alla guida della nonna. Amo i lievitati e mettermi alla prova con gli impasti, materia viva. Si può dire che il panettone mi rappresenti».

I panettoni sono prodotti in formato da 1 chilogrammo

In effetti basta dare uno sguardo al suo recente percorso professionale. In qualità di executive pastry chef dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano, sotto la guida dei fratelli Cerea, dopo aver implementato le sue tecniche nella viennoiserie e dei lievitati, è stato inserito nella classifica Gambero Rosso dei “10 Migliori Panettoni degli Chef per Natale 2024”. Quattro mesi dopo, nell’aprile 2025, avrebbe varcato di nuovo la porta del Four Seasons Hotel Milano.